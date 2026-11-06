به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه پانزدهم آبان‌ماه که با حضور گسترده مجاوران و زائران در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، همگان را به رعایت تقوای الهی سفارش کرد و با اشاره به حضور یکی از جوانان قهرمان خراسان در نماز جمعه اظهار کرد: امروز در نماز جمعه، خوشبختانه به دیدار جمال نورانی جوان عزیز و قهرمانی که سرمایه افتخار این سرزمین و این نسل است، چشم ما روشن شد و فرزند دلاور خراسان ما را زیارت کردیم.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه وجود این جوانان دلاور، غیور و رادمرد در فضای امروز جهانی و بین‌المللی، در کنار تمام شهامت‌ها و شجاعت‌های رزمندگان قهرمان ما، قهرمانی ملت را در شکل دیگری نیز به دنیا نشان می‌دهد، تصریح کرد: این جوانان، سرمایه افتخار این انقلاب و سرمایه افتخار این نظام مقدس اسلامی هستند.

وی ادامه داد: خداوند متعال این عزیز بزرگوار را که مایه افتخار سرزمین خراسان شده است، از این خانواده و این نسل ارزشمند، ذخیره اسلام قرار دهد و این قهرمانی‌ها در خدمت اعتلای اسلام و مسلمین در دنیای امروز جلوه‌گری لازم را پیدا کند.

علم الهدی با دعا برای حفظ این جوانان خاطرنشان کرد: ذات مقدس پروردگار با همه عنایاتش، این عزیزان ما را که سرمایه‌ای برای مباهات ما در زندگی اجتماعی و بین‌المللی هستند، حفظ بفرماید.

۱۳ آبان؛ روز سقوط دو بال شیطانی آمریکا در دو مقطع تاریخی

امام جمعه مشهد با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان اظهار کرد: روز سیزدهم آبان، روزی است که در سال ۱۳۵۸، باعث سقوط رئیس‌جمهور آمریکا، کارتر ملعون و حزب دموکرات شد و در سال ۱۴۰۵ نیز سیزدهم آبان، روز نابودی و نکبت‌زدگی رئیس‌جمهور امروز آمریکا و حزب جمهوری‌خواه شد.

وی افزود: دو بال شیطانی آمریکا، یعنی دموکرات و جمهوری‌خواه، هرکدام در یک سیزدهم آبان، یکی در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ و دیگری در سیزدهم آبان ۱۴۰۵، در هم شکست و فرو ریخت.

علم الهدی با بیان اینکه از همان روز، حزب دموکرات در عرصه سیاست آمریکا به‌عنوان حزبی زبون، ضعیف و نامحبوب جلوه کرد، عنوان کرد: از امروز به بعد نیز حزب جمهوری‌خواه در جامعه آمریکایی به‌عنوان جریانی نکبت‌زده و فسادبرانگیز جلوه‌گر خواهد شد و این اتفاق جز با قهرمانی و دلاوری شما مردم محقق نشد.

مسئولان اجرایی در عرصه استکبارستیزی و آمریکازدایی در کنار رهبر انقلاب بایستند

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به آنچه در سال ۱۳۵۸ و پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا رخ داد، گفت: آنچه برای ما قابل توجه است، این است که در سال ۱۳۵۸، به تعبیر امام بزرگوار ما، انقلاب دوم با تسخیر لانه جاسوسی و گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی آغاز شد.

وی ادامه داد: در آن سال، به‌دلیل اینکه دولت موقت، دولتی ضعیف بود و نمی‌توانست پابه‌پای امام در عرصه‌های استکبارستیزی پیش بیاید، ناگهان در مقابل این حرکت عظیم و برنامه‌ای که دنیا را در آن روز متحیر کرده بود، به زانو درآمدند و استعفا کردند.

علم الهدی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه چنین اتفاقی برای مردم و مسئولان امروز تکرار نشود، اظهار داشت: امیدواریم امروز مردم ما دچار این بلا نشوند و عزیزان مسئول اجرایی ما، مردانه و با قدرت، در کنار رهبر قهرمان در عرصه قهرمانی استکبارستیزی و آمریکازدایی با کمال قدرت بایستند و مقاومت کنند.

تسخیر لانه جاسوسی؛ برگ برنده ایران در برابر آمریکا

امام جمعه مشهد با اشاره به حوادث سیزدهم آبان سال ۱۳۵۸ اظهار کرد: در سیزدهم آبان سال ۱۳۵۸، یک نقطه منفی و یک نقطه اشتباه در کشور اتفاق افتاد. مسئله گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی و تسخیر لانه جاسوسی که آن روز به همت دانشجویان پیرو خط امام و جوانان قهرمان ما، با رهبری و رهنمود پیامبرگونه امام عزیز امت اتفاق افتاد، برگ برنده‌ای برای ایران و ایرانی بود؛ همان‌طور که امروز تنگه هرمز که مانع ایجاد کرده است، برگ برنده‌ای برای پیروزی ما به شمار می‌رود، آن روز نیز گروگان‌گیری جاسوسان آمریکایی برای ما یک برگ برنده بود.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام در برابر آمریکا تصریح کرد: همان‌گونه که امروز تنگه هرمز، برگ برنده‌ای برای پیروزی ماست، آن روز نیز گروگان‌گیری جاسوسان آمریکایی برای ما یک برگ برنده بود؛ منتها اشتباهی رخ داد و نوعی ساده‌لوحی خاصی از سوی برخی مسئولان آن زمان صورت گرفت.

وی ادامه داد: در زمانی که لانه جاسوسی آمریکا در تسخیر جوانان ارزشمند ما بود، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برگزار شد. در این مقطع، برخی با این خیال باطل تصور کردند که کارتر دموکرات است و اگر ما کاری کنیم که خواسته‌های آمریکایی‌ها عملی شود و آن‌ها در میان مردم آمریکا آبرویی پیدا کنند، در این انتخابات دموکرات‌ها پیروز خواهند شد و عداوت و دشمنی دموکرات‌ها با ایران کمتر از جمهوری‌خواهان است؛ بنابراین، به نفع خودمان قدم برداشتیم.

علم الهدی با بیان اینکه این اشتباه موجب از دست رفتن برگ برنده ایران شد، خاطرنشان کرد: این اشتباه باعث شد که برگ برنده را به‌سادگی، مجانی و رایگان از دست بدهیم؛ گروگان‌های آمریکایی را آزاد کردند و پس از آن نیز قراردادی بستند که در قالب یک قرارداد شیطانی و مذاکره‌ای فوق‌العاده فریبنده، همه هستی ما را گرفتند، اموال ما را، بلوکه کردند و تمام موقعیت ما را به تعهدات نابجایی ملتزم ساختند.

خوش‌بینی به حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، خطایی در محاسبات سیاسی

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به سابقه اقدامات جاسوسی و جنایت‌های آمریکا در ایران عنوان کرد: این اتفاق در حالی رخ داد که آن‌ها برای کشور جاسوسی کرده و جنایت مرتکب شده بودند و در همان نزدیکی نیز در جریان واقعه طبس، آمریکا شکست فاحشی خورده و آبروی این کشور در دنیا رفته بود؛ با وجود این، ساده‌لوحی عده‌ای از مسئولان باعث شد که ما آن روز، به‌دلیل خوش‌بینی به حزب دموکرات در مقابل حزب جمهوری‌خواه، برگ برنده خود را از دست بدهیم.

وی با اشاره به احتمال تکرار این اشتباه در شرایط کنونی اظهار کرد: امروز نیز این احتمال را مشاهده می‌کنیم؛ یعنی اکنون هم این زمزمه‌هایی که به گوش مردم می‌رسد، پیروزی را صرفاً در این می‌دانند که حزب جمهوری‌خواه شکست بخورد و حزب دموکرات روی کار بیاید.

علم الهدی در ادامه با بیان اینکه نباید میان دو حزب آمریکایی تفاوتی در اصل دشمنی با ایران قائل شد، گفت: برادران و خواهران، یک مسئله قدیمی میان ما ایرانی‌ها وجود دارد؛ «سگ زرد برادر شغال است» و این یک مسئله قطعی است که مصداق قطعی آن، امروز آمریکا، سیاسیون آمریکا و رؤسای جمهور آمریکا هستند.

نظام سلطه آمریکا؛ دشمنی مشترک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان با ملت ایران

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه مسئله اصلی، نظام سلطه آمریکا است، نه احزاب سیاسی این کشور، اظهار داشت: فرقی نمی‌کند کدام حزب در آمریکا بر سر کار باشد؛ مسئله، نظام سلطه آمریکاست. در این نظام سلطه، دو جریان شیطانی، نامرد و نابکار، یعنی حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه وجود دارند که هرکدام به شکلی با ما به‌عنوان بندگان خدا و پاسداران خط حق مقابله و مبارزه می‌کنند و ما با چنین جریانی روبه‌رو هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: نظام سلطه آمریکا دیگر مسئله دموکراسی و جمهوری‌خواهی ندارد؛ هر دو حزب شیطان و هر دو ناپاک هستند. حزب جمهوری‌خواه با بی‌رحمی، نابکاری و خشونت برخورد می‌کند و دشمنی خود را نشان می‌دهد، اما حزب دموکرات با شیطنت، نامردی و فریبکاری برخورد می‌کند و دشمنی خود را محقق می‌سازد.

برجام؛ نمونه‌ای از شیطنت و فریبکاری حزب دموکرات آمریکا

وی با اشاره به عملکرد حزب دموکرات آمریکا در جریان مذاکرات برجام عنوان کرد: مگر این برجام لعنتی که این‌طور با ما رفتار کردند، مربوط به حزب دموکرات نبود؟ این‌ها آمدند و با شیطنت، مذاکراتی را راه انداختند و ماجرا را به جریان برجام کشاندند و مسئله ماشه را در آن گنجاندند تا هر روزی که بخواهند، بتوانند به ما حمله کنند.

علم الهدی ادامه داد: تمام موجودی ما را در امکانات هسته‌ای، با دست خودمان از بین بردند؛ آب سنگین اراک را که یکی از فرازهای باعظمت فناوری هسته‌ای ما بود، با دست خودمان در آن بتن ریختند و همه‌چیز را از بین بردند. تمام این کارها را با شیطنت و به دست خود ما انجام دادند.

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به نقض تعهدات برجامی از سوی آمریکا خاطرنشان کرد: پس از آن نیز نخستین کسی که تمام این تعهدات را زیر پا گذاشت، همین حزب دموکرات بود و در زمان همین حزب دموکرات، پس از برجام، ده‌ها تحریم نابرابر و شیطانی از سوی همین حزب بر ما ایرانی‌ها تحمیل شد.

مردم در برابر آمریکا با عزت و قدرت مقاومت کنند

وی با اشاره به اشتباه برخی مسئولان در سال ۱۳۵۸ و ضرورت جلوگیری از تکرار آن اظهار کرد: این اشتباهی بود که در سال ۱۳۵۸ برخی از عزیزان ما انجام دادند و امیدواریم این اشتباه تکرار نشود و مردم ما دچار چنین خطایی نشوند.

علم الهدی افزود: مردم باید با همان قدرت و مقاومت و با همان عزت بایستند و مردانه در مقابل این شیطان کبیر مبارزه کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به تعبیر امام خمینی(ره) درباره آمریکا به‌عنوان شیطان بزرگ، تأکید کرد: در مقابل این شیطان بزرگ، یعنی آمریکا، با همه عناوین شش‌گانه‌ای که در خطبه اول عرض کردم و همه آن ویژگی‌ها و خاصیت‌هایی که آمریکای ناپاک دارد، بایستند، مبارزه کنند و بجنگند تا آن را ریشه‌کن کنند.

ایران با وجود همه هزینه‌ها، در معادلات جهانی پیروز میدان است

وی با اشاره به هزینه‌های سنگینی که ملت ایران در مسیر مقاومت متحمل شده است، اظهار داشت: آنچه مسلم است، در برابر همه هزینه‌هایی که ما دادیم، سنگین‌ترین هزینه، از دست دادن آقامان و شهادت امام عزیزمان بود که از همه هزینه‌ها برای ما سنگین‌تر بود؛ اما تا به امروز این ما هستیم که در دنیا به‌عنوان پیروز شناخته شده‌ایم و همه ما را پیروز می‌شناسند.

علم الهدی افزود: حتی خود رئیس‌جمهور آمریکا نیز اقرار می‌کند که ما پیروز شده‌ایم و پیش رفته‌ایم و او هم اقرار می‌کند که شکست خورده دست ما هست. همه دنیا ما را پیشرفته می‌دانند و دشمن ما را شکست‌خورده می‌بینند.

امام جمعه مشهد با اشاره به شکست دشمن و پیروزی ملت ایران اظهار کرد: این شکستی که به اعتراف همه جهانیان نصیب دشمن ما شده و این پیروزی که به اعتراف همه مردم دنیا نصیب ما شده است، عاملش چیست؟ باعث آن خداست و همان جمله‌ای است که مقام معظم رهبری فرمودند: «بر اساس محاسبات الهی، ایران اول قدرت جهان است.»

وی در تبیین معنای این سخن اظهار کرد: وقتی فرمودند بر اساس محاسبات الهی، ایران اولین قدرت جهان است، معنای محاسبات الهی چیست؟ یعنی امروز قدرت اول جهان هستیم؛ این قدرت از آنِ خداست و در همه جریانات نیز جریانی که متصل به خداست، جریان ماست؛ بنابراین، روی کره زمین، قدرت اول جهان ما هستیم، چون وابسته به خداییم و عامل اصلی، خداست.