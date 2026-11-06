به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حجت قاسم‌خانی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به‌روز فرهنگ عمومی اظهار کرد: فرهنگ عمومی ابعاد گسترده‌ای دارد که توجه به محیط‌زیست، حفظ پاکیزگی شهر، مصرف صحیح منابع طبیعی و رعایت قوانین زیست‌محیطی از جمله آنهاست و مسئولان و دستگاه‌های متولی در این زمینه وظایفی دارند، اما حفظ محیط‌زیست مسئولیتی همگانی است و حتی پرهیز از ریختن زباله در معابر و جوی‌ها نیز مصداقی از فرهنگ شهروندی و امربه‌معروف است.

وی خانواده و سبک زندگی ایرانی‌اسلامی را از دیگر مؤلفه‌های مهم فرهنگ عمومی برشمرد و افزود: ازدواج باید بر مبانی اسلامی و با ساده‌گیری در برگزاری مراسم، تهیه جهیزیه و تعیین مهریه همراه باشد و همچنین دستگاه‌های فرهنگی و هنری کشور باید در تولید آثار خود به تقویت بنیان خانواده توجه کنند؛ چراکه فرهنگ عمومی علاوه بر خانواده، شامل قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری، هویت دینی، اخلاق، معنویت، نماز، حجاب و عفاف، غیرت، حیا، فرهنگ مقاومت و مشارکت اجتماعی نیز می‌شود.

امام‌جمعه خوی در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت سردار حسن طهرانی مقدم، پدر صنعت موشکی ایران، تصریح کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران از صنعت موشکی بومی برخوردار نبود، امروز در عرصه دفاعی با وابستگی راهبردی به قدرت‌های خارجی و ضعف جدی در برابر تهدیدهای نظامی مواجه می‌شد و توان موشکی علاوه بر ایجاد قدرت بازدارندگی و جبران بخشی از عدم توازن نظامی با دشمنان، قدرت چانه‌زنی سیاسی و دیپلماتیک کشور را افزایش داده و زمینه‌ساز پیشرفت‌های علمی و فناورانه در حوزه‌های هوافضا، ماهواره، پیشرانش و صنایع پیشرفته شده است.

حجت الاسلاک قاسم‌خانی با اشاره به شروط آمریکا برای محدودسازی توان هسته‌ای، حمایت ایران از جبهه مقاومت و نابودی توان موشکی کشور، اظهار داشت: در برابر این زیاده‌خواهی‌ها، رهبر شهید انقلاب بر ضرورت پایان حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی، خروج پایگاه‌های نظامی این کشور از منطقه و خودداری از مداخله در امور منطقه تأکید کردند.

وی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و برخی اظهارنظرهای مقامات این کشور افزود: این تحولات نشان می‌دهد فشارها و سیاست‌های تحمیلی آمریکا نتوانسته است اهداف موردنظر آن را محقق کند.

امام‌ جمعه خوی با هشدار نسبت به خطای محاسباتی در تحلیل رفتار آمریکا گفت: نباید با تغییر چهره‌ها و جابه‌جایی جریان‌های سیاسی در این کشور دچار اشتباه شویم؛ به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «سگ زرد برادر شغال است» و ماهیت استکباری آمریکا با تغییر دولت‌ها و احزاب عوض نمی‌شود و جمهوری اسلامی ایران باید با شناخت دقیق دشمن و پرهیز از اعتماد به ظواهر سیاسی، مسیر عزت و استقلال خود را دنبال کند.

امام‌جمعه خوی با تبیین ویژگی‌های نظام سلطه در پرتو آیات قرآن کریم، رفتار آمریکا را به خصلت فرعونی تشبیه کرد و گفت: قرآن کریم با معرفی فرعون، ما را از فریب قدرت‌طلبان تاریخ برحذر می‌دارد؛ چراکه مستکبران هیچ‌گاه به محدوده قدرت خود قانع نیستند و به دنبال سلطه بر دیگر ملت‌ها و تحمیل اراده خویش بر جهان هستند و منطق آنان نه گفت‌وگو و تعامل، بلکه برتری‌جویی، قدرت نظامی و تحمیل خواسته‌هاست؛ همان رویکردی که امروز در رفتار نظام سلطه به سرکردگی آمریکا مشاهده می‌شود.

حجت الاسلام قاسم‌خانی در ادامه با اشاره به آینده ایران و اعتراف برخی تحلیلگران و فرماندهان نظامی آمریکایی به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ملت ایران، خاطرنشان کرد: ایران ملتی با پیشینه تاریخی و فرهنگی متمایز است که در طول هزاران سال پابرجا مانده و در برابر سخت‌ترین فشارها تسلیم نشده است و دفاع مقدس هشت‌ساله نمونه روشنی از این واقعیت است؛ جنگی که با حمایت گسترده آمریکا، رژیم صهیونیستی، کشورهای منطقه و قدرت‌های اروپایی از رژیم بعث عراق همراه بود، اما دشمن نتوانست حتی یک وجب از خاک ایران را تصرف کند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ایام فاطمیه و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا(س)، به نقل روایتی از ابن ابی‌الحدید درباره حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) پرداخت و با یادآوری مصائب حضرت زهرا(س) و شهادت حضرت محسن(ع)، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و مظلومیت خاندان عصمت و طهارت تأکید کرد.