به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سیدعبدالصمد ساداتی، در حطبه های نماز زجمعه این هفته اهل سنت سراوان، با انتقاد از حملات و بمباران‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: کشتار غیرنظامیان و دانش‌آموزان بی‌گناه هیچ توجیه شرعی، انسانی، عرفی و قانونی ندارد و دولت‌ها باید به قوانین و مقررات بین‌المللی پایبند باشند.

امام جمعه اهل‌سنت سراوان افزود: اگر سازمان ملل متحد و نهادهای قانونی بین‌المللی وجود دارند، باید در برابر چنین اقداماتی ایستادگی کنند و مانع تداوم این جنایات شوند، اما در عمل شاهد برخورد مؤثری از سوی این نهادها نیستیم.

کشتار دانش‌آموزان با هیچ معیاری توجیه‌پذیر نیست

وی با اشاره به قربانی شدن افراد بی‌گناه در حملات و بمباران‌ها بیان کرد: امروز شمار زیادی از انسان‌های بی‌گناه در این حملات جان خود را از دست می‌دهند؛ دانش‌آموزی که در مدرسه مشغول تحصیل است و از اتفاقات اطراف خود اطلاعی ندارد، به چه گناهی باید کشته شود؟

مولوی ساداتی با یادآوری آیه شریفه «بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ» تصریح کرد: این اقدامات هیچ جایگاهی در انسانیت، اسلام، شریعت، عرف و قوانین ندارند و با هیچ‌یک از معیارهای انسانی و قانونی سازگار نیستند.

وی در پایان از خداوند متعال خواست اسلام و مسلمانان را از شر ستمگران و قاتلان محفوظ بدارد و امنیت و عزت مسلمانان را حفظ کند.