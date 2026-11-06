به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای این شهر ضمن بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف دینی ما در دین اسلام، دفاع از دین در برابر دشمنان خدا و استقامت و مقاومت در برابر هجمه های شیاطین است، تاکید کرد: خداوند در سوره حج می فرمایند خداوند مدافعان دین خدا را حمایت می کند.

وی با بیان اینکه از حماسه سازی همه مردم به ویژه نوجوانان و جوانان و دانش آموزان و دانشجویان در روز 13 آبان باید قدردانی کرد، افزود: همه آحاد مردم گرمسار مانند دیگر نقاط کشورمان بار دیگر با حضور در میدان نمایش اقتدار ملت ایران اسلامی را به دنیا داشتند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه عده ای در طول تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی در دفاع از اسلام و انقلاب موفق بوده اند شکی نیست و این توفیقی الهی است بیان کرد: مجاهدت های بسیاری علیه دشمنان وجود داشته که امروز اسلام ناب محمدی(ص) را شاهد هستیم که در دنیا مقتدرانه حضور دارد.

اسماعیلی با بیان اینکه دشمن نگذاشته هیچ وقت ما دانش و دانشمند داشته باشیم، بیان کرد: در دهه های گذشته مجاهدت های دانشمندان و سپاهیان قهرمان ما بود که امروز ما به ابرقدرت دفاعی و موشکی و پهپادی دنیا بدل شده ایم.

وی با بیان اینکه دانشمندان و نیروهای قهرمان نظامی ما با تبعیت از رهبر شهید انقلاب اسلامی راه خودشان را رفتند و به حرف کسانی که در همان دهه های قبل می گفتند که دوران موشک ها تمام شده، نکردند، افزود: امروز برکات آن مجاهدت ها را شاهد هستیم.

اسماعیلی با بیان اینکه دانش لازم و قدرت اختراع بالا، سبب شده ایران سرآمد دانشمندان دنیا باشد، ابراز داشت: اگر امروز سرآمد دنیا هستیم به برکت مجاهدت های مجاهدان در راه اسلام و انقلاب است.

وی با بیان اینکه بیستم آبان ماه سالروز شهادت شهید تهرانی مقدم است، تاکید کرد: این شهید گرانقدر نمونه ای بارز از مجاهدان در راه خدا بود که با خلاقیتی عمیق وعده های خدا را عملی کرد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه جبهه کف رامروز مانده که چه کند، بیان کرد: حقانیت ملت ایران اسلامی امروز به دنیا ثابت شده و یکی از مهمترین عوامل شکست سیاست های ترامپ و جمهوری خواهان در آمریکا نیز همین حقانیت ملت ایران اسلامی است.