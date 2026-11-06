خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: امامان جمعه استان البرز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با تأکید بر نقش مقاومت و انسجام ملی در تقویت اقتدار کشور، راهبرد بازدارندگی دفاعی، تداوم سیاست‌های خصمانه آمریکا، ضرورت توجه به اقتصاد و معیشت مردم و تقویت خودباوری ملی را از مهم‌ترین موضوعات روز برشمردند.

خطبه‌های نماز جمعه این هفته در شهرهای مختلف استان البرز، علاوه بر پرداختن به مناسبت‌های مذهبی و مسائل فرهنگی و اجتماعی، تحت تأثیر تحولات سیاسی و دفاعی کشور قرار داشت؛ موضوعاتی که در سخنان امامان جمعه کرج، فردیس، کمالشهر، چهارباغ، ماهدشت، نظرآباد و مهستان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، تقویت توان دفاعی و مقابله با فشارهای خارجی بازتاب یافت.

مرور مواضع ائمه جمعه البرز نشان می‌دهد مقاومت مردم، وحدت ملی، بازدارندگی در برابر تهدیدهای خارجی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور، از جمله محورهای مشترک مطرح‌شده در تریبون‌های نماز جمعه استان بوده است؛ در کنار این موضوعات، توجه به معیشت خانوارها، تربیت نسل و الگوگیری از شخصیت‌های برجسته دفاعی و مذهبی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

مقاومت و انسجام ملی؛ پشتوانه اقتدار ایران

نقش مردم در حفظ استقلال و اقتدار کشور، یکی از موضوعات مشترک در سخنان امامان جمعه استان البرز بود. آنان با اشاره به تحولات اخیر و تقابل‌های نظامی، مقاومت و ایستادگی مردم را از عوامل ناکامی اهداف دشمن و تقویت موقعیت جمهوری اسلامی ایران دانستند.

حجت‌الاسلام محمود نورپور، امام جمعه کمالشهر، با اشاره به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی از راه‌اندازی جنگ علیه ایران اظهار کرد: دشمنان برای تسلیم بی‌قید و شرط ایران، نابودی تمدن چند هزار ساله کشور، از بین بردن فناوری هسته‌ای و موشکی و تجزیه ایران وارد میدان شدند، اما به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند.

وی مقاومت مردم و فرزندان مجاهد کشور را عامل ناکامی دشمن دانست و تأکید کرد که ایران اسلامی در سایه این ایستادگی به جایگاهی از قدرت رسیده که محاسبات نظامی و سیاسی دشمنان را تحت تأثیر قرار داده است.

آیت‌الله محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج نیز وحدت و انسجام اجتماعی را مهم‌ترین پشتوانه راهبرد ایران قوی دانست و گفت: مقاومت نیروهای مسلح و حضور مقتدرانه مردم، محاسبات آمریکا را برهم زده است.

حجت‌الاسلام سید حسن حسینی، امام جمعه نظرآباد نیز با اشاره به انتخابات آمریکا، پیام اعتراض بخشی از رأی‌دهندگان به حمایت‌های یک‌جانبه واشنگتن از رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت مقاومت اقتصادی در برابر فشارهای دشمن تأکید کرد.

بازدارندگی بدون محدودیت جغرافیایی در کانون مواضع ائمه جمعه

یکی دیگر از محورهای برجسته خطبه‌های این هفته، تبیین راهبرد جدید دفاعی کشور و تأکید بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدهای خارجی بود؛ موضوعی که در سخنان امامان جمعه کرج، ماهدشت، مهستان و فردیس بازتاب گسترده‌ای داشت.

حجت‌الاسلام علی رادمرد، امام جمعه ماهدشت، با تشریح سه پیام راهبردی دستور فرمانده کل قوا درباره پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی، اظهار کرد: نخستین پیام این دستور آن است که جنگ به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و معیار پاسخ از محل وقوع حمله به منشأ تهدید تغییر می‌کند.

وی با بیان اینکه بازدارندگی صرفاً به تجهیزات نظامی محدود نیست، افزود: اعتبار سیاسی، شبکه‌های مالی، زیرساخت‌های سایبری، جریان اطلاعاتی و مشروعیت بین‌المللی نیز از دارایی‌های دشمن محسوب می‌شوند که در محاسبات دفاعی باید مورد توجه قرار گیرند.

حجت‌الاسلام رادمرد همچنین حمایت ملی از نیروهای مسلح را یکی از ارکان بازدارندگی دانست و تأکید کرد که انسجام و اراده یک ملت، ظرفیتی است که با هدف قرار گرفتن تجهیزات نظامی از بین نمی‌رود.

امام جمعه کرج نیز با تأکید بر ضرورت تحقق بازدارندگی مطلق گفت: هر سطح و نوعی از تهدید دشمن باید با پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی مواجه شود.

حجت‌الاسلام مجید صفدری، امام جمعه مهستان نیز با اشاره به ابعاد مختلف قدرت دفاعی، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های نظامی، اطلاعاتی، سیاسی و اجتماعی در کنار یکدیگر تأکید کرد.

شهید تهرانی‌مقدم؛ نماد خودباوری و اقتدار دفاعی

گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حسن تهرانی‌مقدم و تبیین نقش وی در شکل‌گیری توان موشکی کشور، از دیگر موضوعات مشترک خطبه‌های امامان جمعه البرز بود.

امامان جمعه کمالشهر، نظرآباد، کرج، مهستان و فردیس با اشاره به سالروز شهادت این فرمانده دفاعی، از تلاش‌های او در توسعه صنعت موشکی و تقویت ظرفیت‌های بومی کشور یاد کردند.

حجت‌الاسلام نورپور شهید تهرانی‌مقدم را پدر اقتدار موشکی ایران توصیف کرد و گفت تلاش شبانه‌روزی این شهید و همرزمانش موجب شد کشور در عرصه موشکی به توانمندی‌های قابل توجهی دست پیدا کند.

حجت‌الاسلامحسینی، امام جمعه نظرآباد نیز اخلاص، ولایت‌مداری و همت بلند را از ویژگی‌های برجسته این شهید برشمرد.

حجت‌الاسلام صفدری، امام جمعه مهستان، با تشریح ابعاد مدیریتی و علمی شخصیت شهید تهرانی‌مقدم اظهار کرد: اهمیت این شهید تنها به دستاوردهای نظامی و فناورانه محدود نمی‌شود، بلکه ترکیب تخصص، اخلاص، تقوا، مدیریت و مسئولیت‌پذیری از او الگویی ماندگار ساخته است.

حجت‌الاسلام قادر محمدی، امام جمعه فردیس نیز با اشاره به جایگاه این شهید در توسعه توان دفاعی کشور، قدرت موشکی را یکی از مهم‌ترین بخش‌های راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدهای خارجی دانست.

تحولات سیاسی آمریکا و تأثیر آن بر روابط این کشور با ایران، از دیگر موضوعات مورد توجه امامان جمعه البرز بود.

حجت‌الاسلام محمدعلی شریعت‌پناهی، امام جمعه چهارباغ، با اشاره به انتخابات آمریکا و تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های غربی، مقاومت ملت ایران را در تحولات سیاسی این کشور اثرگذار دانست و یادآور شد که تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نیز به بحرانی ۴۴۴ روزه و شکست انتخاباتی کارتر منجر شد.

وی با تأکید بر اینکه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در دشمنی با جمهوری اسلامی تفاوت اساسی ندارند، نسبت به امید بستن به تغییر رفتار واشنگتن از مسیر جابه‌جایی احزاب هشدار داد.

آیت الله حسینی همدانی، امام جمعه کرج نیز با بیان اینکه تغییر احزاب حاکم در آمریکا سیاست خصمانه این کشور علیه ایران را تغییر نمی‌دهد، بر ضرورت پایبندی به شروط اعلام‌شده جمهوری اسلامی تأکید کرد.

امام جمعه فردیس نیز مذاکره با دموکرات‌ها را به معنای خروج کشور از سایه جنگ و تحریم ندانست و در تحلیل انتخابات آمریکا، بر تداوم نفوذ جریان‌های حامی رژیم صهیونیستی در ساختار قدرت این کشور تأکید کرد.

اقتصاد قوی و معیشت مردم؛ ضرورت همزمان سیاست‌گذاری

در کنار موضوعات دفاعی و سیاسی، مسائل اقتصادی و معیشتی نیز در خطبه‌های این هفته مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که امام جمعه مهستان با تفصیل بیشتری به آن پرداخت و میان قدرت اقتصادی کشور و رفاه خانوارها تفاوت قائل شد.

حجت‌الاسلام صفدری با بیان اینکه اقتصاد قوی و معیشت مطلوب دو مفهوم متفاوت اما مرتبط هستند، اظهار کرد: برخورداری از ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات و زیرساخت‌های اقتصادی به‌تنهایی تضمین‌کننده رفاه مردم نیست و این ظرفیت‌ها باید به قدرت خرید و بهبود شرایط زندگی خانوارها تبدیل شوند.

وی کنترل تورم، توزیع عادلانه فرصت‌ها و درآمدها، افزایش بهره‌وری، توسعه اشتغال پایدار و کاهش هزینه‌های ضروری زندگی را از الزامات بهبود معیشت دانست.

امام جمعه مهستان همچنین با اشاره به طرح «تورم صفر» و اجرای مرحله فعلی آن در تهران، تثبیت قیمت کالاهای ضروری را از ظرفیت‌های این برنامه برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها برشمرد و بر ضرورت استمرار تأمین کالا، نظارت بر شبکه توزیع و دسترسی عادلانه مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

امام جمعه نظرآباد نیز صرفه‌جویی، حمایت از تولید داخلی و پرهیز از اسراف را از راهکارهای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن و تقویت استقلال کشور دانست.

تقوا، تربیت نسل و ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری

موضوعات فرهنگی و مذهبی نیز بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه استان البرز را به خود اختصاص داد. حجت‌الاسلام شریعت‌پناهی با اشاره به خطبه فدکیه حضرت زهرا(س)، بر رعایت تقوای الهی و درس‌های شجاعت، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسینی، امام جمعه نظرآباد نیز تقوا را عامل خودکنترلی و دوری از تندروی در عرصه‌های مختلف زندگی دانست و توسل به حضرت فاطمه زهرا(س) را از راه‌های جلب فیض الهی و گشایش امور برشمرد.

حجت‌الاسلام محمدی، امام جمعه فردیس نیز با اشاره به اهمیت تربیت فرزندان، انتخاب نام نیک و متناسب با فرهنگ اسلامی را مورد توجه قرار داد و گفت کوتاهی در تربیت نسل، پیامدهایی برای خانواده و جامعه به همراه خواهد داشت.

آیت‌الله حسینی همدانی نیز با تبیین جریان سامری و جریان‌های موسوم به اسلام سکوت، بر ضرورت جهاد تبیین و جلوگیری از تضعیف اراده اجتماعی تأکید کرد.

مجموع مواضع مطرح‌شده در خطبه‌های نماز جمعه هفت شهر استان البرز نشان می‌دهد مقاومت و انسجام ملی، تقویت توان دفاعی و بازدارندگی، خودباوری در عرصه‌های علمی و صنعتی و مقابله با فشارهای خارجی، از محورهای اصلی سخنان ائمه جمعه بوده است؛ در عین حال، تأکید بر اصلاحات اقتصادی، حمایت از معیشت خانوارها و تربیت نسل نیز بخش دیگری از مطالبات و دغدغه‌های مطرح‌شده در تریبون‌های نماز جمعه استان را تشکیل می‌دهد.