به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراب با اشاره به شاخص‌های جامعه ایمانی، انسجام، وحدت، خیرخواهی متقابل، عزت، استقلال و عدالت‌محوری را از مهم‌ترین ویژگی‌های چنین جامعه‌ای برشمرد.

وی با استناد به آیه ۷۱ سوره توبه، مؤمنان را یاور و پشتیبان یکدیگر دانست و اظهار کرد: در جامعه ایمانی، خودمحوری و تک‌روی جایگاهی ندارد، بلکه همدلی، تعاون و مسئولیت‌پذیری نسبت به سرنوشت دیگران اساس روابط اجتماعی را تشکیل می‌دهد.

امام جمعه سراب خیرخواهی متقابل و پذیرش انتقاد سازنده را از دیگر مؤلفه‌های جامعه ایمانی عنوان کرد و افزود: مؤمنان باید نسبت به یکدیگر دغدغه داشته باشند، به هم تذکر خیر بدهند و با محبت و رفتار شایسته، زمینه هدایت و گرایش افراد به خوبی‌ها را فراهم کنند.

طباطبایی با تأکید بر ضرورت حفظ عزت و استقلال جامعه اسلامی در برابر بیگانگان خاطرنشان کرد: جامعه مؤمنان نباید در برابر دشمنان و قدرت‌های بیگانه تن به ذلت بدهد و حفظ کرامت انسانی و عزت نفس از اصول اساسی تعاملات اجتماعی است.

وی عدالت‌محوری را از دیگر شاخص‌های جامعه ایمانی دانست و با اشاره به آیات ۱۳۵ سوره نساء و هشت سوره مائده، بر ضرورت پایبندی همیشگی به عدالت تأکید کرد.

امام جمعه سراب بیان کرد: حتی دشمنی با یک قوم یا گروه نباید موجب خروج از مسیر عدالت شود، چراکه رعایت عدالت به تقوای الهی نزدیک‌تر است و عدالت‌محوری زمینه‌ساز پیشرفت، رشد اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.

ایستادگی ملت ایران در برابر مستکبران

طباطبایی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به آیه ۶۳ سوره احزاب و ضرورت مرزبندی با دشمنان اسلام، بر لزوم حفظ اقتدار و ایستادگی در برابر مستکبران تأکید کرد.

وی قدرت‌های ظالم و توطئه‌گر را با وجود برخورداری از امکانات و تجهیزات گسترده، از درون سست و ناتوان توصیف کرد و گفت: ملت ایران و رزمندگان اسلام در طول انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس با اتکا به ایمان و روحیه مقاومت در برابر قدرت‌های شرق و غرب ایستادگی کردند.

امام جمعه سراب با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مقابله مقتدرانه با دشمنان اظهار کرد: ایستادگی در برابر شیطان، طاغوت و قدرت‌های مستکبر از اصول اساسی جامعه اسلامی است و ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی با همین رویکرد مسیر مقاومت را دنبال کرده است.

طباطبایی همچنین از حضور مردم سراب در مناسبت‌های دینی، انقلابی و ملی قدردانی کرد و این حضور را نشانه بصیرت، غیرت و پایبندی مردم به ارزش‌های اسلامی و انقلابی دانست.

ضعف مدیریت و نظارت، زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی

امام جمعه سراب در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی مشکلات اقتصادی و پدیده‌های سوءمدیریتی، ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول را از عوامل بروز نارضایتی‌ها و مشکلات موجود عنوان کرد.

وی بر ضرورت تقویت نظارت‌ها و اصلاح شیوه‌های مدیریتی تأکید کرد و خواستار جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و برخورد با زمینه‌های ایجاد مشکلات اقتصادی شد.

طباطبایی با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به تبیین جایگاه و عظمت خاندان عصمت و طهارت پرداخت.

وی با بیان روایتی درباره نورانیت خانه و چادر حضرت زهرا(س) و تأثیر معنوی آن بر اطرافیان و همسایگان، بر نقش سیره اهل‌بیت(ع) در جذب دل‌ها به سوی حقیقت و هدایت تأکید کرد.

خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراب با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، شفای بیماران، شادی ارواح شهدا و توفیق امت اسلامی در عمل به آموزه‌های قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) پایان یافت.