به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و حفظ وحدت اظهار کرد: مراقبت از رفتار، گفتار و کردار انسان باید در خلوت و آشکار مورد توجه باشد؛ چراکه خداوند بر همه اعمال انسان آگاه است.

وی با اشاره به دیدارهای هفتگی خود با نمازگزاران و اهالی مناطق مختلف گفت: روزهای چهارشنبه در یکی از مساجد حضور پیدا می‌کنیم تا از نزدیک با مردم گفت‌وگو کنیم و مطالبات و مشکلات آنان را بشنویم. در یکی از این دیدارها، اهالی شهرک فارسیجین مشکلاتی را مطرح کردند که بخشی از آن‌ها به مسائل کشاورزی، راه‌های ارتباطی و تأمین سوخت مربوط می‌شود.

امام‌جمعه ضیاءآباد با انتقاد از نحوه توزیع سوخت مورد نیاز کشاورزان افزود: طبق گزارش‌های مطرح‌شده، گازوئیل مورد نیاز برخی کشاورزان از طریق دلالان و با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ مصوب در اختیار آنان قرار می‌گیرد. اگر هدف حمایت از کشاورز است، چرا باید سوختی که با نرخ مصوب حدود ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود، با قیمت‌هایی تا ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد؟

منصوری از بخشدار و مسئولان مربوط خواست موضوع را پیگیری و عوامل توزیع غیرمجاز سوخت را شناسایی کنند تا سوخت مورد نیاز کشاورزان از مسیر قانونی و با قیمت مصوب در اختیار آنان قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به مطالبه اهالی شهرک فارسیجین برای ایجاد دوربرگردان در جاده اصلی، خواستار پیگیری این موضوع شد و افزود: برخی روستاها نیز با مشکل نبود گاز مواجه‌اند و شماری از راه‌های ارتباطی آن‌ها هنوز آسفالت نشده است. مسئولان باید تأمین سوخت، گازرسانی و بهسازی این مسیرها را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

امام‌جمعه ضیاءآباد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، از دولت و دستگاه‌های مسئول خواست کالاهای اساسی واردشده را هرچه سریع‌تر از گمرک ترخیص و در اختیار مردم قرار دهند.

وی تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی را عاملی برای افزایش فشار بر خانوارها دانست و گفت: سازمان‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری بر روند ترخیص و توزیع کالاها نظارت کنند تا اقلام مورد نیاز مردم به‌موقع به بازار برسد. به گفته منصوری، نظارت‌های موجود کافی و بازدارنده نیست و باید با سوءاستفاده دلالان از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم برخورد شود.

منصوری در ادامه با قدردانی از حضور مردم بخش ضیاءآباد در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: مردم در شهرها، دهستان‌ها، شهرک‌ها و روستاهای منطقه با حضور در این مراسم، بار دیگر حمایت خود را از نظام و انقلاب نشان دادند.

وی از همراهی دانش‌آموزان، خانواده‌ها، مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در این مراسم قدردانی کرد و گفت: شرکت‌کنندگان در راهپیمایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۳ آبان ۱۳۵۷، شهدای دانش‌آموز و قربانیان حملات اخیر، بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.

امام‌جمعه ضیاءآباد با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با فرماندهان ارشد نظامی، بخشی از بیانات ایشان درباره حفظ استقلال، امنیت ملی و آمادگی دفاعی کشور را یادآور شد و گفت: بر اساس این تأکیدات، مسئولان نباید اجازه دهند دشمن به‌صورت یک‌جانبه درباره حدود توان دفاعی ایران، دامنه پاسخ یا شرایط پایان درگیری تصمیم بگیرد.

وی با اشاره به مواضع اعلام‌شده جمهوری اسلامی درباره پاسخ به تهدیدها افزود: به گفته او، در صورت وقوع حمله مجدد، پاسخ ایران صرفاً به محل آغاز حمله محدود نخواهد بود و منشأ تهدید نیز در محاسبات دفاعی کشور قرار خواهد گرفت.

منصوری همچنین با تأکید بر نقش توان موشکی و آمادگی نیروهای مسلح در بازدارندگی کشور، حضور مردم در تجمعات و برنامه‌های شبانه را نیز بخشی از ظرفیت قدرت ملی دانست و خواستار تقویت انسجام و مشارکت عمومی شد.

امام‌جمعه ضیاءآباد در ادامه با اشاره به مواضع برخی مقام‌های آمریکایی درباره ایران، گفت: دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی به تغییر افراد و دولت‌ها محدود نمی‌شود و از نگاه او، سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران با تغییر رئیس‌جمهور نیز دگرگون نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هرچه ایران در عرصه‌های مختلف پیشرفت کند، فشارها و مخالفت‌های خارجی نیز افزایش می‌یابد، بر ضرورت حفظ آمادگی و اتکا به توان داخلی تأکید کرد.

منصوری در بخشی از سخنان خود با اشاره به توان هسته‌ای کشور، از رهبر معظم انقلاب خواست زمینه ساخت بمب اتمی فراهم شود. وی این درخواست را با هدف جلوگیری از تهدیدهای احتمالی علیه ایران مطرح کرد.

امام‌جمعه ضیاءآباد همچنین با اشاره به وضعیت تنگه هرمز و تحولات مرتبط با کشتیرانی در منطقه، ادعاهایی درباره انفجار چند نفتکش بر اثر برخورد با مین‌های دریایی مطرح کرد و گفت: ایران در برابر تهدیدها و تحریم‌ها موضع متقابل خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به آنچه برخورد دولت فرانسه با معترضان و دانشجویان خواند، از رفتار دوگانه برخی دولت‌های غربی در مواجهه با اعتراضات انتقاد کرد و گفت: دولت‌هایی که درباره مسائل داخلی ایران موضع‌گیری می‌کنند، در برابر برخوردهای صورت‌گرفته در کشورهای خود سکوت می‌کنند.



