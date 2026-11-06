به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه‌های نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی(ع) این شهر برگزار شد با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت عبور از پیچیدگی‌های تاریخی، گفت: امروز رسالت ملت ایران عبور موفق از گذرگاه‌های دشوار است و برای تحقق این مسئولیت و ساختن ایرانی قوی‌تر، باید الزامات آن را به‌درستی مورد توجه قرار داد.

وی تقویت توان نظامی کشور و جبران سریع نقاط ضعف در این حوزه را یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق ایران قوی دانست و افزود: توان دفاعی کشور باید در بالاترین سطح قرار گیرد تا دشمن بداند هرگونه نگاه تهدیدآمیز و تعرض به ایران، خسارات جبران‌ناپذیری برای او به دنبال خواهد داشت.

امام جمعه کرمان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی تصریح کرد: امروز زمان اختلافات جناحی، درگیری‌های سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی نیست؛ بلکه ۹۰ میلیون ایرانی باید پشت سر رهبر شجاع و مجاهد انقلاب بایستند و صدای واحدی از ایران به جهان مخابره شود؛ صدایی که بیانگر اطاعت از رهبری و انسجام ملی در سایه ولایت فقیه باشد.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، فعال بودن ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی را از دیگر الزامات شرایط کنونی برشمرد و گفت: باید بتوانیم دیدگاه‌ها و مواضع خود را به‌خوبی به منطقه و جهان منتقل کنیم و در مجامع و کرسی‌های بین‌المللی، به‌عنوان ملتی متمدن و فرهیخته، منطقی‌ترین سخنان را مطرح کنیم تا محبوبیت ملت ایران در میان آزادی‌خواهان جهان روزبه‌روز افزایش یابد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان ارشد نظامی اظهار کرد: این رهنمودها، نقشه راه تحقق ایران قوی‌تر را ترسیم کرده است و بازدارندگی حداکثری، پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت به تهدیدهای دشمن، حمایت مردم از نیروهای مسلح در میدان خیابان و وحدت جبهه مقاومت از جمله محورهای این راهبرد به شمار می‌روند.

امام جمعه کرمان افزود: جبهه مقاومت در لبنان، یمن، فلسطین و دیگر مناطق باید در کنار جمهوری اسلامی ایران، در قالب جبهه‌ای واحد و متحد در برابر دشمن و استکبار جهانی قرار گیرد.

هشدار درباره تلاش دشمن برای ایجاد دوقطبی در جامعه

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، با خطاب قرار دادن مردمی که بیش از ۲۵۰ شب در میدان مبارزه خیابانی حضور داشته‌اند، نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی در جامعه هشدار داد و گفت: دشمن با توهین و تخریب مسئولان، تمام توان خود را به کار گرفته است تا فضای خیابان را به عرصه دو قطبی‌سازی تبدیل کند.

وی با ابراز تأسف از همراهی برخی افراد با این جریان، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، اظهار کرد: اخباری وجود دارد که نشان می‌دهد برخی تلاش می‌کنند انسجام ملی را با طرح شعارهایی به درگیری و تفرقه تبدیل کنند؛ این در حالی است که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند حتی اختلافات موجه نیز نباید به تنازع تبدیل شود.

امام جمعه کرمان ادامه داد: باید مراقب باشیم جبهه ما همچنان متحد و منسجم باقی بماند؛ چراکه ۹۰ میلیون ایرانی پشت سر رهبری ایستاده‌اند و اراده ملت این است که دشمن را از هر جغرافیایی که بخواهد ایران را تهدید کند، عقب براند.

وی با بیان اینکه دشمن استقلال، آزادی، غیرت دینی، غرور ملی، تمامیت ارضی و اعتقادات ملت ایران را هدف قرار داده است، تأکید کرد: در این شرایط حساس، افرادی که در میدان خیابان حضور دارند باید اهمیت و حساسیت شرایط را به‌درستی درک کنند.

مقاومت ایران و تأثیرگذاری بر معادلات جهانی

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و انتخابات اخیر این کشور گفت: برای ملت ایران تفاوتی ندارد که کدام حزب در آمریکا روی کار باشد، اما شکست حزب حاکم و واگذاری قدرت به حزب دیگر، از نگاه ما نشان‌دهنده جایگاهی است که ایران در معادلات و تحولات جهان پیدا کرده است.

وی افزود: امروز جایگاه ایران به‌ گونه‌ای است که تحولات و تغییرات آن می‌تواند حتی بر معادلات سیاسی در قلب آمریکا نیز تأثیر بگذارد و این مسئله نشان می‌دهد شرایط گذشته که هشت سال جنگ را بر ملت ایران تحمیل کردند و خسارات و شهادت‌های فراوانی به کشور وارد شد، تغییر کرده است.

امام جمعه کرمان بیان کرد: امروز پیامدهای کوچک‌ترین تنش در جغرافیای نزدیک به ایران می‌تواند به دیگر کشورها و حتی آمریکا نیز منتقل شود و این نتیجه مقاومت ملتی است که توانسته بر روند تحولات و انتخابات مهم در مناطقی دور از جغرافیای خود تأثیر بگذارد؛ موضوعی که از آن به‌عنوان دستاورد جبهه مقاومت با محوریت ایران یاد می‌شود.

گرامیداشت یاد شهید طهرانی‌مقدم و شهدای هوافضا

امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های این شهید و همه شهدای حوزه هوافضا و نیروهای فعال در این عرصه تجلیل کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای دفاعی کشور اظهار کرد: غرش موشک‌ها و فناوری بومی ایران، امروز به نمادی از توانمندی کشور تبدیل شده و دستاوردهای نیروهای هوافضا برای ملت ایران افتخارآفرین بوده است.

تاسوعا و عاشورای ۱۳۵۷؛ نقطه عطفی در پیروزی انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، همچنین با اشاره به سالروز تظاهرات سرنوشت‌ساز تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۷، این حرکت تاریخی را از عوامل مؤثر در شتاب گرفتن روند پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: در ۲۲ بهمن، انقلابی بزرگ نه‌تنها برای ایران، بلکه برای بشریت به پیروزی رسید.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در نزدیک به پنج دهه گذشته تحت رهبری ولایت فقیه، پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی بوده است، افزود: امروز ایران در جایگاهی قرار گرفته که توانسته در برابر حکمرانی مرکز استکبار جهانی، یعنی آمریکا، ایستادگی کند.

امام جمعه کرمان خاطرنشان کرد: مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی در سایه تعالیم اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) شکل گرفته و برکات آن تنها به داخل کشور محدود نمانده، بلکه بر تحولات تاریخ جهان نیز تأثیر گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که امروز نگاه بسیاری از آزادگان جهان به ملت شجاع، توانمند و شهیدپرور ایران دوخته شده است.