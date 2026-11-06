به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بردسکن با اشاره به تحولات منطقه‌ای و مسائل سیاسی روز اظهار کرد: پاسخ به دشمنان باید فوری و اثرگذار باشد و با گسترش دامنه جغرافیایی مقاومت و پاسخ‌های قاطع، ضربه‌ای کوبنده به منافع آمریکا وارد شود.

امام جمعه بردسکن با تأکید بر اینکه هر متجاوزی تصور کند می‌تواند وارد میدان شود، ضربه بزند و فرار کند، کور خوانده است، افزود: در برابر هرگونه تهدید باید پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی داده شود و حمایت همه‌جانبه از رزمندگان در میدان نبرد، ضرورتی برای تقویت روحیه آنان است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: ریشه دشمنی‌های آمریکا با ملت ایران به بیش از هفت دهه گذشته بازمی‌گردد و سیاست کلی این کشور در قبال ایران با تغییر احزاب و دولت‌ها عوض نمی‌شود.

امینی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به معیشت مردم اظهار کرد: مسئولان باید با تمام توان برای حل مشکلات مردم و بهبود وضعیت معیشتی آنان تلاش کنند.

خطیب جمعه بردسکن با اشاره به تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به فرمانداران تصریح کرد: انتظار می‌رود فرماندار بردسکن با استفاده از اختیارات خود و نظارت دقیق بر بازار، وضعیت قیمت‌ها را مدیریت کرده و برای جلوگیری از فشار بر مردم اقدامات مؤثری انجام دهد.

وی با انتقاد از برخی کاستی‌ها در نظام اداری شهرستان گفت: ساعات کاری ادارات تغییر کرده و کاهش یافته است، اما همچنان انتظار می‌رود خدمت‌رسانی به مردم با کیفیت و بهره‌وری مطلوب انجام شود.

امینی با ابراز تأسف از گزارش‌های مربوط به کم‌کاری برخی کارکنان در ساعات اداری و پرداختن به امور شخصی، تأکید کرد: مدیران و کارکنان باید وجدان کاری، تعهد شرعی و مسئولیت‌ پذیری قانونی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند و بدانند که در برابر عملکرد و کوتاهی‌های خود مسئول و پاسخگو هستند.