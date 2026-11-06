به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه گناوه، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پرهیز از گناه در خلوت و آشکار اظهار کرد: انسان باید در همه لحظات زندگی، خداوند را ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند؛ چراکه کسی که در خلوت شاهد رفتار ماست، همان کسی است که در روز قیامت درباره اعمالمان قضاوت خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت مراقبت از زبان و گفتار در زندگی فردی و اجتماعی افزود: زبان از نعمت‌های بزرگ الهی است، اما گاهی یک سخن نسنجیده می‌تواند آبرو و اعتبار یک فرد، خانواده و حتی یک فامیل را برای همیشه خدشه‌دار کند.

گفتار نیکو و پرهیز از تهمت، نشانه تقوای الهی است

امام جمعه گناوه با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره شیوه سخن گفتن تصریح کرد: خداوند متعال در دو جای قرآن هم در سوره مبارکه احزاب آیه هفتاد و هم در سوره نسا همه انسان های پرهیزگار و متقی را به گفتار استوار و درست سفارش کرده است و در کنار تقوا، بر اهمیت سخن صادقانه و به‌دور از دروغ، تهمت و افترا تأکید دارد.

حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: در قرآن کریم تعابیر مختلفی درباره گفتار انسان مطرح شده که هرکدام بیانگر ضرورت رعایت ادب، صداقت، استحکام و نیکویی در سخن گفتن است.

وی با بیان اینکه زخم زبان گاهی از جراحت نیزه و شمشیر ماندگارتر است، خاطرنشان کرد: مؤمن باید مراقب باشد با زبان خود به آبرو و شخصیت دیگران آسیب نزند و گفتار او همواره بر پایه حقیقت، اخلاق و تقوای الهی باشد.

هفت مؤلفه قدرت دفاعی جمهوری اسلامی

امام جمعه گناوه با اشاره به دیدار اخیر جمعی از فرماندهان ارشد نظامی با رهبر معظم انقلاب افزود: رهبرکیم انقلاب هفت مولفه مهم را برای دفاع از کشور و نظام اسلامی بیان فرمودند و این هفت مؤلفه در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی مورد باید مورد توجه باشد.

وی گفت: بازدارندگی حداکثری، پاسخ فوری و اثرگذار به تهدیدات، گسترش دامنه جغرافیایی دفاع، توجه به دارایی‌های مادی و غیرمادی، طراحی دکترین و تاکتیک دفاعی، حمایت مردم از نیروهای مسلح و پیوند امنیت ایران با تحولات منطقه از جمله این مؤلفه‌هاست.

وی با بیان اینکه در فرمایشات رهبری نخستین مولفه بازدارندگی حداکثری است، افزود: بازدارندگی زمانی معنا پیدا می‌کند که دشمن از هزینه‌های سنگین تجاوز آگاه باشد و جمهوری اسلامی باید به سطحی از آمادگی و قدرت برسد که هرگونه اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور از سوی دشمنان با پاسخ سریع و مؤثر مواجه شود تا دشمن را از تجاوز منصرف کند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تجربه جنگ های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه اظهار کرد: پاسخ سریع، فوری و اثرگذار به تهدیدات دشمن و حفظ آمادگی نیروهای مسلح ازدیگر عوامل مهم در تقویت بازدارندگی کشور و مولفه دفاعی کشور است و دشمن باید بداند که در صورت هرگونه تجاوز، با واکنش مقتدرانه جمهوری اسلامی روبه‌رو خواهد شد همانگونه که در جنگ های اخیر نیز اینگونه عمل شد.

وی با بیان اینکه سومین مولفه گسترش دامنه جغرافیایی جنگ است افزود: امام شهید امت فرمود اگر جنگی شروع شود ،جنگ منطقه ای است و همین طور هم شد ولی رهبر حکیم انقلاب می فرمایند اگر بنا باشد این بار جنگی و اقدامی نظامی علیه جمهوری اسلامی صورت بگیرد جنگ ما جنگ منطقه ای نخواهد بود بلکه جمهوری اسلامی هر کجا که شلیک شود حق مشروع خود می داند که از دشمن انتقام بگیرد و دیگر محدودیت جغرافیایی در دفاع از نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه چهارمین مولفه اصلی در سخنان رهبر حکیم انقلاب ، توجه به دارایی های مادی و غیر مادی است، گفت: اعتبار سیاسی، زیرساخت‌های سایبری از دارایی های غیرمادی کشور است.

وی گفت: طراحی دکترین و تاکتیک عمومی ، حمایت مردم از نیروهای مسلح و وحدت ساحات یعنی امنیت ایران از تحولات منطقه جدا نیست و این هفت مولفه در کنار یکدیگر یک منظومه قدرت دفاعی جمهوری اسلامی را شکل می‌دهند که در آن قدرت نظامی، آمادگی دفاعی، پشتیبانی اجتماعی و شرایط منطقه‌ای مکمل یکدیگر هستند.

مدیریت تنگه هرمز و انسجام داخلی، دو محور مهم پیام رهبر انقلاب

حجت الاسلام رکنی حسینی در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، از حضور گسترده مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف در راهپیمایی این روز قدردانی کرد.

وی با اشاره به محورهای راهبردی این پیام گفت: مدیریت و اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و پرهیز از امید بستن به تغییر رفتار آمریکا از طریق مذاکره یا جابه‌جایی‌های حزبی و سیاسی، از نکات مهمی بود که در پیام رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفت.

وی گفت: امروز ما شاهدیم اعمال حاکمیت و مدیریت ایران اسلامی در آبراه حیاتی و اقتصادی تنگه هرمز است که دنیا را مجبور کرد در مقابل ایران و مدیریت آن تسلیم شود .

امام جمعه گناوه با بیان اینکه به تعبیر فرمایش رهبری نباید به تغییر دولت‌ها و احزاب آمریکایی برای اصلاح رویکرد این کشور در قبال ایران امید بست، افزود: دشمنی آمریکا با ملت ایران موضوعی فراتر از اختلافات حزبی و جناحی است و ممکن است روش‌های دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان متفاوت باشد، اما در اهداف و سیاست‌های سلطه‌طلبانه خود تفاوت اساسی ندارند.

وی تأکید کرد: آنچه می‌تواند کشور را در برابر فشارهای خارجی تقویت کند، حفظ انسجام داخلی، افزایش توان دفاعی و اتکا به ظرفیت‌های ملی است.

ضرورت بررسی کارشناسی دکترین دفاعی کشور

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره دکترین دفاعی و هسته‌ای کشور اظهار کرد: هرگونه بازنگری در این حوزه باید ابتدا به صورت یک مطالبه جدی و عمومی تبدیل شود و سپس با بررسی دقیق ابعاد فقهی، حقوقی، سیاسی، علمی و نظامی و با مشارکت نخبگان، دانشمندان و صاحب‌نظران انجام شود.

وی افزود: موضوع بازدارندگی و توان دفاعی کشور از مسائل مهم و راهبردی است و دیدگاه‌های مختلف درباره آن باید در فضایی کارشناسی و با توجه به مصالح ملی مورد بررسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اگر نخبگان ، اندیشمندان ، صاحب نظران کشور همگی به این نتیجه رسیدند که باید در دکترین دفاعی و هسته ای تجدید نظر کرد قطعا این کار انجام خواهد شد و هراسی هم از این جهت نداریم .

جنگ با ایران، عامل فشار اقتصادی بر آمریکا

امام جمعه گناوه در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور، به تحلیل پیامدهای جنگ با ایران بر وضعیت سیاسی و اقتصادی آمریکا پرداخت.

وی با اشاره به شکست سنگین جمهوری خواهان آمریکا در این انتخابات گفت: تحلیلگران علت های هایی را برای این شکست مطرح کردند که علت اصلی این شکست جنگ با ایران اسلامی بود و این عامل اصلی شکست جمهوری خواهان است.

و با بیان اینکه سیاست‌های تقابلی و اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی هزینه‌های اقتصادی و سیاسی برای دولت آمریکا به همراه دارد، گفت: جنگ و فشارهای ناشی از آن بر زندگی مردم آمریکا و هزینه‌های معیشتی آنان تأثیر گذار بوده است و همین مسئله به یکی از عوامل نارضایتی از سیاست‌های دولت این کشور تبدیل و باعث شکست آنها شد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر اینکه تفاوت احزاب سیاسی آمریکا نباید موجب غفلت از ماهیت سیاست‌های آن کشور در قبال ایران شود، خاطرنشان کرد: ممکن است دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در شیوه‌های اجرایی تفاوت داشته باشند اما در ماهیت خصومت آنها با جمهوری اسلامی تفاوتی ایجاد نمی شود.

وی بیان کرد: در حالی که دشمن آمریکایی می خواست معادله قدرت را در ایران تغییر و نظام و کشو و تمدن ما را به خیال خام خود از بین ببرد اما ایران اسلامی امروز توانست معادله قدرت را در آمریکا تغییر دهد و این به معنای صدای شکست استخوان های استکبار در قلب آمریکا است.

تأکید بر شروط ایران



وی همچنین با اشاره به سفر سرلشکر رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به روسیه و دیدارهای انجام‌شده در این سفر اظهار کرد: پیام و مواضع جمهوری اسلامی در این سفر بر ضرورت پذیرش شروط هفتگانه ایران از سوی طرف مقابل تأکید داشته است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: اگر دشمن شروط هفتگانه جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد ممکن است تنگه هرمز باز شود و امکان مذاکره وجود دارد اما اگر این شروط ایران از ناحیه دشمن پذیرفته نشود نه تنگه هرمز باز می شود و نه مذاکره ای در کار خواهد بود.

وی گفت: خداوند ترس و رعبی در دل دشمنان نظام اسلامی و ملت ایران انداخته است و به یاری خداوند پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود.