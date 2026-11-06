به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام یاسر باقری در خطبه های این هفته نماز جمعه جعفرآباد اظهار کرد: مراسم عزاداری ایام فاطمیه از سه‌شنبه تا شنبه به مدت پنج شب برگزار می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر شب مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) به نام یکی از اهل بیت و بزرگواران برگزار خواهد شد؛

وی ضمن دعوت از مردم برای حضور گسترده در این مراسم، از آنان خواست از کمک‌های هماهنگ‌شده نیز عقب نمانند.

امام جمعه جعفرآباد در ادامه با اشاره به مسائل مالیاتی گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان ماه جاری تمدید شده است و مؤدیان می‌توانند اقدام کنند تا مالیات بر اساس اظهارات خودشان محاسبه شود.

حجت الاسلام باقری مسئله نشان‌دار کردن مالیات را بسیار مهم دانست و افزود: این طرح برای سومین سال پیاپی در استان اردبیل اجرایی می‌شود؛ یعنی شخص می‌تواند انتخاب کند که مالیات او در چه پروژه‌ای و در چه شهر یا روستایی هزینه شود. این ظرفیت نیازمند توجه مسئولان دولتی و آحاد مردم است تا از آن برای عمران و آبادانی منطقه استفاده شود.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران زیادی از اهالی مغان داریم که در تهران و سایر نقاط سرمایه‌گذاری کرده‌اند و می‌توانند مالیات خود را از همان‌جا به منطقه خودشان هدایت کنند.

حجت الاسلام باقری با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر آمریکا گفت: در این انتخابات، تمام کرسی‌های مجلس نمایندگان و بخش قابل توجهی از کرسی‌های سنای آمریکا به همراه فرمانداری‌ها و کرسی‌های ایالتی به رأی گذاشته شدند. در همه این موارد جمهوری‌خواهان شکستی خوردند که در ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بود.

وی افزود: واشنگتن‌پست نوشت رأی‌دهندگان آمریکایی به رئیس‌جمهور ترامپ ضربه‌ای تاریخی وارد کردند که از سال ۱۹۷۴ بی‌سابقه بود. تحلیلگران و سیاستمداران خودشان می‌گویند بعد از جنگ جهانی دوم این بزرگ‌ترین و عجیب‌ترین شکست تاریخ جمهوری‌خواهان است.

امام جمعه جعفرآباد گفت: حتی جی.دی. ونس، معاون ترامپ، هم کرسی خود را از دست داده است. او پیش از معاونت ترامپ، سناتور ایالت اوهایو در مجلس سنا بود، استعفا داد و معاون ترامپ شد؛ جای او یک جمهوری‌خواه موقتاً آن منصب را تصاحب کرد، اما در این انتخابات آن کرسی هم به دست دموکرات‌ها افتاد. حتی خواهر لیندسی گراهام هم شکست خورد و جمهوری‌خواهان در ایالت‌هایی که ۳۰ تا ۴۰ سال در اختیارشان بود نیز شکست خوردند.

وی تصریح کرد: جمهوری‌خواهان در کارولینای جنوبی برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸، در مین برای نخستین بار از سال ۱۹۸۸، در تگزاس برای نخستین بار از سال ۱۹۹۳ (۳۳ سال) و در کانزاس برای نخستین بار از سال ۱۹۳۹ (بعد از ۸۷ سال) شکست خوردند.

حجت الاسلام باقری با اشاره به اظهارات جی.دی. ونس گفت: به گفته معاون ترامپ، جنگ با ایران دلیل شکست جمهوری‌خواهان بود؛ جنگی که قرار بود قدرت آمریکا را تثبیت کند، به یکی از عوامل تضعیف موقعیت سیاسی رئیس‌جمهوری تبدیل شد که خود آغازگر آن بود. در نهایت، جنگی که با هدف تغییر تعادل قدرت در منطقه آغاز شده بود، به تغییر چشمگیر تعادل قدرت در واشینگتن انجامید.

وی تأکید کرد: پیروزی دموکرات‌ها هم گره توافق آمریکا با ایران را باز نمی‌کند و نباید به نتایج انتخابات آمریکا دل‌خوش کرد؛ توافق با این کشور همچنان دور از دسترس است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در روش‌ها متفاوت‌اند، اما در اصول نقاط مشترک فراوانی با هم دارند. به گفته وی، اوباما و ترامپ هر دو معتقد به خلع سلاح و تسلیم ایران بوده و هستند؛ یکی با مذاکره و دیگری با جنگ.

امام جمعه جعفرآباد در پایان گفت: در این شرایط که به تعبیر رهبری، افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا پایان یافت، هرگز نباید گرایشی که نشان از ضعف و تسلیم باشد به دشمن نشان دهیم و در این شرایط و در همه شرایط، استمرار راهبرد «ایران هرچه قوی‌تر» تنها راه رسیدن به نقطه بازدارندگی مطلق است.