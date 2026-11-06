به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارومیه، با اشاره به افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی مردم اظهار کرد: گرانی‌ها از جمله مسائل مهمی است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد و مسئولان نباید شرایط موجود را عادی تلقی کنند، بلکه باید با احساس مسئولیت بیشتر، برای کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها چاره‌اندیشی کنند.

امام جمعه ارومیه با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر عملی برای مهار گرانی‌ها افزود: مسئولان باید با بررسی دقیق عوامل افزایش قیمت‌ها، نظارت مؤثر بر بازار و استفاده از ظرفیت‌های موجود، راهکارهای مناسبی برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی اتخاذ کنند تا معیشت مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرد.

وی بر ضرورت تقویت روحیه همدلی و کمک مؤمنانه در جامعه تأکید کرد و گفت: در کنار وظیفه مسئولان برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی، مردم نیز باید در حد توان به یکدیگر کمک کنند و اجازه ندهند خانواده‌های نیازمند در شرایط دشوار اقتصادی تنها بمانند.

راهپیمایی ۱۳ آبان؛ تجلی روحیه استکبارستیزی مردم

حجت الاسلام قریشی با اشاره به الگوگیری از رزمایش مواسات که مورد تأکید قائد شهید بود، اظهار کرد: همان ‌گونه که در این حرکت ارزشمند، کمک به اقشار آسیب‌ پذیر و نیازمندان مورد توجه قرار گرفت، امروز نیز باید با ترویج فرهنگ انفاق، همیاری و دستگیری از یکدیگر، زمینه کاهش مشکلات معیشتی خانواده‌های نیازمند را فراهم کنیم.

وی ضمن قدردانی از حضور آگاهانه و پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان بیان کرد: ملت بصیر و هوشیار ایران اسلامی بار دیگر با حضور گسترده خود در این راهپیمایی، روحیه استکبارستیزی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان دادند.

مردم با حضور خود ثابت کرده‌اند که در دفاع از استقلال، عزت و آرمان‌های کشور مصمم هستند

حجت الاسلام‌قریشی با اشاره به حضور مستمر و هشت‌ ماهه مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: این حضور و ایستادگی مردم، اقدامی بزرگ و ارزشمند است که نشان‌دهنده آگاهی، بصیرت و مسئولیت‌پذیری ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان است مردم ایران با حضور خود ثابت کرده‌اند که در دفاع از استقلال، عزت و آرمان‌های کشور مصمم هستند و در برابر فشارهای بیگانگان عقب‌نشینی نخواهند کرد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت ۱۳ آبان و تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردند، دشمنی آمریکا با ایران به سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ یکی از نقاط عطف این دشمنی تاریخی است؛ کودتایی که با هدف تأمین منافع آمریکا و سلطه بر منابع و ثروت‌های ملی ایران شکل گرفت.

حجت الاسلام قریشی افزود: حمایت از رژیم ستمگر پهلوی، تلاش برای غارت منابع کشور و ضربه زدن به منافع ملی ایران، از جمله اقدامات آمریکا در سال‌های پیش از انقلاب بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این دشمنی‌ها نه‌تنها پایان نیافت، بلکه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی ادامه پیدا کرد.

وی با اشاره به حمایت آمریکا از رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله تصریح کرد: آمریکا در طول جنگ تحمیلی از بزرگ‌ترین حامیان صدام بود و در کنار آن، با حمایت از گروهک‌های ضدانقلاب و ایجاد ناامنی در کشور، تلاش کرد به نظام جمهوری اسلامی آسیب وارد کند اعمال تحریم‌های متعدد و ظالمانه نیز بخش دیگری از سیاست‌های خصمانه این کشور علیه ملت ایران بوده است.

وی با اشاره به جنایت‌های اخیر آمریکا در جنگ رمضان گفت: به شهادت رساندن رهبر، دانش‌آموزان و جمعی از مردم بی‌گناه کشورمان، بار دیگر چهره واقعی آمریکا و میزان دشمنی این کشور با ملت ایران را آشکار کرد و نشان داد که ادعاهای حقوق بشری این کشور تا چه اندازه با عملکرد واقعی آن در تضاد است.

مبارزه با استکبار باید همیشگی و مستمر باشد

حجت الاسلام قریشی با تأکید بر ضرورت استمرار روحیه استکبارستیزی خاطرنشان کرد: بر اساس فرمایشات امام مجتبی خامنه‌ای، مبارزه با آمریکا باید همیشگی و مستمر باشد و نباید تصور کرد که دشمنی این کشور با جمهوری اسلامی با گذشت زمان یا انجام برخی مذاکرات و توافق‌ها از بین می‌رود.

وی در ادامه با انتقاد از افرادی که تصور می‌کنند می‌توان با دادن امتیاز به آمریکا، مواضع خصمانه این کشور را تغییر داد، اظهار کرد: برخی افراد گمان می‌کنند با تغییر موضع و عقب‌نشینی در برابر دشمن آمریکایی می‌توان به سازش و توافق رسید، در حالی که این تصور اشتباه است؛ چراکه خواسته اصلی دشمن، تسلیم شدن ملت ایران و در نهایت نابودی قدرت و استقلال کشور است.

امام جمعه ارومیه تأکید کرد: در برابر چنین دشمنی نباید رویکردی مبتنی بر تسلیم و عقب‌نشینی اتخاذ کرد، بلکه باید با حفظ اقتدار ملی و تقویت توانمندی‌های کشور، در مسیر صیانت از منافع و عزت ایران اسلامی گام برداشت.

امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همراهی نیاز داریم

حجت الاسلام قریشی با اشاره به شکست هیمنه و اقتدار پوشالی آمریکا افزود: جمهوری اسلامی ایران توانسته است با ایستادگی و مقاومت، تصویر شکست‌ناپذیری آمریکا را در عرصه جهانی زیر سؤال ببرد و تحولات اخیر، از جمله مسائل مرتبط با تنگه هرمز، نمونه‌ای از آشکار شدن محدودیت‌های قدرت این کشور است. همچنین تحولات داخلی آمریکا و مسائل مربوط به انتخابات این کشور نیز نشان داد که ادعاهای آنان درباره اقتدار و برتری مطلق با واقعیت فاصله دارد.

وی با اشاره به محورهای اصلی تجمعات شبانه مردم تصریح کرد: در این تجمعات دو محور اساسی وحدت و ایران مورد تأکید قرار دارد و باید این دو موضوع به‌عنوان اولویت اصلی در رفتار و گفتار همه افراد، به‌ویژه مسئولان، مورد توجه قرار گیرد حفظ انسجام ملی و پرهیز از سخنان و رفتارهایی که موجب اختلاف و چنددستگی در جامعه می‌شود، ضرورتی انکارناپذیر است.

حجت الاسلام قریشی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همراهی نیاز داریم و مسئولان باید در اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح عمومی و منافع ملی را در اولویت قرار دهند. اختلاف‌افکنی و بیان مواضع تفرقه‌انگیز می‌تواند به انسجام جامعه آسیب بزند و زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۲۱ آبان، سالروز شهادت سردار شهید حسن طهرانی‌ مقدم و نام‌گذاری این روز به‌عنوان روز هوافضا اظهار کرد: این شهید والامقام در سال ۱۳۹۰ به همراه ۱۵ نفر از همکاران خود به شهادت رسید و نقش برجسته‌ای در پایه‌گذاری و توسعه توانمندی‌های موشکی و هوافضای کشور داشت.