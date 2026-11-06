به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اظهار کرد: به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران، از جمله نمایش قدرت، اعمال فشار حداکثری و تلاش برای دستیابی به پیروزی سریع، از عوامل شکست جمهوری‌خواهان بوده است.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی تقابل آمریکا با ایران افزود: این سیاست‌ها به اقتصاد آمریکا نیز آسیب وارد کرده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار مورد اشاره، ذخایر راهبردی نفت این کشور از ۴۱۵ میلیون بشکه با کاهش ۳۲ درصدی به ۲۸۲ میلیون بشکه رسیده است.

موسوی با اشاره به مواضع برخی مقام‌های آمریکایی درباره علت شکست جمهوری‌خواهان گفت: جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز جنگ با ایران را از عوامل شکست حزب متبوع خود دانسته است.

امام‌جمعه محمودآباد نمونه با اشاره به بازتاب نتایج انتخابات آمریکا در تحلیل‌های رسانه‌ای اظهار کرد: برخی تحلیلگران به‌جای معرفی جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها به‌عنوان برنده اصلی انتخابات، نقش ایران در این تحولات را برجسته کرده‌اند و معتقدند سیاست‌های آمریکا در قبال ایران، به پیچیده‌تر شدن روند افول قدرت این کشور انجامیده است.

وی در عین حال تأکید کرد: تغییر حزب حاکم در آمریکا به معنای تغییر ماهیت سیاست خارجی این کشور یا پایان خصومت با ایران نیست؛ زیرا به اعتقاد او، منطق سلطه‌گری و زورگویی در سیاست آمریکا ثابت است و تنها ابزارها و شیوه‌های اعمال آن تغییر می‌کند.

موسوی با اشاره به مواضع برخی چهره‌های سیاسی آمریکا در قبال تحولات ایران گفت: نباید تصور کرد که تغییر دولت یا پیروزی یک جریان سیاسی در انتخابات، به‌تنهایی رویکرد خصمانه آمریکا را تغییر می‌دهد.

امام‌جمعه محمودآباد نمونه با بیان اینکه آمریکا در مسیر افول قرار دارد، هشدار داد: قدرت‌های در حال افول ممکن است در مرحله سقوط رفتارهای پرخطرتر و غیرقابل پیش‌بینی‌تری از خود نشان دهند؛ بنابراین باید برای مقابله با تهدیدهای احتمالی آمادگی داشت.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نحوه مواجهه با تهدیدها، دو راهبرد اساسی را مورد تأکید قرار داد و گفت: نخست اینکه هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی مواجه شود.

موسوی در پایان دومین راهبرد را حفظ توکل، استقامت و فداکاری در جبهه حق دانست و افزود: هرگاه جبهه حق از این ویژگی‌ها برخوردار باشد، جبهه باطل با هر میزان از قدرت و توان، تاب مقاومت نخواهد داشت.



