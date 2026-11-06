محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: در روز گذشته بارش نسبتا ضعیف باران در برخی مناطق استان گزارش شد که بیشترین میزان آن با ۶ میلیمتر مربوط به ایستگاه باران سنجی فیروزان نهاوند بوده است و در ایستگاه‌های قایش رزن و اکنلو کبودراهنگ نیز به ترتیب ۵ و ۴ میلیمتر بارندگی ثبت شد.

وی درباره وضعیت جوی روزهای آینده افزود: از ساعات بعدازظهر امروز جمعه به تدریج شاهد افزایش ابر خواهیم بود و در برخی ساعات امشب نیز رگبار باران و افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود و برای روزهای شنبه و یکشنبه نیز در برخی ساعات رگبار باران همراه با احتمال رعد و برق و وزش باد شدید در سطح استان خواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان خاطرنشان کرد: روز دوشنبه در ساعات اولیه صبح احتمال بارش پراکنده وجود دارد اما به تدریج با کاهش ابر این سامانه بارشی از منطقه خارج خواهد شد و از روز سه‌شنبه تا پایان هفته آسمان استان عمدتا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات روز دوشنبه و صبح سه‌شنبه پدیده مه رقیق در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

وی در خصوص نوسانات دمایی استان نیز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته نهاوند با ۱۹ درجه سانتی‌گراد گرمترین و گل‌تپه با ۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند و کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان نیز به ترتیب ۹ و ۱۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

باقری شکیب در پایان با اشاره به روند کاهشی دمای هوا در روزهای آتی تاکید کرد: در چند روز آینده شاهد کاهش تدریجی دمای کمینه و بیشینه خواهیم بود به طوری که در نیمه دوم هفته جاری دمای کمینه در برخی مناطق استان به زیر صفر رسیده و تا منفی ۳ درجه سانتی‌گراد نیز کاهش خواهد یافت.