به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی و در راستای مقابله با مخلان اقتصادی، از وجود انباری حاوی لوازم خانگی و ساختمانی احتکارشده مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در جریان آن، هزار قلم انواع لوازم خانگی از جمله کولر و تلویزیون فاقد اسناد مثبته گمرکی کشف شد.

برآورد ارزش کالاهای مکشوفه به بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال

رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان با اشاره به ارزش اقلام کشف‌شده تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، ارزش این کالاها بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سپهوند خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی در پایان با هشدار به محتکران و مخلان اقتصادی تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و همکاری دستگاه‌های مسئول، با هرگونه فعالیت غیرقانونی که موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق مردم شود، برابر قانون برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد افراد سودجو با احتکار کالا و فعالیت‌های غیرمجاز، آرامش بازار و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند.