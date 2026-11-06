به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی‌نوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودسر با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به استان گیلان اظهار کرد: مسئولان از ماه‌ها قبل برای میزبانی از رئیس‌جمهور و فراهم‌سازی مقدمات این سفر برنامه‌ریزی کرده بودند و طرح‌ها و پروژه‌های متعددی برای ارائه و پیگیری آماده شده است.

وی افزود: امیدواریم با پیگیری مطالبات و طرح‌های آماده‌شده، روند اجرای پروژه‌ها شتاب بیشتری بگیرد و زمینه تقویت زیرساخت‌ها و توسعه استان گیلان فراهم شود.

امام جمعه رودسر در ادامه با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: مردم با صلابت و اقتدار در این راهپیمایی حضور یافتند و بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر نظام را به نمایش گذاشتند.

حضور ۲۵۰ شبه مردم رودسر در تجمعات جلوه‌ای از انسجام اجتماعی است

ابراهیمی‌نوری با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام اسلامی بیان کرد: یکی از مؤلفه‌های اصلی تداوم و موفقیت انقلاب اسلامی، حفظ یکپارچگی و همبستگی است و این مهم باید در گفتار و رفتار فردی و اجتماعی مردم و مسئولان نمود داشته باشد.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم رودسر در تجمعات شبانه گفت: مردم این شهرستان بیش از ۲۵۰ شب است که با حضور منسجم و وحدت‌آفرین خود، وفاداری و همبستگی‌شان را به نمایش گذاشته‌اند.

امام جمعه رودسر با بیان اینکه بخش مهمی از آسیب‌های تاریخی جهان اسلام ناشی از تفرقه و از بین رفتن اتحاد بوده است، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات نیز ریشه در دودستگی‌ها دارد و نباید اجازه دهیم برخی رفتارها و گفتارها وحدت و انسجامی را که سرمایه ارزشمند مردم است، خدشه‌دار کند.

توهین به روحانیت با پیشینه مذهبی و علمی رودسر سازگار نیست

ابراهیمی‌نوری با اشاره به برخی اتفاقات و حواشی ماه‌های گذشته در شهرستان رودسر اظهار کرد: وقوع برخی مسائل موجب ناراحتی مردم و خدشه‌دار شدن شأن و جایگاه این شهرستان شده است.

وی با اشاره به پیشینه مذهبی، علمی و فرهنگی رودسر افزود: شایسته نیست در شهرستانی با چنین سابقه‌ای، در برخی اجتماعات به مقام روحانیت توهین شود یا جایگاه علما مورد تضعیف قرار گیرد.

امام جمعه رودسر با تأکید بر ضرورت مراقبت از گفتار و رفتار مسئولان و جریان‌های مختلف خاطرنشان کرد: هیچ فرد یا جریانی نباید با رفتار و مواضع خود زمینه تضعیف وحدت، اختلاف‌افکنی و آزردگی مردم را فراهم کند.

وی با بیان اینکه رودسر همواره از شهرستان‌های پیشگام در عرصه‌های انقلابی و اجتماعی بوده است، گفت: انتظار می‌رود حواشی و بی‌نظمی‌های موجود مدیریت شود و همه جریان‌ها برای حفظ حرمت‌ها و تقویت همبستگی اجتماعی تلاش کنند.

ابراهیمی‌نوری در پایان با تأکید بر نقش روحانیت در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی اظهار کرد: روحانیت همواره در خط مقدم حضور در اجتماعات و عرصه‌های مختلف بوده است و صیانت از حرمت‌ها، تقویت انسجام اجتماعی و حفظ وحدت مردم، مسئولیتی همگانی است.