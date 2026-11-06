به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد آزاد در خطبه‌های نماز جمعه لامرد با اشاره به تحولات منطقه‌ای و توطئه‌های دشمنان گفت: نتیجه ایستادگی و پایداری ملت ایران طی ماه‌های اخیر، اعتراف آمریکایی‌ها به شکست و استیصال در برابر اراده ملت ایران بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه مقاومت افزود: پایداری، همدلی و وحدت میان مردم و مسئولان امری حیاتی است و بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، امروز زمان تسویه‌حساب با مسئولان نیست؛ چراکه تنها یک دشمن مشترک داریم و آن آمریکای جنایتکار است.

امام جمعه لامرد با بیان اینکه همه باید همچون ید واحده در برابر دشمنان ایستادگی کنند، تصریح کرد: وحدت و انسجام داخلی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و اختلافات نباید موجب تضعیف جبهه داخلی شود.

پاسخ ایران به دشمنان محدودیت جغرافیایی ندارد

آزاد با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح تحت فرمان ولی‌امر مسلمین آماده هستند و پاسخ ایران اسلامی به اقدامات خصمانه دشمنان محدود به جغرافیای خاصی نخواهد بود.

وی ادامه داد: منافع دشمنان در هر نقطه‌ای که باشد، می‌تواند هدف پاسخ ایران قرار گیرد و این پاسخ صرفاً به عرصه نظامی و سخت‌افزاری محدود نیست، بلکه حوزه‌های سایبری، مالی و سایر منافع دشمنان را نیز دربرمی‌گیرد.

امام جمعه لامرد با اشاره به جایگاه مردم در اقتدار جمهوری اسلامی اظهار داشت: قدرت اصلی اسلام متکی بر مردم است و ملت بصیر ایران تاکنون با ایمان و اراده راسخ در صحنه حضور داشته‌اند و تا پای جان پای آرمان‌های خود خواهند ایستاد.

مدیریت ناترازی انرژی نیازمند برخورد قاطع با قاچاق است

آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناترازی انرژی و بنزین اشاره کرد و گفت: چالش انرژی وجود دارد، اما نظام اسلامی تدابیر لازم را برای مدیریت این مسئله بدون تبدیل آن به بحران اندیشیده است.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر فعالیت نیروهای نفوذی به‌ویژه در استان‌های مرزی افزود: با توجه به معضل قاچاق، دولت باید قاطع‌ترین و بهترین تدابیر را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کند.

امام جمعه لامرد با اشاره به شناسایی برخی موارد مرتبط با این موضوع در شهرستان بیان کرد: این موارد شناسایی شده و برخورد جدی با آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

قرارگاه خانواده در لامرد راه‌اندازی می‌شود

آزاد در ادامه با اشاره به ضرورت راه‌اندازی قرارگاه مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت مردم در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: بخشی از آسیب‌های اجتماعی و معضلات فرهنگی، بازتاب هجمه تمدن غربی است و تقویت نهاد مقدس خانواده مهم‌ترین راهکار مقابله با این آسیب‌ها به شمار می‌رود.

وی با ابراز تأسف از برخی هنجارشکنی‌ها در حوزه حجاب و عفاف، بر ضرورت ایفای نقش خانواده‌ها در تربیت و هدایت فرزندان تأکید کرد و خواستار احساس مسئولیت بیشتر نهادهای اجتماعی در این زمینه شد.

امام جمعه لامرد در پایان از راه‌اندازی قرارگاه خانواده در این شهرستان خبر داد و گفت: این قرارگاه با حضور در محلات مختلف و بهره‌گیری از ایده‌ها و پیشنهادهای مردمی فعالیت خواهد کرد تا با همدلی و اقدامات علمی و اجرایی، زمینه تحکیم بنیان خانواده و صیانت از ارزش‌های اسلامی فراهم شود.

