به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید بامری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان دلگان، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره معماری جدید بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت آمادگی مستمر نیروهای مسلح، تقویت توان دفاعی، انسجام ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در صیانت از امنیت و استقلال کشور تأکید کرد.

امام جمعه دلگان با تبیین ابعاد مختلف بازدارندگی اظهار کرد: بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران صرفاً به برخورداری از تجهیزات و تسلیحات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از توانمندی‌های دفاعی، پیشرفت‌های فناورانه، اقتدار ملی، بصیرت عمومی و پشتوانه مردمی را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به سه اصل بنیادین بازدارندگی ادامه داد: آمادگی دائمی و معتبر دفاعی، برخورد قاطع و متناسب با هرگونه تجاوز و تقویت امنیت شبکه‌ای با تکیه بر انسجام ملی و ظرفیت‌های مردمی، از مؤلفه‌های اساسی حفظ امنیت و منافع ملی کشور به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام بامری همچنین با تشریح معادله جدید بازدارندگی، گسترش دامنه پاسخ به تهدیدها، توجه به ابعاد نوین امنیت از جمله فضای سایبری و شبکه‌های مالی و تقویت پیوند میان توان دفاعی و حمایت مردمی را از محورهای مهم این رویکرد برشمرد.

شهید طهرانی‌مقدم؛ الگوی خودباوری و مدیریت جهادی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم، از وی به‌عنوان یکی از چهره‌های برجسته خودباوری، ابتکار و تلاش جهادی در عرصه دفاعی کشور یاد کرد.

امام جمعه دلگان در ادامه تصریح کرد: تجربه و مجاهدت شهید طهرانی‌مقدم نشان داد که حتی در شرایط دشوار تحریم و محدودیت، اتکا به دانش بومی، خلاقیت و اعتماد به توان داخلی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های بزرگ و راهبردی شود.

حجت‌الاسلام بامری با تأکید بر ضرورت تعمیم روحیه جهادی به سایر حوزه‌ها، به‌ویژه اقتصاد و صنعت، خاطرنشان کرد: همان تفکر مبتنی بر خودباوری، برنامه‌ریزی و مدیریت جهادی که در عرصه دفاعی دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته است، می‌تواند در مسیر رفع مشکلات اقتصادی، بهبود معیشت مردم و خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

رویکرد جمهوری اسلامی ایران بر مبنای منافع ملی است

وی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و نتایج انتخابات این کشور اظهار داشت: رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سیاست‌های آمریکا، بر مبنای منافع ملی و شناخت راهبردهای کلان این کشور است و تغییر احزاب و دولت‌ها لزوماً به معنای تغییر در جهت‌گیری‌های اصلی سیاست خارجی واشنگتن نخواهد بود.

خطیب جمعه دلگان همچنین با اشاره به اختلافات سیاسی و اجتماعی در آمریکا، این تحولات را از موضوعات قابل توجه در ارزیابی وضعیت داخلی این کشور دانست و بر ضرورت رصد دقیق تحولات بین‌المللی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حمید بامری در پایان، با تأکید بر اهمیت تقویت وحدت ملی، اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، ارتقای توان علمی و دفاعی و حفظ انسجام اجتماعی، اظهار داشت: صیانت از امنیت، استقلال و منافع ملی کشور نیازمند هوشیاری، برنامه‌ریزی مستمر و مشارکت همه‌جانبه مردم و مسئولان است.