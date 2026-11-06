به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی و تبادل تجربه مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پنج استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و یزد با هدف بررسی چالش‌های اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم در سیستان و بلوچستان برگزار شد.

امین عدیلی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، در این نشست با اشاره به اهمیت تعامل میان استان‌ها اظهار کرد: این گردهمایی فرصتی برای تبادل تجربه، طرح دغدغه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی استان‌هاست و هدف آن فراتر از بررسی عملکرد و آمار و ارقام است.

وی افزود: در این نشست موضوعاتی همچون ساماندهی حاشیه شهرها و منظومه‌های روستایی بررسی می‌شود تا با مشارکت استان‌ها، راهکارهای عملی برای رفع چالش‌های موجود ارائه شود.

عدیلی ابراز امیدواری کرد تعامل میان استان‌ها استمرار داشته باشد و تجربیات موفق هر منطقه برای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت خدمات مورد استفاده قرار گیرد.

حجت‌الاسلام بامری‌دوست، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان نیز با تأکید بر مأموریت این نهاد در خدمت‌رسانی به محرومان گفت: بنیاد مسکن مجموعه‌ای است که مأموریت اصلی آن گره‌گشایی از مشکلات مردم است و باید خدمات با نیت الهی و نگاه مسئولانه ارائه شود.

وی پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم و تبیین درست اقدامات انجام‌شده را دو ضرورت مهم در فعالیت‌های این مجموعه دانست و سرمایه انسانی و تجربه مدیران را از ظرفیت‌های ارزشمند بنیاد مسکن عنوان کرد.

ادای احترام مدیران پنج استان به نخستین شهید بنیاد مسکن

در ادامه این برنامه، مدیران کل بنیاد مسکن استان‌های حاضر با حضور بر مزار شهید فرشید شهرکی، نخستین شهید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار این شهید، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.

امین عدیلی در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهید شهرکی اظهار کرد: وی همکاری صادق و پرتلاش بود که در دوران خدمت، همواره دغدغه رسیدگی به محرومان و آبادانی مناطق را داشت و الگویی ماندگار از صداقت، ایثار و تعهد برای همکاران خود به یادگار گذاشت.

حاضران در این آیین نیز با ادای احترام به مقام شامخ شهید شهرکی، بر ادامه مسیر شهدا در خدمت به مردم و تلاش برای توسعه و آبادانی کشور تأکید کردند.