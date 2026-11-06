به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با اشاره به بیانات اخیر فرمانده معظم کل قوا اظهار کرد: دستور اخیر درباره پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدهای دشمن، حاوی پیام‌های مهمی در حوزه دفاعی و امنیت ملی است و معادله بازدارندگی را وارد مرحله جدیدی می‌کند.

وی با تشریح سه پیام راهبردی این دستور افزود: نخستین پیام، تغییر دامنه پاسخ از محل شلیک به منشأ تهدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موشکی برای مقابله با اقدامات خصمانه است. پیام دوم، توجه به دارایی‌های غیرمادی دشمن از جمله اعتبار سیاسی و زیرساخت‌های سایبری و پیام سوم، ضرورت اتکا به پشتوانه مردمی و تقویت توان معنوی و معیشتی نیروهای مسلح است.

امام جمعه سیراف با اشاره به تحولات بین‌المللی و تغییر رفتار قدرت‌های متخاصم تصریح کرد: شرایط جدید ایجاب می‌کند سیاست هسته‌ای کشور با نگاهی واقع‌بینانه مورد بازنگری قرار گیرد تا ضمن حفظ استقلال و امنیت ملی، قدرت بازدارندگی افزایش یابد و کشور برای مواجهه با سناریوهای مختلف آمادگی لازم را داشته باشد.

ضرورت مدیریت مؤثر بازار

عاشوری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت‌ها پرداخت و گفت: بخشی از تورم ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد، اما تأخیر در تصمیم‌گیری و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی نباید به مسئله‌ای عادی تبدیل شود و هزینه آن را مردم بپردازند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مؤثر بازار خاطرنشان کرد: عملکرد سیاست‌گذاران اقتصادی باید با شاخص‌هایی همچون مهار پایدار تورم، افزایش قدرت خرید مردم، تقویت درآمد واقعی خانوارها و ایجاد آرامش در معیشت جامعه ارزیابی شود.

مدیریت مصرف بنزین بدون تحمیل فشار به مردم

خطیب جمعه سیراف همچنین با اشاره به موضوع ناترازی بنزین و ضرورت مدیریت مصرف سوخت بیان کرد: دولت برای کنترل مصرف بنزین ابزارهای مختلفی در اختیار دارد و نباید افزایش قیمت را به نخستین راهکار تبدیل کند.

وی مبارزه جدی با قاچاق سوخت، ساماندهی کارت‌های سوخت نامتعارف و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از جمله راهکارهای مؤثر در مدیریت مصرف دانست و تأکید کرد: پیش از اتخاذ تصمیمات قیمتی باید ظرفیت ابزارهای غیرقیمتی به‌درستی به کار گرفته شود تا فشار سیاست‌های کنترل مصرف بر دوش مردم عادی قرار نگیرد.

طهرانی‌مقدم؛ الگویی از وفاداری به ولایت و پایبندی به عهد

عاشوری با گرامیداشت ۲۱ آبان و سالروز شهادت سردار حسن طهرانی‌مقدم، وی را از چهره‌های اثرگذار در شکل‌گیری اقتدار موشکی کشور و الگویی در وفاداری به ولایت دانست.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر پایبندی و وفاداری این شهید به عهد خود اظهار کرد: تعبیر «هر قولی داد وفا کرد» درباره این شهید بزرگوار، در کنار تجلیل از شخصیت او، معیاری برای سنجش میزان تعهد و وفاداری افراد به عهد و مسئولیت‌هایشان در برابر ولی‌فقیه است.

امام جمعه سیراف در پایان با گرامیداشت ۱۸ آبان و سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، این نهاد را از ظرفیت‌های مهم نظام قضایی برای ترویج صلح و سازش و کاهش اختلافات اجتماعی دانست و از تلاش‌های علی‌خواه قدردانی کرد.

وی همچنین یاد و خاطره مرحوم سید حسین هاشمی از خادمان فقید شوراهای حل اختلاف را گرامی داشت.