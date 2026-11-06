به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین، پس از توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به بیان برخی مسائل استانی و ملی پرداخت و با اشاره به راهپیمایی مطالبه تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای که یکشنبه هفته گذشته در قزوین برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه تعهدات بین‌المللی و عضویت کشور در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، بر اساس تجربه‌های مکرر، نتوانسته‌اند بازدارندگی لازم را ایجاد کنند و حقوق مسلم هسته‌ای ایران نیز مورد توجه و احترام قرار نگرفته است، مطالبه بازنگری در دکترین هسته‌ای به‌صورت طبیعی در جامعه شکل گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: این مطالبه عمومی باید با توجه به همه ملاحظات فنی و کارشناسی، به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تصمیم‌های مسئولان کشور مورد توجه قرار گیرد.

مظفری با اشاره به راهپیمایی ۱۳ آبان امسال گفت: شعار «مرگ بر آمریکا» در این روز، کوبنده‌تر از سال‌های گذشته در سراسر کشور و از جمله در شهر و استان قزوین طنین‌انداز شد.

وی برگزاری مراسم جان‌فدایان را از دیگر جلوه‌های حضور مردم در این مناسبت دانست و اظهار کرد: در استان قزوین، علاوه بر راهپیمایی ۱۳ آبان، مراسم حماسی و دشمن‌شکن جان‌فدایان با حضور ده‌ها هزار نفر از مردم شهر و شهرستان‌های استان در مرکز قزوین برگزار شد.

امام‌جمعه قزوین با قدردانی از حضور مردم، به‌ویژه جوانان، نوجوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان و افرادی که از شهرستان‌ها در این مراسم شرکت کرده بودند، از مسئولان برگزارکننده، به‌ویژه سپاه صاحب‌الامر(عج) استان، نیز تشکر کرد.

وی با اشاره به شکل‌گیری شبکه جان‌فدایان در استان و کشور افزود: باید از ظرفیت این شبکه برای آموزش و فراگیری مهارت‌های نظامی و دیگر آموزش‌های مورد نیاز استفاده شود؛ چراکه این مجموعه می‌تواند در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز در خدمت نظام اسلامی باشد.

شکست جمهوری‌خواهان بازتاب مقاومت ملت ایران بود

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در ادامه با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اظهار کرد: در سیزدهم آبان امسال شاهد شکست دیگری برای نظام سلطه و ساختار حاکم بر آمریکا بودیم؛ به‌گونه‌ای که برخی تحلیلگران به‌جای معرفی حزب دموکرات به‌عنوان برنده انتخابات، نقش ایران اسلامی را در این میدان برجسته کردند.

وی افزود: برخی تحلیلگران غربی درباره پیامدهای تقابل آمریکا با ایران اظهارنظرهای قابل‌توجهی داشته‌اند. یکی از این تحلیلگران گفته است ضربه‌ای که ایران اسلامی تاکنون به آمریکا وارد کرده، حتی یک بمب اتم نیز نمی‌توانست چنین ضربه‌ای به این کشور وارد کند.

مظفری با خطاب قرار دادن مردمی که به گفته وی حدود ۲۵۰ شب در تجمعات و میدان حضور داشته‌اند، گفت: این دستاوردها از ثمرات مقاومت مردم است.

امام‌جمعه قزوین همچنین به نقل از یکی دیگر از تحلیلگران غربی اظهار کرد: او با لحنی طنزآمیز گفته است اگر می‌خواهید در انتخابات شکست بخورید، با ایران بجنگید. یک فعال رسانه‌ای آمریکایی نیز گفته است ترامپ تازه متوجه شده چرا هفت رئیس‌جمهور پیش از او به ایران حمله نکردند.

وی با اشاره به اظهارنظر یک حامی جنگ‌طلب ترامپ درباره وضعیت آمریکا گفت: این فرد با وجود حمایت از ترامپ گفته است از بیان این جمله متنفر است، اما آمریکا دیگر تمام شده است.

مظفری این اظهارنظرها را نشانه‌ای از بازتاب پیامدهای تقابل با ایران در فضای سیاسی و رسانه‌ای آمریکا دانست و افزود: این دومین بار است که ایران اسلامی در نتیجه انتخابات داخلی آمریکا تأثیر می‌گذارد.

وی با یادآوری تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ از سوی دانشجویان پیرو خط امام گفت: در آن زمان، کارکنان سفارت آمریکا به مدت ۴۴۴ روز در اختیار دانشجویان بودند تا انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برگزار شود. به اعتقاد وی، جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به دلیل شکست در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، در انتخابات آن سال شکست خورد.

امام‌جمعه قزوین با اشاره به این رویداد تاریخی اظهار کرد: مقاومت ملت ایران بار دیگر بر نتیجه انتخابات آمریکا اثر گذاشته و محاسبات سیاسی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

تأکید بر افول قدرت آمریکا و تداوم خصومت این کشور با ایران

مظفری در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان، بخشی از آن را قرائت کرد و گفت: در این پیام تأکید شده است که در اثر آنچه رسوایی خودساخته مستکبران توصیف شده، قدرت و سلطه آمریکا در هر دو عرصه قدرت سخت نظامی و قدرت نرم و بین‌المللی رو به زوال است و روند فروپاشی آن شتاب گرفته است.

وی با اشاره به هشدار رهبر معظم انقلاب درباره برداشت‌های احتمالی از نتایج انتخابات آمریکا افزود: نباید تصور کرد که میان حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تفاوت ماهوی وجود دارد و می‌توان با تغییر حزب حاکم، رفتار آمریکا در قبال ایران را تغییر داد یا از طریق مذاکره و امتیازدهی، این کشور را از دشمنی با ملت ایران منصرف کرد.

امام‌جمعه قزوین با قرائت بخشی از پیام رهبر انقلاب اظهار کرد: در این پیام آمده است که اگر هنوز کسانی به تغییر رفتار نظام سلطه از طریق جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی امید دارند یا تصور می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توان آن را از دشمنی با ملت ایران منصرف کرد، سخت در اشتباه هستند.

مظفری با بیان اینکه از نگاه وی هر دو حزب اصلی آمریکا در دشمنی با ایران اشتراک دارند، گفت: هدف آمریکا تسلیم بی‌قیدوشرط ملت ایران است و نباید در برابر خواسته‌های آن عقب‌نشینی کرد.

وی در ادامه با اشاره به هشدار رهبر معظم انقلاب درباره پیامدهای رویکرد تسلیم‌آمیز در برابر قدرت‌های سلطه‌گر افزود: به تعبیر ایشان، چنین رویکردی سرمایه بزرگی را که به برکت خون شهدا و فداکاری مردم به دست آمده، بر باد می‌دهد و دشمن را برای زیاده‌خواهی و تحمیل خسارت‌های بیشتر جسورتر می‌کند.

تقویت قدرت کشور تنها راه دستیابی به بازدارندگی پایدار است

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به راهبردهای مطرح‌شده در پیام رهبر معظم انقلاب، تقویت توان کشور در عرصه‌های مختلف را ضروری دانست و گفت: برای دستیابی به بازدارندگی مطلق و جلوگیری از شکل‌گیری تصور حمله به ایران در ذهن دشمن، باید سیاست ایران قوی‌تر را دنبال کنیم و به افزایش قدرت در همه عرصه‌های سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی بیندیشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر حمایت مردم از مسئولان کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی باید از مسئولان حمایت شود و برخی تجمع‌ها با مطالبه عزل مسئولان، با توجه به شرایط کشور و تأکیدات رهبری، قابل تأمل است.

مظفری در عین حال بر مسئولیت متقابل مدیران در برابر مردم تأکید کرد و افزود: حمایت مردم باید با خدمت مضاعف و جهادی مسئولان همراه باشد. مدیران باید تا حد امکان در میان مردم حضور داشته باشند، به معیشت و آسایش آنان توجه کنند، زمینه رشد مادی و معنوی جامعه را فراهم آورند و برای حفظ عزت و استقلال مردم تلاش کنند.

توصیه به جوانان برای تسخیر لانه یأس و ناامیدی

امام‌جمعه قزوین با اشاره به نقش جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان در آینده کشور، بخشی دیگر از پیام رهبر معظم انقلاب را قرائت کرد و گفت: همان‌گونه که جوانان در سال ۱۳۵۸ لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند، جوانان امروز نیز باید لانه تاریک یأس و ناامیدی را تسخیر کنند و خانه روشن امید و باور به توانایی‌های خود را فتح کنند.

وی افزود: تحقق این هدف به آمادگی و ورزیدگی جوانان در عرصه‌های مختلف نیاز دارد و آنان باید به سلاح علم، تقوا، مهارت، اخلاق، اراده و تلاش فوق‌العاده مجهز شوند.

مظفری در پایان با اشاره به وعده الهی درباره پیروزی جبهه حق گفت: در تقابل جبهه حق و باطل، اگر جبهه حق اهل توکل، استقامت و پایداری باشد، بدون تردید پیروزی از آن جبهه حق خواهد بود.

امام‌جمعه قزوین در پایان برای پیروزی جبهه مقاومت و نظام اسلامی، نابودی جبهه کفر و استکبار به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، توفیق جوانان در مسیر علم و تقوا و استمرار عزت و استقلال کشور دعا کرد.