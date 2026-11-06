به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی، در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان رودان، با اشاره به چالش‌های موجود در مدیریت مصرف سوخت و سیاست‌های اخیر دولت در حوزه بنزین، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای اجرایی و عبور از سیاست‌های صرفاً قیمت‌محور تأکید کرد و گفت: حل مسئله مصرف بنزین در کشور مستلزم شناسایی ریشه‌های ساختاری این موضوع و اتخاذ راهکارهایی است که ضمن مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، معیشت و نیازهای واقعی مردم را نیز در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌گذاری سوخت دو رویکرد متفاوت وجود دارد، اظهار کرد: در یک رویکرد، افزایش قیمت به‌عنوان اصلی‌ترین راهکار کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق مطرح می‌شود، اما در رویکردی جامع‌تر، باید عوامل زمینه‌ای و ساختاری مصرف بالای بنزین مورد بررسی قرار گیرد.

امام جمعه رودان افزود: بخش قابل توجهی از مصرف بالای بنزین در کشور ناشی از انتخاب و رفتار اختیاری مردم نیست، بلکه عواملی همچون فرسودگی ناوگان خودرویی، تولید و استفاده از خودروهای پرمصرف، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و همچنین ساختار شهرها و الگوی جابه‌جایی شهروندان در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند.

بارانی تصریح کرد: اگر سیاست‌گذاری‌ها صرفاً بر مبنای افزایش قیمت انجام شود، نتیجه آن تحمیل هزینه بیشتر به مردم خواهد بود، در حالی که با اصلاح ناوگان خودرو، توسعه زیرساخت‌های گاز طبیعی فشرده (CNG)، تقویت حمل‌ونقل عمومی و مقابله هدفمند با قاچاق می‌توان به راهکارهایی پایدارتر و اثربخش‌تر دست یافت.

ضرورت اقناع افکار عمومی پیش از اجرای تصمیمات

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی و مدیریت برخی تصمیمات اجرایی، بر ضرورت گفت‌وگو با مردم و تشریح ابعاد تصمیمات پیش از اجرای سیاست‌های جدید تأکید کرد.

امام جمعه رودان با بیان اینکه تصمیم‌گیری بدون فراهم‌کردن زمینه آگاهی و همراهی افکار عمومی می‌تواند زمینه‌ساز نگرانی و نارضایتی اجتماعی شود، گفت: در برخی موارد، تصمیمات شتاب‌زده جایگزین فرآیند منطقی «توضیح و سپس تصمیم‌گیری» شده است؛ در حالی که مدیریت صحیح جامعه اقتضا می‌کند مسئولان پیش از اجرای طرح‌ها، دلایل، اهداف، پیامدها و ضرورت‌های آن را برای مردم تبیین کنند.

بارانی خاطرنشان کرد: همراه‌سازی جامعه با سیاست‌های اجرایی، نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و توجه به دغدغه‌های عمومی است و نمی‌توان انتظار داشت مردم بدون اطلاع از ابعاد و آثار یک تصمیم، با اجرای آن همراهی کنند.

مردم نباید هزینه مقابله با قاچاق سوخت را بپردازند

وی همچنین با اشاره به موضوع حذف یا محدودسازی کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت، اظهار کرد: انتقال فرآیند دریافت سوخت به کارت شخصی می‌تواند از منظر شفافیت، ساماندهی مصرف و جلوگیری از سوءاستفاده‌های غیرمتعارف، اقدامی قابل بررسی و منطقی باشد؛ به‌ویژه در مواردی که مصرف‌های بسیار بالا و غیرعادی در یک بازه زمانی ثبت می‌شود.

امام جمعه رودان افزود: با این حال، اجرای چنین سیاست‌هایی باید به‌گونه‌ای باشد که مصرف‌کنندگان واقعی با مشکل مواجه نشوند و مبارزه با قاچاق و تخلفات احتمالی، به محدودشدن دسترسی قانونی مردم به سوخت منجر نشود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط گروه‌های مختلف جامعه تصریح کرد: بیماران، مسافران، شاغلان، افرادی که به دلایل درمانی یا ضرورت‌های شغلی ناچار به تردد هستند و همچنین شهروندانی که در شرایط خاص به سوخت نیاز دارند، نباید تحت تأثیر سیاست‌های یکسان و غیرمنعطف قرار گیرند.

بارانی تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه سوخت باید میان مصرف غیرمتعارف و نیاز واقعی مردم تفاوت قائل شود و نباید به بهانه مقابله با قاچاق، محدودیت‌هایی ایجاد کرد که در نهایت هزینه آن را مصرف‌کنندگان قانونی و اقشار عادی جامعه بپردازند.



امام جمعه شهرستان رودان در ادامه، پنج محور اساسی را برای اصلاح نظام مدیریت مصرف سوخت و کاهش فشار بر مردم مطرح کرد و خواستار توجه جدی مسئولان به این راهکارها شد.

اصلاح هوشمند نظام کارت سوخت و تفکیک الگوی مصرف

بارانی نخستین راهکار را بازنگری در نظام کارت سوخت و استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند برای شناسایی الگوهای مصرف عنوان کرد و گفت: باید میان مصرف متعارف خانوارها و نیازهای ضروری با مصرف‌های بسیار بالا و غیرمتعارف تفاوت قائل شد.

به گفته وی، استفاده از داده‌های دقیق و سامانه‌های نظارتی می‌تواند ضمن افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده، مانع اعمال محدودیت‌های غیرضروری برای مصرف‌کنندگان واقعی شود.

توسعه زیرساخت‌های CNG و کاهش وابستگی به بنزین

وی توسعه جدی زیرساخت‌های گاز طبیعی فشرده را دومین محور مدیریت مصرف سوخت دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه CNG و فراهم‌کردن امکانات لازم برای گسترش خودروهای دوگانه‌سوز می‌تواند بخشی از تقاضای بنزین را کاهش دهد.

امام جمعه رودان افزود: این اقدام در صورتی اثربخش خواهد بود که توسعه جایگاه‌های عرضه، دسترسی آسان شهروندان و حمایت از نوسازی خودروها به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

نوسازی ناوگان خودرویی و خروج خودروهای پرمصرف

بارانی با اشاره به نقش کیفیت و استاندارد خودروها در میزان مصرف سوخت، اصلاح ناوگان خودرویی کشور را از ضرورت‌های اساسی این حوزه برشمرد و گفت: نمی‌توان از مردم انتظار داشت مصرف سوخت خود را کاهش دهند، اما همچنان با خودروهای فرسوده و پرمصرف تردد کنند.

وی تصریح کرد: جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای استاندارد و کم‌مصرف، ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای نوسازی ناوگان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت مصرف بنزین و هزینه‌های ناشی از آن را کاهش دهد.

تقویت حمل‌ونقل عمومی و کاهش وابستگی به خودروی شخصی

امام جمعه رودان چهارمین راهکار را توسعه حمل‌ونقل عمومی دانست و خاطرنشان کرد: در بسیاری از مناطق، استفاده از خودروی شخصی نه یک انتخاب اختیاری، بلکه نتیجه کمبود امکانات و ضعف خدمات حمل‌ونقل عمومی است.

وی افزود: توسعه ناوگان اتوبوسرانی، مترو، قطارهای حومه‌ای و سایر شیوه‌های حمل‌ونقل عمومی می‌تواند وابستگی شهروندان به خودروهای شخصی را کاهش دهد و به مدیریت مصرف سوخت کمک کند.

سهمیه‌بندی متناسب با کارکرد و نیاز واقعی مصرف‌کنندگان

بارانی پنجمین محور پیشنهادی را اصلاح نظام سهمیه‌بندی بر اساس نوع فعالیت و میزان نیاز واقعی مصرف‌کنندگان عنوان کرد و گفت: نمی‌توان برای همه خودروها و گروه‌های مصرف‌کننده یک نسخه واحد در نظر گرفت.

وی با اشاره به تفاوت نیازهای تاکسی‌های اینترنتی، خودروهای امدادی، بیماران و افرادی که به دلیل شرایط شغلی ناچار به تردد مستمر هستند، تأکید کرد: بهره‌گیری از فناوری و اطلاعات دقیق می‌تواند زمینه شناسایی نیازهای واقعی و طراحی سهمیه‌های متناسب با نوع کارکرد خودروها را فراهم کند.

ضرورت توجه به اقتضائات مناطق مختلف در سیاست‌گذاری سوخت

امام جمعه رودان در جمع‌بندی سخنان خود، شنیدن صدای مردم و توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی مناطق مختلف کشور را از الزامات سیاست‌گذاری در حوزه سوخت دانست.

وی تأکید کرد: مدیریت مصرف بنزین زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که علاوه بر مقابله با قاچاق و جلوگیری از هدررفت منابع، به نیازهای واقعی مردم نیز توجه شود و تصمیمات بر پایه شناخت دقیق از شرایط جامعه اتخاذ شود.

بارانی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختارها، ارتقای کیفیت خودروها، توسعه زیرساخت‌های جایگزین و حمل‌ونقل عمومی و اجرای سیاست‌های هدفمند، می‌تواند مسیر مدیریت پایدار مصرف سوخت را هموار کند؛ مسیری که در آن به جای تحمیل فشار بیشتر بر مردم، ریشه‌های اصلی مشکلات شناسایی و برطرف شود.