به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه هواپیمایی بین‌المللی IAG اعلام کرد انتظار دارد ظرفیت پروازی سالانه این شرکت در سال ۲۰۲۶ اندکی کمتر از سال گذشته باشد. این نخستین کاهش ظرفیت پروازی این گروه از سال ۲۰۲۲ تاکنون است.

IAG که مالک شرکت‌های هواپیمایی بریتیش ایرویز، ایبریا، ایر لینگوس و وولینگ است، اعلام کرد اختلال در پروازهای خاورمیانه در پی جنگ ایران و سایر درگیری‌های منطقه‌ای، در کنار افزایش هزینه سوخت، بر عملکرد عملیاتی شرکت فشار وارد کرده است.

این گروه در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی، یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون یورو سود عملیاتی پیش از اقلام استثنایی ثبت کرد؛ رقمی که از پیش‌بینی یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون یورویی تحلیلگران کمتر بود.

بر اساس برآورد این شرکت، هزینه سوخت در سال جاری به حدود ۸.۹ میلیارد یورو خواهد رسید. IAG همچنین اعلام کرد ۷۱ درصد از نیاز سوختی باقی‌مانده خود در سال ۲۰۲۶ و ۴۵ درصد از نیاز سال ۲۰۲۷ را در برابر نوسانات قیمت پوشش داده است.

با وجود فشار هزینه‌ها، تقاضا برای سفرهای تجاری و پروازهای مسیرهای اقیانوس اطلس شمالی، آسیا و جنوب آسیا همچنان قوی گزارش شده است. به گفته مدیرعامل IAG، بخشی از مسافران به دلیل شرایط خاورمیانه مسیرهای جایگزین را انتخاب می‌کنند.

این گروه همچنین اعلام کرده است ۸۵ درصد از ظرفیت صندلی‌های پیش‌بینی‌شده برای سه‌ماهه چهارم سال را از پیش فروخته و رزروهای اولیه برای سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ نیز امیدوارکننده است.

افزایش هزینه سوخت و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی در ماه‌های اخیر شرکت‌های هواپیمایی جهان را به بازنگری در برنامه‌های پروازی، کنترل هزینه‌ها و مدیریت ظرفیت ناوگان وادار کرده است؛ روندی که می‌تواند بر قیمت بلیت و دسترسی مسافران به مسیرهای بین‌المللی نیز اثر بگذارد.