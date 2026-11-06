به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه لیلان با اشاره به تحولات سیاسی ایالات متحده و پیامدهای آن در عرصه بین‌المللی، اظهار کرد: تحولات اخیر آمریکا را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک رقابت انتخاباتی بررسی کرد، بلکه این رویدادها از منظر تحولات سیاسی و تغییر معادلات نظام سلطه نیز قابل توجه است.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای خارجی افزود: مقاومت و استقامت مردم ایران موجب شده است سیاست‌های آمریکا برای تحمیل خواسته‌های خود بر جمهوری اسلامی با ناکامی مواجه شود و محاسبات واشنگتن در قبال ایران به نتیجه موردنظر نرسد.

امام جمعه لیلان با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی، جایگاه جمهوری اسلامی را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تحت تأثیر قرار داده است، اظهار کرد: آنچه امروز در تحولات سیاسی جهان مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌هایی است که با هدف وادار کردن ملت ایران به عقب‌نشینی دنبال شده‌اند.

ناکامی راهبردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه

راثی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و مواضع مقامات رژیم صهیونیستی، سیاست‌های آمریکا و این رژیم را با چالش‌های جدی مواجه دانست و به اظهارات بنیامین نتانیاهو پس از انتخابات آمریکا درباره شرایط منطقه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه تحولات منطقه‌ای، سیاست‌های رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است، تصریح کرد: تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تسلیم کردن ملت ایران و تغییر نظام جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده و مقاومت مردم ایران مانع تحقق این اهداف شده است.

خطیب جمعه لیلان با اشاره به استفاده آمریکا از ابزارهای مختلف فشار علیه جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد: دشمنان طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند با تهدید، تحریم و فشارهای سیاسی و اقتصادی، اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما این اقدامات نتوانسته است مردم را از مسیر استقلال و ایستادگی خود منحرف کند.

وی همچنین با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و منطقه‌ای، بر ضرورت توجه به پیامدهای تحولات بین‌المللی تأکید کرد و گفت: ملت ایران با مقاومت و پایداری خود نشان داده است که سیاست‌های مبتنی بر فشار و تهدید نمی‌تواند اهداف موردنظر آمریکا را در قبال جمهوری اسلامی محقق کند.

ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های جدید دشمن

راثی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه ناکامی دشمنان به معنای پایان اقدامات خصمانه آنان نیست، خواستار حفظ هوشیاری و آمادگی در برابر توطئه‌های احتمالی شد.

وی با بیان اینکه دشمنان همچنان از ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای ایجاد فشار بر کشور استفاده می‌کنند، افزود: مردم و مسئولان باید با حفظ وحدت و انسجام ملی، اجازه ندهند اختلاف‌افکنی‌ها و فشارهای خارجی به همبستگی جامعه آسیب وارد کند.

امام جمعه لیلان تکیه بر توان داخلی را یکی از ضرورت‌های عبور از شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی دانست و اظهار کرد: تقویت ظرفیت‌های داخلی و استفاده از توانمندی‌های کشور باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد تا زمینه خنثی‌سازی فشارهای دشمنان فراهم شود.

راثی در پایان بر استمرار روحیه مقاومت، حفظ وحدت میان مردم و مسئولان و توجه به ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد و این مؤلفه‌ها را برای صیانت از استقلال و اقتدار کشور ضروری دانست.