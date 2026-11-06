به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان با اشاره به ضرورت الگو بودن شیعیان در رفتار و کردار اظهار کرد: امام صادق (ع) به شیعیان توصیه کرده‌اند که زینت اهل‌بیت (ع) باشند، نه مایه زشتی و آبروریزی؛ به این معنا که رفتار، گفتار و کردار شیعیان باید به‌گونه‌ای باشد که دیگران با مشاهده آنان به یاد اهل‌بیت (ع) بیفتند.

وی افزود: هر فرد باید به‌گونه‌ای رفتار کند که اگر مردم او را به‌عنوان شیعه و پیرو اهل‌بیت (ع) شناختند، از صداقت، امانت‌داری، درستکاری و رفتار شایسته او به نیکی یاد کنند و موجب شادی امام زمان (عج) شود، نه اینکه رفتار او مایه ناراحتی و اندوه آن حضرت باشد.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: همه ما باید در رفتار، گفتار و کردار خود به این موضوع توجه داشته باشیم که اعمالمان موجب خشنودی اهل‌بیت (ع) و حضرت ولی‌عصر (عج) شود و از خداوند بخواهیم ما را از اهل دین، دیانت، صداقت و امانت‌داری قرار دهد.

دهشیری با اشاره به رهنمودها و پیام‌های رهبر انقلاب بیان کرد: پیام‌ها و بیانات ایشان در مناسبت‌های مختلف، از جمله دیدار با مسئولان کشور، ورزشکاران، مدال‌آوران و نخبگان، حاوی نکات مهم و راهبردی است که نشان‌دهنده توجه به مسائل کشور و ضرورت تقویت اقتدار ملی است.

وی ادامه داد: در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با مسئولان نظامی کشور، بر ضرورت تقویت بازدارندگی به‌گونه‌ای تأکید شده است که دشمن حتی به فکر حمله به ایران نیفتد و بداند در صورت هرگونه اقدام تجاوزکارانه، پاسخ جمهوری اسلامی ایران محدود به یک محدوده جغرافیایی نخواهد بود.

امام‌جمعه اردستان اضافه کرد: تقویت امنیت ملی، پیوند زدن آن با حضور مردم، توجه به سرمایه‌های مادی و معنوی دشمن، تقویت بنیه دفاعی و معنوی کشور و رسیدگی به نیازهای معیشتی مردم از جمله محورهای مهم این رهنمودهاست.

دهشیری با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا یادآور شد: نباید تصور کرد که تغییر حزب حاکم در آمریکا موجب تغییر رویکرد این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران می‌شود؛ چراکه هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در سیاست‌های خصمانه خود علیه ایران سابقه دارند.

وی با اشاره به تحولات اخیر سیاسی آمریکا ادامه داد: شکست‌های انتخاباتی حزب حاکم آمریکا و واکنش‌های داخلی به عملکرد ترامپ، نشان‌دهنده چالش‌های سیاسی این کشور است و به گفته برخی تحلیلگران، تلاش آمریکا برای تغییر نظام ایران با نتیجه معکوس مواجه شده است.

امام‌جمعه اردستان تصریح کرد: ملت ایران با ایستادگی و حضور در صحنه‌های مختلف، در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن مقاومت کرده‌اند و این حضور و همراهی مردم نقش مهمی در حفظ اقتدار کشور داشته است.

دهشیری با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: مردم، دانش‌آموزان و دانشجویان با حضور گسترده و سردادن شعارهای انقلابی، بار دیگر موضع خود را در برابر سیاست‌های آمریکا نشان دادند و لازم است این حضور و همراهی در مناسبت‌های مختلف ادامه داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بیان کرد: با توجه به وجود دو روایت درباره تاریخ شهادت حضرت زهرا (س)، هر دو مناسبت باید مورد توجه و تکریم قرار گیرد، هرچند روایت ۱۳ جمادی‌الثانی شهرت بیشتری دارد.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: حضور در مجالس عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س)، بهره‌مندی از فضائل و معارف آن حضرت و برگزاری مراسم همراه با سخنرانی، ذکر مصیبت و مرثیه‌سرایی از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دهشیری پیشنهاد کرد: هیئت‌های مذهبی در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) با برگزاری دسته‌های عزاداری و حرکت به سمت محل برگزاری نماز جمعه، زمینه برپایی مراسمی باشکوه و اجتماع عزاداران را فراهم کنند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسن طهرانی‌مقدم گفت: این شهید بزرگوار که در ۲۱ آبان سال ۱۳۹۰ به درجه رفیع شهادت رسید، از چهره‌های اثرگذار در توسعه توان موشکی و هوافضای کشور بود و تلاش‌های او و دیگر شهدای این عرصه نقش مهمی در اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران داشته است.

امام‌جمعه اردستان در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق و امانت‌داری در بیان مطالب از تریبون نماز جمعه تصریح کرد: سخن گفتن بخشی از عمل انسان است و افرادی که در جایگاه سخنرانی قرار می‌گیرند باید نسبت به گفته‌های خود مسئولیت‌پذیر باشند و از اتهام‌زنی و تخریب اشخاص پرهیز کنند.

دهشیری با اشاره به ضرورت شفافیت در پرداخت تسهیلات و اعتبارات اشتغال‌زایی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته مبالغ قابل توجهی از تسهیلات و منابع عمومی در اختیار برخی دستگاه‌ها قرار گرفته است تا برای ایجاد اشتغال و حمایت از مردم هزینه شود؛ بنابراین لازم است مشخص شود این منابع در چه محلی هزینه شده و چه میزان اشتغال واقعی ایجاد کرده است.

وی با طرح سه مطالبه در این زمینه تصریح کرد: نخست باید مشخص شود تسهیلات اختصاص‌یافته به دستگاه‌ها چه میزان به ایجاد اشتغال منجر شده است، دوم اینکه معیارها و شاخص‌های انتخاب افراد دریافت‌کننده تسهیلات به‌صورت شفاف اعلام شود و سوم اینکه مشخص شود آیا در توزیع این منابع تبعیضی وجود دارد یا خیر.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: منابع و تسهیلات عمومی متعلق به همه مردم است و نباید به‌گونه‌ای توزیع شود که برخی افراد و مجموعه‌ها بارها از آن بهره‌مند شوند، اما دیگر متقاضیان با وجود پیگیری‌های مکرر از دریافت تسهیلات محروم بمانند.

دهشیری تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید درباره نحوه دریافت، توزیع و هزینه‌کرد اعتبارات عمومی پاسخگو باشند و با شفاف‌سازی عملکرد خود، زمینه اعتماد بیشتر مردم را فراهم کنند.

وی با اشاره به ضرورت اخلاص در عمل گفت: انسان باید همواره نیت و انگیزه خود را در انجام کارها بررسی کند؛ چراکه خداوند نه‌تنها از اعمال ظاهری، بلکه از نیت‌ها و آنچه در درون انسان می‌گذرد نیز آگاه است و همه باید برای خالص کردن اعمال خود تلاش کنیم.