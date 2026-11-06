به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش دراک شیرا، با اشاره به پیش‌بینی‌های حضرت امام خمینی(ره) درباره افول قدرت صدام و همچنین پیش‌بینی رهبر شهید درباره تحریم کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی گفت: در گذشته برخی افراد این سخنان را به تمسخر می‌گرفتند، اما گذر زمان تحقق بسیاری از این پیش‌بینی‌ها را نشان داد.

وی با اشاره به تحولات تنگه هرمز و نقش‌آفرینی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز اقتدار و اراده نیروهای مسلح کشور در معادلات منطقه‌ای تأثیرگذار است و حتی کارشناسان آمریکایی نیز از دشواری‌های این کشور در مواجهه با جمهوری اسلامی سخن می‌گویند.

امام جمعه موقت دراک با بیان اینکه تحولات منطقه نشان‌دهنده تغییر معادلات قدرت است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان دفاعی و اراده ملت خود توانسته است جایگاه تأثیرگذاری در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد.

جعفری همچنین با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو خاطرنشان کرد: دامنه تأثیرگذاری جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای کشور است و ملت ایران با تکیه بر ایمان و اقتدار ملی، مسیر استقلال و عزت خود را ادامه می‌دهد.

