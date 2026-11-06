به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه دیواندره، با قدردانی از حضور پرشور مردم، مسئولان و دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان، اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، نشان‌دهنده روحیه انقلابی و پایبندی آنان به ارزش‌های جامعه است.

وی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به مطالبات شهروندان افزود: خدمتگزاری به مردم و رسیدگی به مشکلات آنان از وظایف اساسی مدیران است و مسئولان باید خود را در برابر نیازها و دغدغه‌های جامعه مسئول بدانند.

امام جمعه دیواندره با یادآوری حضور رهبر شهید در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه و همراهی با مردم آسیب‌دیده، این رفتار را الگویی عملی برای مسئولان دانست و تصریح کرد: مدیران باید با مردم همدردی کنند و در عمل نشان دهند که رنج و مشکلات شهروندان برای آنان اهمیت دارد.

ماموستا مرادی در ادامه خطبه‌های خود به تبیین جایگاه عفت در آموزه‌های اخلاقی و دینی پرداخت و گفت: عفت یکی از فضایل مهم اخلاقی و به معنای مهار خواسته‌های نفسانی در چارچوب عقل، شرع و اعتدال است.

وی با بیان اینکه کنترل قوای درونی انسان زمینه‌ساز شکل‌گیری فضایل اخلاقی است، افزود: همان‌گونه که تهذیب قوه عقلانی به حکمت، کنترل خشم به شجاعت و رعایت اعتدال در رفتار به عدالت منجر می‌شود، مهار خواهش‌های نفسانی نیز فضیلت عفت را در وجود انسان تقویت می‌کند.

امام جمعه دیواندره با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم خاطرنشان کرد: پاکدامنی تنها به یک بُعد از زندگی انسان محدود نمی‌شود، بلکه در نگاه، پوشش، رفتار و حتی نحوه تعامل افراد با یکدیگر نمود پیدا می‌کند.

ماموستا مرادی با اشاره به آیات ۳۰ و ۳۱ سوره مبارکه نور، کنترل نگاه را از نخستین راهکارهای حفظ عفت در جامعه دانست و اظهار کرد: قرآن کریم هم مردان و هم زنان مؤمن را به مراقبت از نگاه خود در برابر نامحرمان سفارش کرده است.

وی افزود: نگاه کنترل‌نشده می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ارتباطات ناسالم و انحرافات اخلاقی شود؛ از این رو، مراقبت از چشم و پرهیز از چشم‌چرانی، تماشای محتوای مبتذل و عادی‌سازی روابط خارج از چارچوب‌های اخلاقی، برای حفظ سلامت فرد و جامعه ضروری است.

امام جمعه دیواندره همچنین حجاب و پوشش مناسب را از جلوه‌های عفاف برشمرد و گفت: رعایت پوشش متناسب با موازین دینی، به حفظ حریم‌های اخلاقی و تقویت سلامت روابط اجتماعی کمک می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه عفت در رفتار نیز باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: رفتار انسان بازتابی از باورها و شخصیت اوست و رعایت اعتدال در گفتار، کردار و نحوه حضور در جامعه، از مصادیق مهم پاکدامنی به شمار می‌رود.

ماموستا مرادی در بخش دیگری از سخنان خود، ازدواج را یکی از راهکارهای مورد تأکید قرآن کریم برای حفظ عفت و پاکدامنی دانست و بیان کرد: خانواده‌ها و افراد توانمند جامعه باید در فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان مشارکت داشته باشند و مشکلات مالی را به مانعی جدی در این مسیر تبدیل نکنند.

وی با اشاره به آموزه‌های سوره نور در زمینه ازدواج و خویشتن‌داری افزود: اسلام ضمن به رسمیت شناختن نیازهای طبیعی انسان، بر مدیریت صحیح این نیازها و حرکت در مسیرهای مشروع تأکید دارد.

امام جمعه دیواندره در ادامه با اشاره به اهمیت عفت در امانت‌داری و رعایت حقوق مردم، به روایتی تاریخی از دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز اشاره کرد که در آن، وی پس از دریافت نامه زنی به نام «فرتونه» درباره کوتاهی دیوار خانه و نگرانی از سرقت مرغش، به حاکم مصر دستور رسیدگی و رفع مشکل او را صادر کرد.

ماموستا مرادی با بیان اینکه این روایت نشان‌دهنده اهمیت توجه حاکمان به مطالبات حتی کوچک‌ترین افراد جامعه است، خاطرنشان کرد: مسئولیت‌پذیری و امانت‌داری ایجاب می‌کند که هیچ‌یک از مشکلات مردم، هرچند در ظاهر کوچک باشد، مورد بی‌توجهی قرار نگیرد.

وی در پایان خطبه‌ها برای سلامتی و طول عمر باعزت رهبر انقلاب، رفع مشکلات نیازمندان، شفای بیماران و برخورداری مردم از امنیت، آرامش و فراوانی نعمت دعا کرد.