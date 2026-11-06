به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد اظهار کرد: دشمنان در محاسبات خود تصور می‌کردند که طی چند روز به موفقیت‌هایی دست می‌یابند اما مقاومت مردم ایران تمامی نقشه‌های آنان را برهم زد.

وی افزود: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند همانند برخی کشورها با انجام یک عملیات به اهداف خود برسند اما اکنون در جنگی که خود آغاز کرده‌اند، با مشکل در یافتن راه خروج مواجه شده‌اند.

امام جمعه مهاباد با اشاره به مشارکت اقشار و اقوام مختلف کشور در این مقاومت اظهار کرد: مردم ایران چندین ماه است که در برابر دشمنان ایستادگی می‌کنند و این مقاومت با همراهی و مشارکت همه اقشار و اقوام کشور ادامه دارد.

ماموستا امامی با بیان اینکه تجربه سال‌های اخیر نشان‌دهنده سیاست‌های قدرت‌های سلطه‌گر در منطقه است، گفت: حمله به کشورهای اسلامی و ایجاد بحران و ناامنی، بخشی از سیاست‌های این قدرت‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران افزود: در این جنگ، ۲ کشور دارای قدرت هسته‌ای به بهانه‌ای واهی به کشورمان حمله کردند که در جریان آن شمار زیادی از مردم بی‌گناه، فرماندهان نیروهای مسلح و دانش‌آموزان به شهادت رسیدند.

امام جمعه مهاباد همچنین با اشاره به آیات قرآن کریم و داستان حضرت یوسف (ع) گفت: دین اسلام مسلمانان را به صبر و تحمل در برابر سختی‌ها توصیه می‌کند.

نماز جمعه مهاباد هر هفته در مسجد جامع این شهر، معروف به «مزگه‌وت سوور»، اقامه می‌شود. این مسجد تاریخی که از آثار برجسته دوره صفویه به شمار می‌رود، در سال ۱۳۴۸ با شماره ۸۸۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.