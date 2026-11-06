به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ابراهیم مقدسی در خطبه‌های نماز جمعه چاه‌مبارک با اشاره به فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی اظهار کرد: اینترنت از امکانات ارزشمند عصر حاضر است که در صورت استفاده صحیح می‌تواند زمینه پیشرفت علمی، دسترسی به اطلاعات، آموزش و تسهیل امور روزمره را فراهم کند.

وی با اشاره به نعمت‌های الهی و ضرورت بهره‌گیری درست از امکانات زندگی افزود: خداوند نعمت‌های فراوانی در اختیار انسان قرار داده است تا در مسیر بندگی و کسب رضایت پروردگار از آن‌ها استفاده کند و به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در مسیر گناه و نافرمانی، ناسپاسی در برابر نعمت‌های الهی است.

مقدسی با بیان اینکه فضای مجازی در کنار فرصت‌های فراوان، تهدیدهایی نیز برای افراد و خانواده‌ها به همراه دارد، گفت: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این فضا، هدررفت زمان و عمر انسان در فعالیت‌های بی‌فایده است؛ در حالی که هر فرد در برابر عمر و دوران جوانی خود مسئولیت دارد.

وی ارتباط با گروه‌ها و افراد ناسالم، دسترسی به تصاویر و فیلم‌های غیراخلاقی و مواجهه با محتوای آسیب‌زا را از دیگر تهدیدهای اینترنت برشمرد و بر ضرورت مراقبت جوانان از آسیب‌های اخلاقی و حفظ عفت و پاکدامنی تأکید کرد.

نظارت والدین بر بازی‌های اینترنتی ضروری است

امام جمعه اهل‌سنت چاه‌مبارک با اشاره به تأثیر برخی بازی‌های اینترنتی بر باورها و ذهنیت کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: والدین نباید بازی‌های اینترنتی را صرفاً سرگرمی‌هایی بی‌خطر بدانند، بلکه لازم است محتوای آن‌ها را بررسی کنند و نسبت به پیام‌ها، نمادها و مفاهیم فرهنگی و اعتقادی موجود در این بازی‌ها آگاهی داشته باشند.

وی اعتیاد به اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای را از عوامل دور شدن جوانان از علم‌آموزی، فعالیت مفید و تلاش برای پیشرفت دانست و افزود: وابستگی بیش از اندازه به فضای مجازی می‌تواند موجب کاهش انگیزه تحصیلی، تنبلی و افت توانمندی‌های علمی و فرهنگی شود و در نهایت آسیب‌هایی را متوجه خانواده و جامعه کند.

مقدسی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت آموزشی و علمی جوانان منطقه از خانواده‌ها خواست با برنامه‌ریزی مناسب، نظارت مستمر و آگاه‌سازی فرزندان، زمینه استفاده هدفمند و صحیح از فناوری‌های ارتباطی را فراهم کنند.

وی مسئولیت والدین در تربیت فرزندان را مهم دانست و تصریح کرد: خانواده‌ها نباید در برابر خطراتی که سلامت اخلاقی، اعتقادی و تربیتی نسل جوان را تهدید می‌کند بی‌تفاوت باشند و لازم است با شناخت آسیب‌ها، فرزندان خود را برای مواجهه صحیح با فضای مجازی آماده کنند.

تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های بیمارستان چاه‌مبارک

امام جمعه اهل‌سنت چاه‌مبارک در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به درخواست رئیس بیمارستان شهید سلیمانی چاه‌مبارک از ائمه جمعه شهرستان عسلویه، از مردم خواست برای دریافت خدمات پزشکی و درمانی از امکانات و ظرفیت‌های این مرکز استفاده کنند.

وی با تأکید بر اهمیت همراهی مردم با این مجموعه درمانی اظهار کرد: استقبال شهروندان از خدمات بیمارستان شهید سلیمانی می‌تواند به تقویت فعالیت‌های آن کمک کند و زمینه جذب امکانات و توسعه خدمات درمانی برای ساکنان منطقه را فراهم آورد.

مقدسی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری صحیح از امکانات و فرصت‌های موجود، توجه جدی به تربیت نسل جوان و همکاری خانواده‌ها برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی تأکید کرد.