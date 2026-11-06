به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسعد حسین‌پناهی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته کنگاور با قدردانی از حضور مردم، دانش‌آموزان و فرهنگیان این شهرستان در راهپیمایی ۱۳ آبان، اظهار کرد: حضور مردم در صحنه و حمایت از نظام اسلامی و تمامیت ارضی کشور، از عوامل مهم اقتدار ملی و اقدامی در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب است.

وی با اشاره به پیام فرمانده کل قوا، رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، افزود: یکی از نکات مهم این پیام، محدود نبودن پاسخ دفاعی ایران به محدوده جغرافیایی مشخص است؛ به این معنا که در صورت هرگونه تجاوز، منشأ تهدید و محل اقدام دشمن نیز در محاسبات دفاعی کشور لحاظ خواهد شد.

امام جمعه کنگاور با تأکید بر توان موشکی جمهوری اسلامی ایران، گفت: ظرفیت عملیاتی این توانمندی، پایگاه‌های منطقه‌ای و اهدافی در برد عملیاتی موشک‌های کشور را شامل می‌شود و دشمن باید پیش از هرگونه اقدام نظامی، پیامدهای آن را در نظر بگیرد.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی ادامه داد: در مواجهه احتمالی آینده، دامنه اهداف می‌تواند فراتر از تجهیزات و مراکز نظامی باشد و زیرساخت‌های سایبری، شبکه‌های اطلاعاتی و ابعاد مرتبط با مشروعیت بین‌المللی نیز در معادلات دفاعی مورد توجه قرار گیرد.

وی حضور و پشتیبانی مردم را از مؤلفه‌های قدرت کشور دانست و بر ضرورت تقویت روحیه معنوی نیروهای مسلح و توجه به نیازهای معیشتی آنان تأکید کرد.

امام جمعه کنگاور با اشاره به تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: در صورت هرگونه تجاوز، جمهوری اسلامی باید به گونه‌ای پاسخ دهد که دشمن هزینه اقدام خود را بپردازد و تهدیدهایش بدون واکنش باقی نماند.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحرکات و اظهارات برخی چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، از جمله رضا پهلوی درباره مسلح کردن معترضان، نسبت به تلاش برای ایجاد ناامنی و زمینه‌سازی بی‌ثباتی داخلی هشدار داد و بر ضرورت هوشیاری در برابر طرح‌های دشمنان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ارتباطی و فناورانه کشور، قطع دسترسی به شبکه‌های جهانی را از گزینه‌هایی دانست که به گفته وی، در شرایط خاص می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

امام جمعه کنگاور بازنگری در سیاست هسته‌ای را از موضوعات مهم راهبردی کشور برشمرد و گفت: بررسی تغییر در این سیاست الزاماً به معنای حرکت به سمت جنگ نیست، بلکه می‌تواند امکان مواجهه منعطف‌تر با شرایط و سناریوهای مختلف را فراهم کند.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی افزود: سیاست هسته‌ای باید در راستای تأمین امنیت پایدار کشور تعریف شود و تصمیم‌گیری در این زمینه به بررسی کارشناسی، اراده سیاسی و هماهنگی میان نهادهای مسئول نیاز دارد؛ از این رو صاحب‌نظران و متخصصان باید دیدگاه‌های خود را ارائه کنند و در نهایت، نظر رهبر انقلاب مبنای عمل قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و شکست جمهوری‌خواهان، این رخداد را فراتر از جابه‌جایی کرسی‌های حزبی دانست و اظهار کرد: این نتیجه را می‌توان بازتابی از نارضایتی بخشی از جامعه آمریکا از عملکرد دو سال نخست دولت دونالد ترامپ ارزیابی کرد.

امام جمعه کنگاور عواملی همچون فساد، تعارض منافع در دولت آمریکا، افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و پیامدهای جنگ با ایران را از جمله موارد مؤثر بر نتیجه انتخابات برشمرد و تصریح کرد: نباید تصور کرد تغییر حزب حاکم در آمریکا به معنای تغییر رویکرد این کشور در قبال جمهوری اسلامی است؛ چراکه سیاست‌های خصمانه علیه ایران در هر دو حزب سابقه داشته است.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی با هشدار درباره احتمال اقدامات تلافی‌جویانه ترامپ پس از شکست انتخاباتی، تأکید کرد: نباید از رفتارهای احتمالی رئیس‌جمهور آمریکا غافل شد و لازم است کشور برای سناریوهای مختلف، از جمله تهدید یا اقدام نظامی، آمادگی داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات بین‌المللی، گفت: تحولات مرتبط با این گذرگاه راهبردی نشان داده است که ایران از ظرفیت اثرگذاری بر معادلات منطقه‌ای و جهانی برخوردار است.

امام جمعه کنگاور همچنین با اشاره به نقش جریان‌های سیاسی آمریکا در قبال ایران، افزود: نباید عملکرد دموکرات‌ها در دوره‌های گذشته و اقدامات آنان علیه جمهوری اسلامی را نادیده گرفت و صرف تغییر چهره‌های سیاسی در واشنگتن نباید موجب غفلت از تهدیدها شود.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: نتایج انتخابات داخلی این رژیم به‌تنهایی تعیین‌کننده سیاست‌های آمریکا نیست و به اعتقاد وی، وابستگی این رژیم به حمایت واشنگتن همچنان از عوامل مهم در معادلات آن به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی در بقای آن نقش اساسی دارد، گفت: در صورت پایان حضور نظامی آمریکا در منطقه و قطع پشتیبانی از این رژیم، شرایط آن با تغییرات جدی مواجه خواهد شد.

امام جمعه کنگاور در ادامه با یادآوری مناسبت‌های پیش رو، سالروز رحلت حضرت عبدالمطلب، جد پیامبر اسلام (ص)، را گرامی داشت و به مناسبت‌هایی همچون روز ابلاغ سیاست‌های دریامحور، روز کیفیت، روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه و سالروز پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی همچنین با گرامیداشت روز هوافضا و سالروز شهادت سردار حسن طهرانی‌مقدم، از نقش این شهید در شکل‌گیری و توسعه صنعت موشکی کشور تجلیل کرد و افزود: شهید طهرانی‌مقدم دانشمندی توانمند، بی‌ادعا و برخوردار از نگاه بلندمدت بود که با تلاش و مدیریت خود، سهم مهمی در پیشرفت توان موشکی ایران داشت.

وی با اشاره به توصیف رهبر شهید از شخصیت علمی و مدیریتی شهید طهرانی‌مقدم، خاطرنشان کرد: مسیر این شهید می‌تواند الگویی برای تلاش علمی، خودباوری و پیشرفت فناورانه در عرصه‌های مختلف کشور باشد.

امام جمعه کنگاور در پایان، نظارت بر قیمت کالاها و کنترل بازار را از مطالبات جدی شهروندان این شهرستان دانست و خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت قیمت‌ها و مشکلات معیشتی مردم شد.

حجت‌الاسلام حسین‌پناهی همچنین با قدردانی از گروه سرودی که در برنامه‌های روز ۱۳ آبان به اجرای برنامه پرداخت، بر ضرورت توجه بیشتر به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و فراهم کردن زمینه اجرای برنامه‌های مشابه در شهرستان تأکید کرد.