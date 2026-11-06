به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی حسینی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی و همچنین پیام صادرشده به مناسبت ۱۳ آبان، بر ضرورت ایجاد معماری جدید بازدارندگی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کشور برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تأکید شده است.

وی افزود: تسریع در پاسخ به تجاوزهای احتمالی، تقویت زیرساخت‌ها و توان دفاعی کشور و افزایش هزینه‌های اقدامات خصمانه برای طرف مقابل، از مهم‌ترین مؤلفه‌های این راهبرد است.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه رویکرد جدید در مقابله با تهدیدها به پایگاه‌های نظامی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: منشأ تهدید نیز در محاسبات دفاعی مورد توجه قرار می‌گیرد و هر نقطه‌ای در جهان که در ایجاد تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران نقش داشته باشد، متناسب با توان و ظرفیت کشور می‌تواند در چارچوب اهداف دفاعی قرار گیرد.

حسینی ادامه داد: در ارزیابی خسارت‌ها و مقابله با اقدامات خصمانه، علاوه بر دارایی‌های نظامی، زیرساخت‌های سایبری، فناورانه و اقتصادی و سایر ظرفیت‌های مادی و غیرمادی طرف مقابل نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: نیروهای مسلح ایران در برابر اقدامات خصمانه به دفاع منفعلانه بسنده نمی‌کنند و در صورت هرگونه خطا یا تجاوز، تعیین زمان، مکان و شیوه پاسخ بر عهده نیروهای مسلح کشور خواهد بود.

ظرفیت‌های منطقه‌ای در معادلات بازدارندگی

امام جمعه زنجان با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های منطقه‌ای در معادلات دفاعی کشور اظهار کرد: محور مقاومت با هوشمندی و ابتکار عمل، تحولات منطقه و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی را رصد می‌کند و توانمندی‌های موجود در منطقه نیز از ظرفیت‌های مورد توجه برای مقابله با تهدیدهاست.

حسینی اتحاد و انسجام ملی را از الزامات عبور از شرایط کنونی دانست و افزود: همان‌گونه که مردم در عرصه‌های مختلف از مسئولان حمایت می‌کنند، مدیران و مسئولان نیز باید با تلاش بیشتر، اقدامات جهادی و هماهنگی میان قوا، برای رفع مشکلات کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم اهتمام جدی‌تری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته بزرگداشت نیروی هوافضای سپاه و سالروز شهادت سردار حسن تهرانی‌مقدم، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی تلاش‌ها و دستاوردهای این شهید در بنیان‌گذاری و توسعه توان موشکی کشور دانست.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه فناوری‌های حوزه موشکی و هوافضا صرفاً کاربرد نظامی و دفاعی ندارند، گفت: این دستاوردها علاوه بر تقویت بازدارندگی، جبران بخشی از محدودیت‌های توان هوایی و افزایش عمق راهبردی کشور، در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، شناسایی تنش‌های آبی، هواشناسی، حمل‌ونقل و توسعه فناوری نیز کاربرد دارند.

حسینی خودکفایی فناورانه را از دستاوردهای مهم دستیابی به این توانمندی‌ها دانست و خاطرنشان کرد: توسعه فناوری‌های بومی، وابستگی کشور را کاهش داده و فرصت‌های ارزشمندی برای پیشرفت اقتصادی و تقویت استقلال فناورانه فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید تهرانی‌مقدم، از جمله دانش، اخلاص، همت بلند و نگاه راهبردی، اظهار کرد: در کنار تأمین تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تربیت نیروهای متخصص و برخوردار از روحیه خودباوری و تلاش نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

امام جمعه زنجان افزود: توجه به روحیه و الگوی مدیریتی شهید تهرانی‌مقدم در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز می‌تواند حرکت کشور به سمت تحقق ایران قوی را شتاب ببخشد.

حسینی تحقق شعار «ما می‌توانیم» را از مهم‌ترین میراث‌های این شهید برشمرد و گفت: مقابله با یأس، ناامیدی و احساس ناتوانی باید به فرهنگی فراگیر در جامعه تبدیل شود تا زمینه شکوفایی استعدادها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی فراهم شود.

اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی؛ ضرورتی برای مهار تورم

وی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر خانوارها اظهار کرد: گرانی و تورم عوامل متعددی دارند و نمی‌توان آن‌ها را به یک علت مشخص محدود کرد. افزایش هزینه‌های دولت فراتر از درآمدها و خلق بی‌ضابطه نقدینگی از سوی بانک‌ها از جمله عواملی هستند که می‌توانند به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شوند.

حسینی خاطرنشان کرد: تداوم این شرایط موجب می‌شود خانوارها، به‌ویژه کارگران، کارمندان و اقشار متوسط و کم‌درآمد، برای تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک و مسکن، از هزینه‌های آموزشی و رفاهی خود بکاهند.

امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های فوری اقتصادی در کنار برنامه‌های اصلاحی میان‌مدت و بلندمدت گفت: برای کنترل نوسانات بازار و حمایت از معیشت مردم باید از راهکارهای عملی و قابل اجرا استفاده کرد.

وی خرید عمده کالاهای اساسی و حذف واسطه‌های غیرضروری را از جمله راهکارهای کنترل قیمت‌ها عنوان کرد و با اشاره به طرح تثبیت بهای برخی اقلام اساسی در تهران افزود: در این طرح، قیمت حدود ۱۰ تا ۱۲ قلم از کالاهای ضروری خانوارها، از جمله نان، برنج، روغن و گوشت، برای دوره‌ای حدود شش‌ماهه ثابت نگه داشته می‌شود.

حسینی با بیان اینکه اجرای موفق این الگو می‌تواند زمینه گسترش آن به سایر استان‌ها را فراهم کند، اظهار کرد: تجربه برخی کشورها و مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست‌های مناسب، حتی در شرایط تورمی نیز می‌توان به ثبات نسبی بازار و حمایت از قدرت خرید مردم کمک کرد.

قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان

امام جمعه زنجان از حضور گسترده مردم در مراسم ۱۳ آبان قدردانی کرد و گفت: مراسم امسال با حضور پرشور مردم برگزار شد و این مشارکت نشان‌دهنده استمرار حضور اجتماعی مردم در مناسبت‌های ملی و انقلابی است.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تداوم روحیه استکبارستیزی خاطرنشان کرد: مقابله با استکبار نباید به یک مناسبت یا روز خاص محدود شود، بلکه مستلزم هوشیاری و حضور مستمر در عرصه‌های مختلف است.