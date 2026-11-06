به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری امروز در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه که در آستان مقدس امامزاده سیدحمزه(ع) برگزار شد، با قدردانی از حضور دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان، از معلمان، مربیان، مدیران مدارس و مجموعه آموزش و پرورش برای فراهم کردن زمینه حضور دانش‌آموزان در این حرکت استکبارستیز تقدیر کرد.

امام جمعه کاشمر در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب، به پیام ایشان به مناسبت ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: کسانی که همچنان به تغییر سیاست‌های آمریکا از طریق جابه‌جایی احزاب سیاسی این کشور امید بسته‌اند و تصور می‌کنند با دادن امتیاز می‌توان آمریکا را از دشمنی با ملت ایران منصرف کرد، سخت در اشتباه هستند.

وی با اشاره به بدعهدی آمریکا در برجام اظهار کرد: کشوری که در جریان مذاکرات به توافق امضاشده خود پایبند نمانده است، چگونه می‌تواند طرف قابل اعتمادی برای مذاکره باشد؟ البته مذاکره برای احقاق حقوق ملت ایران زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که کشور از قدرت و توان لازم برای دفاع از منافع خود برخوردار باشد.

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود، خدمت‌رسانی مضاعف و جهادی به مردم را از مهم‌ترین وظایف مسئولان دانست و افزود: همان‌طور که مردم با وجود مشکلات اقتصادی پای نظام و کشور ایستاده‌اند، مسئولان نیز باید برای تأمین معیشت، آسایش و رفاه آنان با جدیت تلاش کنند.

امام جمعه کاشمر با انتقاد از کشیده شدن اختلافات برخی مسئولان شهرستان به فضای مجازی و رسانه‌ها تصریح کرد: مسئولان اگر درباره مسائل اجرایی و پروژه‌های عمرانی اختلاف‌نظر دارند، باید در جلسات کارشناسی بنشینند و مشکلات را حل کنند، نه اینکه اختلافات خود را در برابر افکار عمومی مطرح کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم از مسئولان انتظار دارند پاسخگوی عملکرد خود در حوزه اقتصاد، معیشت و رفاه عمومی باشند و به جای تضعیف یکدیگر، تمام توان خود را برای حل مشکلات جامعه به کار بگیرند.