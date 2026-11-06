به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی، در خطبه های نماز جمعه این هفته چابهار، با تأکید بر اینکه کسب روزی حلال از ارکان تعالی انسان است، با استناد به آیات ۲ و ۳ سوره مبارکه طلاق («وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا...») بیان کرد: تقوا الهی کلید گشایش بن‌بست‌ها و رزق از مسیرهای پیش‌بینی‌نشده است.

خطیب جمعه چابهار ضمن هشدار نسبت به کج‌فهمی برخی افراد در صدر اسلام که به بهانه توکل، کار و تلاش را رها کرده بودند، اقدام پیامبر گرامی اسلام (ص) در سرزنش این نگاه سست‌عنصرانه را یادآور شد و افزود: تلاش برای تأمین معاش خانواده، نه‌تنها منافاتی با عبادت ندارد، بلکه بنا بر کلام رسول خدا (ص)، کسی که برای روزی حلال خانواده‌اش می‌کوشد، مصداق مجاهد در راه خدا («فَهُوَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ») است.

قدرت‌های استکباری در برابر اراده پولادین ملت ایران راه به جایی نخواهند برد

خطیب جمعه چابهار، ضمن تقدیر از حضور پرشور و حماسی مردم ولایت‌مدار و بصیر چابهار در راهپیمایی ۱۳ آبان و اجتماعات شبانه، این حضور را تیری بر قلب مستکبران دانست.

وی با استناد به کلام نافذ امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه ۱۹۲ نهج‌البلاغه، بر ضرورت عبرت‌آموزی از فرجام شوم امت‌های مستکبر پیشین تأکید کرد: تجربه‌های تاریخی و میدانی ثابت کرده است که قدرت‌های استکبری در برابر اراده پولادین و حضور آگاهانه ملت ایران راه به جایی نخواهند برد.

حجت‌الاسلام موسوی با صراحت خطاب به جریان‌های غرب‌گرا گفت: کسانی که هنوز و پس از این همه عهدشکنی، چشم امید به غرب دوخته‌اند، در جهل مرکب به سر می‌برند و باید بدانند نجات کشور در اتکا به ظرفیت‌های درون‌زا و نگاه به توانمندی‌های ملی است.

امام جمعه چابهار در بخش دیگری از سخنان خود، صداقت با مردم را خط قرمز حکمرانی کارآمد دانست و به دولتمردان و مدیران بیان کرد: عدم صداقت با ملت، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و بستر بدبینی را فراهم می‌کند؛ مسئولان باید خادم صادق این مردم بزرگ باشند.

وی در پایان با اشاره به فرامین اخیر مقام معظم رهبری درباره ضرورت برخورد قاطع با دشمن، تأکید کرد: امروز دیگر نباید برای دشمن هیچ حد و مرزی قائل شد؛ جغرافیا، منافع و دارایی‌های مادی و معنوی دشمن در هر نقطه‌ای از جهان که باشد، نباید در امان بماند.