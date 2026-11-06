به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین آیت‌الله سیدباقر سیدی در خطبه‌های نماز جمعه بناب با اشاره به دیدار اخیر جمعی از فرماندهان نظامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در صورت هرگونه تهدید یا اقدام از سوی دشمنان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخی کوبنده و پشیمان‌کننده خواهند داد.

وی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و نتایج انتخابات اخیر این کشور، جمهوری اسلامی ایران را قدرتی اثرگذار در منطقه دانست و بیان کرد: ایران به جایگاهی رسیده است که تحولات انتخاباتی آمریکا نیز از تأثیرات آن متأثر می‌شود.

امام جمعه بناب با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، این رخداد را فراتر از یک پیروزی انتخاباتی و در حد یک زلزله سیاسی توصیف کرد و مدعی شد شکست جمهوری‌خواهان ناشی از جنگ با ایران بوده است.

آیت‌الله سیدی با تأکید بر ضرورت بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور، اظهار کرد: مطالبه جدی و اصلی ملت ایران، تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای است و از آنجا که دشمن از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هراس دارد، باید این نگرانی در طرف مقابل استمرار داشته باشد.

وی همچنین از تداوم طرح موضوع مذاکره با آمریکا از سوی برخی جریان‌ها در داخل کشور انتقاد کرد و گفت: با وجود شکست دشمن در عرصه داخلی خود، همچنان برخی جریان‌ها بر مذاکره با آمریکا اصرار دارند و قصد دارند درباره موضوعات حیاتی و مهم کشور با این دولت وارد گفت‌وگو شوند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با تأکید بر ضرورت صیانت از دستاوردهای کشور، خاطرنشان کرد: سرمایه‌های عظیمی که به برکت خون شهدا و حضور مردم به دست آمده است، نباید به آسانی از دست برود و هرگونه گرایش تسلیم‌آمیز در برابر آمریکا می‌تواند این سرمایه‌ها را از بین ببرد.

انتقاد از گرانی و احتکار در شرایط جنگی

امام جمعه بناب در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از گرانی‌های افسارگسیخته و مشکلات معیشتی مردم، اقتصاد لیبرالی را عامل شکل‌گیری وضعیت کنونی دانست و بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی و معیشت خانوارها تأکید کرد.

آیت‌الله سیدی با انتقاد از برخی کارخانه‌داران که در شرایط جنگی محصولات خود را انبار می‌کنند، این اقدام را موجب تشدید فشار بر مردم دانست و اظهار کرد: برخی کارخانه‌ها که با استفاده از منابع بیت‌المال تأسیس شده و تسهیلات کلان دولتی دریافت کرده‌اند، انگیزه لازم برای بازپرداخت این وام‌ها را ندارند و با احتکار محصولات تولیدی، مشکلات مردم را افزایش می‌دهند.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های صنعت، معدن و تعزیرات حکومتی در مدیریت بازار، تصریح کرد: رها کردن بازار و بی‌توجهی به احتکار کالاها در شرایط جنگی، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند و افرادی که در چنین شرایطی به معیشت مردم رحم نمی‌کنند، باید با برخورد جدی مواجه شوند.

خطیب نماز جمعه بناب همچنین از وجود برخی ارتباطات و همکاری‌ها با افراد محتکر در داخل نظام انتقاد کرد و کوچک‌تر شدن سفره مردم را نتیجه این وضعیت دانست.