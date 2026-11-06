به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته کرمانشاه، با اشاره به ایام متعلق به حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین جایگاه آن حضرت در سوره مبارکه کوثر پرداخت و اظهار کرد: کوثر در لغت به معنای خیر فراوان است و بر اساس روایات، مصداق کامل و روشن این نعمت الهی، وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا (س) و نسل پربرکت ایشان است.

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه نسل حضرت زهرا (س) از طریق فرزندان پسر و دختر استمرار یافته است، افزود: جمعیت گسترده‌ای در طول قرن‌های گذشته و در روزگار کنونی، از نسل آن بانوی بزرگوار هستند؛ حتی اگر عنوان رسمی سادات را که از مسیر پدر منتقل می‌شود نداشته باشند. این پیوند و انتساب، افتخاری بزرگ برای جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نقش فرزندان حضرت زهرا (س) در هدایت و رهبری جامعه اسلامی تصریح کرد: بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، و رهبران انقلاب از نسل اهل‌بیت (ع) بوده‌اند و استمرار امامت و رهبری امت اسلامی نیز به وجود مقدس حضرت مهدی (عج)، از فرزندان حضرت فاطمه زهرا (س)، پیوند خورده است.

آیت الله غفوری در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، و دیگر شهدای عرصه هوافضا، اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا از مصادیق تقوای الهی و تعظیم شعائر دینی است؛ چراکه شهدا مشعل‌های هدایت هستند و فداکاری آنان نباید به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به نام‌گذاری روز هوافضا، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی کرد و گفت: نقش این نیروها در مقابله با تجاوز دشمن و دفاع از کشور، برجسته و تعیین‌کننده بود. رزمندگان هوافضا با وجود دشواری‌های زندگی و شرایط کاری، در میدان دفاع از کشور ایستادگی کردند و ملت ایران قدردان مجاهدت‌های آنان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با تشریح دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب درباره معماری جدید بازدارندگی کشور، تأکید کرد: بازدارندگی صرفاً به تجهیزات و توان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از آمادگی رزمی، انسجام ملی، حمایت مردمی، ارتباطات منطقه‌ای و توان پاسخگویی به تهدیدها را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه دشمن باید به این جمع‌بندی برسد که هزینه هرگونه تعرض به ایران بسیار بیشتر از منافع احتمالی آن خواهد بود، افزود: قدرت و سرعت واکنش، آمادگی برای پاسخ مؤثر، توجه به دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن، بومی‌سازی دکترین دفاعی و حمایت مردم از نیروهای مسلح از مؤلفه‌های اساسی بازدارندگی به شمار می‌روند.

آیت الله غفوری ادامه داد: وحدت جبهه مقاومت نیز باید به‌عنوان یکی از پایه‌های این معماری مورد توجه باشد؛ به‌گونه‌ای که دشمن از انسجام و همبستگی نیروهای این جبهه آگاه باشد. این مؤلفه‌ها در کنار یکدیگر می‌توانند محاسبات دشمن را تغییر دهند و مانع شکل‌گیری تصمیم برای تجاوز شوند.

وی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه، حمایت عمومی از نیروهای مسلح را پشتوانه‌ای مهم برای اقتدار کشور دانست و گفت: دشمن باید بداند ملت ایران در کنار مدافعان کشور ایستاده است و این همراهی مردمی، بخشی از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

امام جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به مواضع رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: ملت ایران در برابر توطئه‌ها و تهدیدها ایستادگی کرده و این مقاومت تا پایان سلطه‌طلبی آمریکا در منطقه و مقابله با رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه خطبه‌ها به توضیح درباره سخنان پیشین خود پیرامون ضرورت رعایت مرز اختیارات قوا و پرهیز نمایندگان مجلس از مداخله در امور اجرایی پرداخت و گفت: تأکید بر رعایت قانون و تفکیک وظایف قوا به معنای نادیده گرفتن اولویت دفاع از کشور در شرایط جنگی نیست و مردم و مسئولان در ضرورت مقابله با دشمن و گرفتن انتقام خون شهدا اتفاق نظر دارند.

آیت الله غفوری با قدردانی از مجموعه دستگاه قضایی استان و رئیس‌کل دادگستری کرمانشاه، تصریح کرد: جایگاه قوه قضاییه و تلاش قضات و کارکنان آن در صیانت از امنیت، سلامت و حقوق مردم محفوظ است و باید از خدمات آنان قدردانی شود. وی در عین حال نسبت به هرگونه رفتار توهین‌آمیز با جایگاه دستگاه قضایی هشدار داد و خواستار جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی شد.

وی همچنین با اشاره به انتقادهای خود درباره روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، از شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت خواست گزارش‌ها و مستندات دستگاه‌های نظارتی در استان‌ها و شهرستان‌ها را با دقت بیشتری بررسی کنند و افزود: نباید تلاش و بررسی مجموعه‌های نظارتی محلی نادیده گرفته شود و افرادی که در مراحل نخست رد صلاحیت شده‌اند، بدون توجه کافی به مستندات تأیید صلاحیت شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با قدردانی از همراهی مردم با مواضع اخیر خود، اظهار کرد: مردم در اجتماعات شبانه حمایت و محبت زیادی نشان داده‌اند و این همراهی مسئولیت خدمتگزاران را سنگین‌تر می‌کند. وی تأکید کرد که مسئولان نیز باید در میان مردم حاضر شوند، مطالبات و درد دل‌های آنان را مستقیم بشنوند و برای رفع مشکلات وارد عمل شوند.

آیت الله غفوری در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از انفعال برخی مدیران اجرایی در برابر فشارهای احتمالی برای انتصاب یا برکناری مدیران، گفت: مسئولان اجرایی باید از اختیارات قانونی خود دفاع کنند و اجازه ندهند تهدید به سؤال یا استیضاح، زمینه تحمیل تصمیم‌های غیرکارشناسی و برخلاف مصالح مردم را فراهم کند.

وی افزود: مدیران می‌توانند مسائل و فشارهایی را که در مسیر انجام وظایف با آن مواجه می‌شوند، با مردم در میان بگذارند؛ زیرا مردم محرم مسئولان هستند و آگاهی آنان از مشکلات می‌تواند زمینه حمایت و پشتیبانی عمومی را فراهم کند.

امام جمعه کرمانشاه در پایان از نمایندگانی که در زمینه مداخله در امور اجرایی دچار اشتباه شده‌اند خواست در رفتار خود تجدیدنظر کنند و به مسیر قانونی بازگردند و تأکید کرد که اصلاح رویه‌ها و رعایت حدود اختیارات قانونی، زمینه همکاری و حمایت بیشتر را فراهم خواهد کرد.