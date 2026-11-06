به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل قنبری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ارداق، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا موضوعی است که هیچ حد و مرزی برای آن نمی‌توان در نظر گرفت و انسان باید همواره در مسیر تقویت و حفظ آن تلاش کند.

وی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: آن حضرت چراغی روشن برای همه انسان‌ها هستند و سیره و زندگی ایشان می‌تواند الگویی برای هدایت و حرکت در مسیر درست باشد.

امام‌جمعه ارداق با اشاره به تحولات اخیر و تقابل نظامی ایران و آمریکا اظهار کرد: درایت رهبر انقلاب موجب شد دشمن به اهداف نظامی خود دست پیدا نکند.

وی همچنین ناکامی جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر آمریکا را از پیامدهای شکست این کشور در تقابل با ایران دانست و گفت: آمریکا نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد و موقعیت سیاسی خود را در میان کشورهای دیگر از دست داد.

تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات هسته‌ای کشور

قنبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع هسته‌ای کشور، بر ضرورت افزایش اقدامات ایران در این حوزه تأکید کرد و سه موضوع را در این زمینه مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به آنچه بی‌نظمی و آشفتگی در جبهه دشمن توصیف کرد، شهادت رهبر انقلاب را نیز از جمله موضوعات مؤثر در بازنگری شرایط دانست و یادآور شد که ایشان صاحب فتوای حرمت ساخت بمب اتمی بودند.

امام‌جمعه ارداق همچنین با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره ترس از کشوری که سلاح هسته‌ای در اختیار دارد، این موضوع را در کنار سایر تحولات، از دلایل ضرورت توجه بیشتر به اقدامات هسته‌ای کشور عنوان کرد.

قنبری در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم در پنجشنبه ۲۱ آبان و روز صنعت هوافضا، یاد و خاطره این شهید و دیگر شهدای عرصه هوافضا را گرامی داشت.

وی با درود به مقام شهدای صنعت هوافضا اظهار کرد: یکی از عواملی که در پیروزی کشور در جنگ نقش داشت، حاصل تلاش‌ها و زحمات این شهیدان و دستاوردهایی بود که در حوزه هوافضا برای کشور به یادگار گذاشتند.



