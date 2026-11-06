به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، در پاسخ به درخواستهای متعدد دانشگاهیان مبنی بر فراهم سازی کاروان های عتبات دانشگاهی متناسب با شرایط اقتصادی، اعزام ۱۳۰ کاروان دانشگاهی به عتبات عالیات در قالب بسته های اقتصادی ارزان قیمت طرح ریزی و با همکاری شوراهای هماهنگی عمره و عتبات استان‌ها و دفاتر نهاد دانشگاه های سراسر کشور، عملیات ثبت نام به مرحله اجرا رسید.

محسن مسلمی، معاون برنامه ریزی، اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، گفت: باتوجه به افزایش نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر قیمت تمام شده سفرهای زیارتی عتبات عالیات، استقبال از این طرح غیرقابل تصور بود و حجم درخواست‌ها برای کاروان‌های اقتصادی از سوی دانشگاه‌ها به حدی زیاد است که لیست ذخیره ما هم پر شده و در تلاش هستیم در صورت امکان ظرفیت را افزایش دهیم.

وی با اشاره به ضرورت توجیه کارشناسان دفاتر نهاد نسبت به ضوابط اجرائی این طرح، افزود: برای ارتقای کیفیت این کاروان‌ها، جلسات متعددی با کارشناسان دفاتر نهاد، روحانیون کاروان‌های عتبات دانشگاهی و مدیران کاروان‌ها برگزار شد و شرایط و برنامه‌های این سفر تبیین و شرح وظایف آنان ابلاغ گردید.

معاون برنامه ریزی، اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در پاسخ به این سئوال که آیا مانند گذشته، در این سفرها نیز بسته های فرهنگی به زائران هدیه داده می شود؟ گفت: همکاران ما در شهر قم مشغول آماده‌سازی بسته‌های فرهنگی ویژه عتبات و ارسال آن به کاروان‌ها هستند و به همه دانشجویان اعزامی بسته فرهنگی هدیه خواهیم داد.

وی همچنین گفت: با برنامه‌ریزی‌های خوب معاونت فرهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان، برنامه معنوی و فرهنگی خوبی برای زائرین در شهر نجف و کربلا تدارک دیده شده است؛ از جمله برنامه «در سایه سار پدر مهربان» در نجف و برنامه «در پناه حسین» در کربلای معلی، و همچنین مسابقات کتابخوانی و پویش‌هایی پیش‌بینی شده است که توصیه می شود زائران عزیز در این برنامه ها شرکت فعال داشته باشند.

مسلمی درخصوص رسالت مدیران و روحانیون کاروان های دانشگاهی و نقش آنان در حوزه فرهنگی و تربیتی تصریح کرد: عمده برنامه فرهنگی را از روحانی و مدیر کاروان انتظار داریم، چراکه بیشترین زمان همراهی با دانشگاهیان را این عزیزان دارند؛ و در کاروان‌های دانشگاهی مهم‌ترین خدمت، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی است. از این‌رو همه خادمین این کاروان‌ها باید فرهنگی باشند.

مسلمی در پایان اظهار داشت: به علت نوسانات قیمت ارز، قیمت تمام شده این سفرها، نسبت به آنچه در ابتدا اعلام شده بود، اندکی افزایش داشت که تلاش کردیم و در تلاشیم این افزایش سمت دانشجو نرود؛ ولی با همین افزایش اندک هم قیمت سفر در مقایسه با کاروان های عادی به مراتب پائین تر و درواقع اقتصادی است گرچه سطح کیفی خدمات را مدیریت کردیم تا از کاروان های عادی کمتر نباشد.