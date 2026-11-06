به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین قریب در خطبه‌های نماز جمعه شهر دیباج که در مصلای این شهر برگزار شد، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در ۱۳ آبان، اظهار کرد: تأکید بر رد اندیشه امتیازدهی به آمریکا برای تغییر رفتار نظام سلطه، نشان می‌دهد تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا صرفاً به رفتارهای سیاسی این کشور محدود نیست، بلکه ریشه در ساختار سیاسی آن دارد.

وی با بیان اینکه عملکرد آمریکا در هفت دهه گذشته تفاوت معناداری میان دولت‌ها و احزاب این کشور نشان نداده است، افزود: تصور تغییر رفتار آمریکا از طریق امتیازدهی، محاسبه‌ای نادرست است؛ چراکه عقب‌نشینی در برابر چنین رویکردی، طرف مقابل را برای طرح مطالبات و فشارهای بیشتر جسورتر می‌کند.

امام جمعه دیباج با اشاره به تحولات اخیر سیاسی در آمریکا، انتخابات این کشور را نشانه‌ای از گسترش پیامدهای شکست سیاست‌های ترامپ دانست و توضیح داد: پس از ناکامی دولت ترامپ در عرصه خارجی و جنگ علیه ایران، این بار نشانه‌های شکست او از داخل آمریکا و صندوق های رأی نمایان شد؛ شکستی که فراتر از پیش‌بینی‌ها بود.

قریب با اشاره به ارزیابی برخی تحلیلگران خارجی درباره تأثیر جنگ با ایران بر نتایج انتخابات آمریکا، تصریح کرد: بخشی از دلایل این شکست به سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ بازمی‌گردد و این تحولات نشان داد پیامدهای تقابل با ایران می‌تواند به داخل مرزهای آمریکا نیز کشیده شود.

وی در عین حال نسبت به برداشت نادرست از نتایج انتخابات آمریکا هشدار داد و تأکید کرد: نباید تصور کرد با تغییر دولت یا جابه‌جایی احزاب، ماهیت دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی تغییر می‌کند؛ چراکه بیشترین تحریم‌های تاریخ انقلاب اسلامی در دوره دموکرات‌ها اعمال شده و سیاست‌های خصمانه واشنگتن گاهی در قالب تحریم و گاهی با راه‌اندازی جنگ دنبال شده است.

امام جمعه دیباج با بیان اینکه آنچه در این تحولات اهمیت دارد، آشکار شدن ناکامی سیاست‌های فشار آمریکا است، خاطرنشان کرد: ترامپ مدعی بود می‌خواهد ایران را به عصر حجر بازگرداند، اما امروز خود آمریکا با پیامدهای سیاست‌هایش روبه‌رو شده است.