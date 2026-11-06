به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد مهدی حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه کرج، در خطبه های نماز جمعه این هفته با سخنانی جامع به تحلیل تحولات سیاسی جهان، راهبرد دفاعی ایران و چالش‌های فرهنگی-اجتماعی پرداخت.



تحلیل تحولات سیاسی آمریکا و پیامدهای آن



امام‌جمعه کرج با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سنا و کنگره آمریکا، این اتفاق را شکست حزب طرفداران رئیس‌جمهور آمریکا دانست و تصریح کرد: این نتایج، موازنه قدرت سیاسی در آمریکا را تا انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر داده و بر توانایی دولت در اجرای سیاست‌های پیشین اثرگذار خواهد بود.



وی افزود که اولویت رای‌دهندگان آمریکایی، کاهش هزینه‌های زندگی و پایان دادن به جنگ‌هاست.



وی با نقد ساختار سیاسی آمریکا تأکید کرد: در برابر ایران، تفاوتی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نیست و هر دو جناح در مسیر سلطه‌گری حرکت می‌کنند.

حسینی همدانی با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) خاطرنشان کرد: تصور این‌که با امتیاز دادن به آمریکا می‌توان او را از دشمنی منصرف کرد، باطلی است و هرگونه جابجایی حزبی در نظام سلطه، تغییر در ماهیت دشمن ایجاد نمی‌کند.



تبیین لایه‌های نظام‌نامه بازدارندگی جمهوری اسلامی



آیت‌الله همدانی با اشاره به اینکه ایران در یک «جنگ وجودی» قرار دارد، لایه‌های «نظام‌نامه بازدارندگی» رهبری را بدین شرح تشریح کرد:



۱- لایه راهبردی پاسخ ایران محدود به نقطه تجاوز یا لب مرز نیست و منشأ تهدید در هر نقطه‌ای که باشد، مورد هدف قرار می‌گیرد تا دشمن و پشتیبانانش هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند.



۲- لایه عملیاتی هدف قرار دادن تمامی دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن، اعم از اعتبار سیاسی، شبکه‌های مالی و زیرساخت‌های سایبری که بازسازی آن‌ها سال‌ها زمان می‌برد.



۳- لایه اجتماعی تکیه بر حضور مقتدرانه مردم، بصیرت و انسجام ملی که به عنوان یک «قدرت نرم»، هرگونه رویای فروپاشی داخلی را باطل می‌کند.



وی تأکید کرد: دوران صبر راهبردی به پایان رسیده و هرگونه تهدید باید با پاسخی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبرو شود.



نقد «ترک فعل» مسئولان در حوزه فرهنگی و شهری



نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با انتقاد از برخی عملکردها در سطح شهر، به مسئله «ترک فعل» مسئولان در حوزه نظارت پرداخت. وی با اشاره به عدم رعایت ضوابط در ویترین مغازه‌ها و وجود تبلیغات شهری نامناسب، تأکید کرد: «هرگونه ترویج نمادهای غیر اسلامی در فضای عمومی، نشان‌دهنده ضعف در نظارت است و مسئول مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشد.»



جهاد تبیین در برابر جریان «سامری» و سازش‌طلبان



آیت‌الله همدانی با تحلیل تاریخی جریان «اعتزال» و «قاعدین» در زمان امیرالمؤمنین (ع)، این جریان را به «سامری زمان» تشبیه کرد. وی گفت: «جریانی که با تمسک فریبنده به مقدسات، سعی در ترویج روحیه سازش و بی‌تفاوتی داشت و با شعارهایی چون "احتیاط در دین"، مردم را از یاری ولی خدا باز می‌داشت.



وی هشدار داد: امروز نیز جریان "اعتزال مدرن" با شعارهایی نظیر "پرهیز از تنش با قدرت‌های جهانی" یا "تمرکز بر عبادات فردی"، در پی خلع سلاح فکری امت و ترویج نسخه تسلیم در برابر نظم ناعادلانه جهانی است.» وی افزود که این جریان با پوشش روشنفکری و زهد کاذب، سعی در تزریق روحیه یاس و ناامیدی دارد تا اراده ملت را در مسیر مقاومت سست کند.



شهید تهرانی‌مقدم؛ الگوی جامع علم، مدیریت و اخلاق



امام‌جمعه کرج در پایان با گرامیداشت یاد شهید حسن تهرانی‌مقدم، وی را «سراپا اخلاص» و «پارسای بی‌ادعا» نامید. وی با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی این شهید برجسته اظهار داشت: «شهید تهرانی‌مقدم الگویی بود که میان دانش پیشرفته، مدیریت طبیعی و معنویت پیوند زده بود و هرگز اعتبار شخصی را بر ماموریت اولویت نداد.



آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به توان موشکی ایران به عنوان «معجزه عزم راسخ انسان مومن»، تأکید کرد: امروز توان موشکی یکی از ارکان راهبردی بازدارندگی در برابر نظام استکباری است. بزرگداشت شهدا در گرو گسترش روحیه جهادی، نوآوری و استقلال فناورانه در تمام عرصه‌های حیاتی کشور است تا ثمره خون شهدا در تمام ابعاد زندگی مردم متجلی شود.