به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله یاری پیش از خطبه‌های نماز جمعه رشت، همزمان با ایام سوگواری فاطمیه و در آستانه سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف، با اشاره به جایگاه صلح و سازش در آموزه‌های دینی اظهار کرد: قرآن کریم مؤمنان را به برادری و اصلاح روابط میان یکدیگر دعوت کرده و بر ضرورت برقراری صلح و سازش در جامعه اسلامی تأکید دارد.

وی با بیان اینکه نباید اختلافات کوچک به دشمنی‌های عمیق و پایدار تبدیل شود، افزود: متأسفانه گاهی در موضوعات جزئی و اختلافات خانوادگی و اجتماعی، افراد به جای تلاش برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف، مسیر طرح شکایت و مراجعه به محاکم قضایی را انتخاب می‌کنند.

صلح و سازش؛ راهکاری برای کاهش اختلافات اجتماعی

رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به تفاوت میان رسیدگی قضایی و سازوکارهای صلح و سازش بیان کرد: در رسیدگی قضایی معمولاً یک طرف دعوا پیروز و طرف دیگر بازنده است، اما در میانجیگری و داوری تلاش می‌شود با جلب رضایت طرفین، اختلاف به شکلی حل‌وفصل شود که هر دو طرف احساس رضایت و احقاق حق داشته باشند.

یاری با اشاره به سفارش‌های دینی درباره اصلاح ذات‌البین تصریح کرد: در آموزه‌های اسلامی، تلاش برای برقراری صلح میان دو مؤمن از جایگاه والایی برخوردار است و حتی در روایات، ارزش اصلاح میان مردم بر برخی عبادات مستحبی برتری داده شده است.

وی ادامه داد: مردم نباید برای هر اختلاف و موضوع کوچکی راهی محاکم قضایی شوند، بلکه در بسیاری از موارد می‌توان با استفاده از ظرفیت داوری، میانجیگری و شوراهای حل اختلاف، مسائل را پیش از ورود به فرایند طولانی دادرسی برطرف کرد.

شوراهای حل اختلاف زمینه‌ساز امنیت پایدار هستند

رئیس‌کل دادگستری گیلان با قدردانی از تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف در استان گفت: اعضای این شوراها با صرف وقت و تلاش برای ایجاد تفاهم میان طرفین دعوا، نقش مهمی در کاهش اختلافات و جلوگیری از شکل‌گیری کینه و دشمنی در جامعه ایفا می‌کنند.

یاری یکی از مهم‌ترین آثار صلح و سازش را تقویت امنیت پایدار اجتماعی دانست و افزود: زمانی که اختلافات از طریق گفت‌وگو و میانجیگری حل می‌شود، علاوه بر احقاق حق افراد، از شکل‌گیری کینه‌ها و اختلافات عمیق‌تر نیز جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه سازش در شوراهای حل اختلاف می‌تواند از تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی جلوگیری کند، تصریح کرد: گاهی طرح یک اختلاف در محاکم قضایی، زمینه‌ساز شکل‌گیری دعاوی متقابل، ورود اشخاص ثالث و اعتراض‌های متعدد می‌شود، در حالی که حل‌وفصل موضوع در شوراهای حل اختلاف می‌تواند به پایان اختلاف در همان مرحله منجر شود.

سازش در ۶۵ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف رشت

رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف رشت اظهار کرد: در شهر رشت ۶ هزار و ۲۷۱ پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته که ۶۵ درصد این پرونده‌ها از طریق صلح و سازش به نتیجه رسیده است.

وی با قدردانی از تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان تأکید کرد: توسعه فرهنگ گفت‌وگو، میانجیگری و سازش باید به یک رویکرد عمومی در جامعه تبدیل شود تا علاوه بر کاهش مراجعات قضایی، روابط اجتماعی نیز بر پایه تفاهم و اعتماد متقابل تقویت شود.