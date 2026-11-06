به گزارش خبرگزاری مهر، مریم پوررضا احمد مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران گفت: با توجه به پیشرفت سرشماری در دو حوزه مجازی و مراجعات میدانی، از روز شنبه ۱۶ آبان نیز تماس‌های تلفنی برخی مراکز با مشمولان سرشماری آغاز خواهد شد. از مردم درخواست داریم تا در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کرده و این کار را به روزهای پایانی موکول نکنند.

او افزود: تاریخ دقیق پایان مهلت تکمیل اینترنتی اطلاعات، متعاقباً از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در خصوص نحوه پشتیبانی و پاسخ‌گویی به مشکلات احتمالی شهروندان خاطرنشان کرد: در صورت وجود هرگونه مشکل یا نیاز به راهنمایی، ستاد سرشماری و مرکز پاسخ‌گویی در استان‌ها آماده رفع مشکلات و ارائه کمک‌های لازم به هم‌وطنان هستند.

پوررضا احمد همچنین از پیگیری‌های تلفنی مرکز آمار خبر داد و تصریح کرد: از روز شنبه ممکن است در برخی استان‌ها تماس‌هایی از سوی حوزه‌های ستادی و مرکز آمار ایران با برخی از شهروندان گرفته شود تا موضوعاتی نظیر دریافت پیامک یا مشکلات ورود به سایت مورد بررسی قرار گیرد.

وی در مصاحبه تلویزیونی با تأکید بر اینکه مردم نگران این تماس‌ها نباشند، یادآور شد که این اقدام با اطلاع‌رسانی مجدد و در راستای پیگیری‌های مرکز آمار انجام می‌شود.