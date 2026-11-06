به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان، شصت‌ودومین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترها در سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران، به مستند «تئاتر، خانه کوچک من» با محور زندگی و کارنامه هنری رکن‌الدین خسروی به ‌کارگردانی ابوذر عزیزی اختصاص دارد.

این فیلم مستند ۷۳ دقیقه‌ای، در سومین برنامه از سری دوم بسته‌ «مستندهایی درباره‌ تئاتر ایران» با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه‌ تئاتر و سینماتِک خانه‌ هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید. پس از نمایش این اثر، نشست نقد و تحلیل آن با حضور مجید کیانیان مدرس و منتقد تئاتر برگزار می‌شود.

مستند «تئاتر، خانه کوچک من» نقبی به جایگاه رکن‌الدین خسروی نویسنده، مترجم و کارگردان فقید هنرهای نمایشی ایران به روایت بهزاد فراهانی، قطب‌الدین صادقی، آتیلا پسیانی، سهراب سلیمی، مسعود دلخواه، جمشید جهانزاده، فرزانه نشاط‌خواه، کمال‌الدین شفیعی، بهروز بقایی، آزیتا حاجیان، محمد هراتی، تاجبخش فنائیان و سیمین‌دخت ابرقویی است.

این برنامه چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در سالن ناصری برگزار خواهد شد.

علاقه مندان برای تهیه‌ بلیت مستند «تئاتر، خانه کوچک من» به سایت تیوال مراجعه کنند.