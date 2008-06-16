به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد اعلام کرد محمدحسین ایمانی خوشخو در آخرین اجرای نمایش "شعله در زمهریر" کار محمدرضا مداحیان در تالار وحدت ضمن قدردانی از عوامل این نمایش گفت: استقبال پرشور از چنین آثاری بیانگر آن است که جریان هنری کشور در این دوره مشکل مخاطب را در فعالیت های هنری برطرف کرده است.

معاون هنری وزیر ارشاد در ادامه افزود: بازدید نزدیک به 30 هزار نفر از 24 اجرای این نمایش آماری است که در گذشته بی‌سابقه بوده و این پیام را به همراه دارد که اجرای نمایش اگر از ویژگی‌های متناسب با علاقه مردم برخوردار باشد قابلیت جذب تماشاگران فراوان را دارد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه هر جا هنر با مردم و باورها و اندیشه‌های آنان همراه باشد مخاطبان و تماشاگران را در پشتوانه خود خواهد داشت گفت: هنرمندان رشته‌های مختلف هنری با تولید و اجرای برنامه‌های هنری همسویی با مردم را نشان دادند و امیدواریم هنرمندان این راه را ادامه دهند تا همچنان شاهد استقبال مخاطبان باشیم.

صادقی رشاد عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه "شعله در زمهریر" توان هنر تئاتر را در پرداختن به مضامین معنوی و تصویر کردن آرمان‌ها و باورهای قدسی نشان می‌دهد گفت: در کشور شیوه‌های مختلف نمایشی مانند تعزیه و شبیه‌خوانی به عنوان نمایشی ایرانی شیعی حضور داشته و امروز با حمایت از این آثار می‌توان به شکل‌گیری گونه خاص نمایش کمک کرد.

در پایان آخرین اجرای نمایش "شعله در زمهریر" از عوامل این نمایش قدردانی شد.