به گزارش خبرنگار مهر، سیدسلیمان حسینی، امام جمعه اهل سنت بستک، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت سهمیه بنزین در مناطق روستایی اظهار کرد: در برخی روستاهای شهرستان بستک، شهروندان برای دسترسی به نزدیک‌ترین جایگاه عرضه سوخت ناچارند مسافتی حدود ۶۰ کیلومتر یا حتی بیشتر را طی کنند؛ موضوعی که با توجه به فاصله زیاد این مناطق از مراکز درمانی، آموزشی و خدماتی، مشکلات متعددی را برای خانوارها ایجاد کرده است.

سهمیه فعلی بنزین پاسخگوی نیاز روستاییان نیست

وی با بیان اینکه شرایط جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در شهرستان بستک ضرورت اتخاذ تصمیم‌های متفاوت در حوزه توزیع سوخت را دوچندان می‌کند، افزود: نمی‌توان شرایط زندگی مردم در مناطق روستایی و دورافتاده را با شهرهایی که از زیرساخت‌های گسترده حمل‌ونقل عمومی برخوردارند، یکسان در نظر گرفت.

امام جمعه اهل سنت بستک ادامه داد: بسیاری از خانواده‌های روستایی برای انجام ابتدایی‌ترین امور روزمره، از جمله مراجعه به پزشک، انتقال بیماران، تهیه مایحتاج زندگی و پیگیری امور اداری، وابستگی مستقیم به خودروهای شخصی دارند و محدودیت سهمیه بنزین می‌تواند رفت‌وآمد آنان را با دشواری جدی مواجه کند.

تنها بیمارستان شهرستان و دشواری دسترسی به خدمات درمانی

حسینی با اشاره به محدودیت امکانات درمانی در شهرستان بستک تصریح کرد: این شهرستان تنها یک بیمارستان دارد و همین مسئله موجب شده است ساکنان برخی روستاها برای دریافت خدمات درمانی و انتقال بیماران، مسافت‌های طولانی را طی کنند.

وی افزود: خانواده‌هایی که توانایی پرداخت هزینه خودروهای دربستی را ندارند، در مواقع بیماری و شرایط اضطراری با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند و تأمین سوخت برای آنان به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است.

امام جمعه اهل سنت بستک با اشاره به مشکلات دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان نیز گفت: رفت‌وآمد فرزندان به مدارس، به‌ویژه در مناطقی که فاصله سکونتگاه‌ها از مراکز آموزشی زیاد است، نیازمند استفاده مستمر از خودرو است و محدودیت سهمیه بنزین می‌تواند بر روند تحصیل و حضور به‌موقع دانش‌آموزان تأثیر بگذارد.

وی همچنین یادآور شد: حتی برخی کارکنان مراکز درمانی که از روستاهای اطراف برای ارائه خدمات به مردم رفت‌وآمد می‌کنند، در تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند؛ موضوعی که ضرورت توجه به شرایط شغلی و خدماتی این افراد را نیز نشان می‌دهد.

ضرورت تدوین سهمیه سوخت متناسب با شرایط جغرافیایی

حسینی با تأکید بر اینکه شهرستان بستک از شبکه گسترده حمل‌ونقل عمومی برخوردار نیست، بیان کرد: شرایط این شهرستان با شهرهای بزرگی که از مترو، اتوبوس و تاکسی‌های متعدد برخوردارند، قابل مقایسه نیست و در بسیاری از مناطق روستایی، خودرو وسیله‌ای ضروری برای تأمین نیازهای اولیه زندگی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره سهمیه بنزین نباید صرفاً بر اساس یک الگوی یکسان برای همه مناطق کشور انجام شود، بلکه لازم است عواملی همچون فاصله روستاها از جایگاه‌های سوخت، پراکندگی جمعیت، وضعیت راه‌های ارتباطی، دسترسی به مراکز درمانی و آموزشی و نبود وسایل حمل‌ونقل عمومی در بررسی‌ها لحاظ شود.

امام جمعه اهل سنت بستک خواستار بررسی مجدد سهمیه سوخت مناطق روستایی و کم‌برخوردار شد و گفت: انتظار می‌رود مسئولان با نگاه کارشناسی و درک شرایط واقعی زندگی مردم، برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند.

وی همچنین با اشاره به تأثیر محدودیت سوخت بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای محلی، بر ضرورت رسیدگی جدی مسئولان به مشکلات معیشتی و رفت‌وآمد مردم تأکید کرد.

مسئولیت اجتماعی در برابر اصلاح جامعه

امام جمعه اهل سنت بستک در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره مسئولیت انسان در قبال رفتار و انتخاب‌های خود، اظهار کرد: قرآن کریم انسان‌ها را به اصلاح جامعه، دوری از فساد و مقابله با ناهنجاری‌ها دعوت می‌کند و هر فرد در برابر آنچه در محیط زندگی و جامعه پیرامونش اتفاق می‌افتد، مسئولیت دارد.

حسینی با تأکید بر اینکه بی‌تفاوتی در برابر ناهنجاری‌ها می‌تواند زمینه گسترش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند، افزود: اصلاح جامعه تنها به اقدامات مسئولان محدود نمی‌شود، بلکه آحاد مردم نیز باید در حد توان و با رعایت اصول اخلاقی و اجتماعی برای بهبود شرایط جامعه تلاش کنند.

وی با تشریح تفاوت میان انسان صالح و مصلح بیان کرد: انسان صالح کسی است که خود در مسیر درست و نیکو حرکت می‌کند، اما انسان مصلح علاوه بر اصلاح رفتار و کردار خویش، برای هدایت دیگران و اصلاح وضعیت جامعه نیز تلاش می‌کند.

امام جمعه اهل سنت بستک ادامه داد: جامعه بیش از هر زمان دیگری به افراد خیرخواه و اصلاح‌گر نیاز دارد و باید از کسانی که با نیت خیر برای کاهش آسیب‌ها و رفع مشکلات اجتماعی قدم برمی‌دارند، حمایت شود.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح‌گری باید با حکمت، صبر، خیرخواهی و انتخاب شیوه‌های صحیح همراه باشد تا سخن و رفتار افراد اثرگذاری لازم را داشته باشد و به جای ایجاد تنش، زمینه همدلی و اصلاح امور را فراهم کند.

تأکید بر حفظ مسیر ورودی بانوان به مسجد جامع

حسینی در پایان خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به ضرورت ساماندهی فضای پیرامونی مسجد جامع، از فروشندگان مستقر در نزدیکی این مسجد خواست محل فعالیت خود را جابه‌جا کنند تا مسیر ورودی بانوان به مسجد باز بماند و نمازگزاران بتوانند بدون مزاحمت و ازدحام از این مسیر تردد کنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت رعایت بهداشت فردی و حفظ سلامت نمازگزاران، از افرادی که دارای علائم بیماری هستند درخواست کرد برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران، از حضور در فضای داخلی مسجد خودداری کنند یا در صورت ضرورت، فاصله مناسب را با سایر نمازگزاران رعایت کنند.

نکته تحریریه: در بازنویسی، محورهای اصلی سخنان امام جمعه با تفکیک موضوعی و میان‌تیترهای خبری توسعه داده شده است. برای حفظ دقت حرفه‌ای، از افزودن آمار، نقل‌قول یا ادعاهای تأییدنشده خودداری شده و محتوای تحلیلی صرفاً در چارچوب اظهارات متن اولیه گسترش یافته است.