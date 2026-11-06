به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدقاسم دهقانی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان بجستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و مناسبت‌های پیش‌رو، بر استکبارستیزی قاطع ملت ایران تأکید کرد و از مسئولان خواست با تلاش مضاعف برای حل مشکلات اقتصادی و کنترل تورم گام بردارند.

امام جمعه بجستان با تقدیر از حضور پرشور و آگاهانه مردم ولایتمدار بجستان، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و فرهنگیان در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، تصریح کرد: حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب، پیام روشنی به مستکبران جهان داد که ملت ایران همچنان با صلابت در برابر زیاده‌خواهی‌ها و توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی می‌کند و فریاد رسای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، تجدید عهدی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به تحولات سیاسی اخیر در آمریکا و رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی را غده‌ای سرطانی دانست و تأکید کرد که تغییر مهره‌ها در نظام سلطه تاثیری بر رویکرد مقاومت ملت ایران نخواهد داشت و خط مشی ما تا نابودی این رژیم غاصب تغییرناپذیر است.

دهقانی با اشاره به مطالبات و بیانات اخیر مقام معظم رهبری، بر لزوم بازنگری در دکترین‌های دفاعی و امنیتی، تقویت بازدارندگی و پاسخ قاطع و اثرگذار به تحرکات دشمنان تأکید کرد.

امام جمعه بجستان با اشاره به دغدغه‌های معیشتی مردم و آمارهای اقتصادی، از مسئولان قوایه‌سه‌گانه درخواست کرد با جدیت و نظارت دقیق بر بازار، برای مهار تورم، حل مشکلات اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی بر دوش مردم تلاش جهادی کنند تا قدرشناسی این ملت بزرگ با خدمت‌رسانی بی‌دریغ مسئولان پاسخ داده شود.