به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته پاوه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مسائل داخلی کشور و وضعیت اقلیم کردستان عراق، اظهار کرد: در کنار توجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، نباید از مسئولیت‌های داخلی و ضرورت رسیدگی به مشکلات مردم غافل شد.

وی با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و شکست جمهوری‌خواهان و دونالد ترامپ، این رویداد را ضربه‌ای سیاسی به حزب حاکم دانست و افزود: این تحولات در کنار اتفاقات سیاسی رژیم صهیونیستی، برای ملت ایران قابل توجه است و انتخاب هشت نامزد مسلمان در انتخابات اخیر آمریکا نیز مایه خرسندی مسلمانان شد.

امام جمعه پاوه با بیان اینکه دو حزب اصلی آمریکا در نمادها، شعارها و شیوه‌های سیاسی تفاوت‌هایی دارند، تصریح کرد: جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مواضع خصمانه علیه ایران و اسلام اشتراک دارند و تغییر حزب حاکم در این کشور نباید موجب نادیده گرفتن سابقه و عملکرد هر دو جریان شود.

ماموستا قادری با تأکید بر ضرورت شکرگزاری در برابر تحولات و اتفاقات مثبت، خاطرنشان کرد: خوشحالی از شکست‌های سیاسی دشمن نباید به غرور منجر شود؛ بلکه باید در کنار شکر نعمت‌های الهی، وظایف و مسئولیت‌های خود را نیز به درستی انجام دهیم.

وی مردم را مهم‌ترین پشتوانه کشور دانست و گفت: همان‌گونه که نیروهای مسلح در عرصه دفاعی نقش‌آفرینی می‌کنند، حضور و حمایت مردم نیز در موفقیت‌ها و اقتدار کشور تأثیرگذار است؛ بنابراین مسئولان باید همواره به یاد داشته باشند که مردم ولی‌نعمت آنان هستند.

امام جمعه پاوه با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه افزود: شایسته نیست مردمی که در مقاطع حساس همواره در کنار نظام و مسئولان بوده‌اند، در زندگی روزمره با مشکلات متعدد روبه‌رو باشند یا از عملکرد مدیران خود احساس نارضایتی کنند. مسئولان باید همه ظرفیت و توان خود را برای خدمت به مردم و کاهش گرفتاری‌های آنان به کار بگیرند.

ماموستا قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر اقلیم کردستان عراق و اختلافات میان احزاب این منطقه، نسبت به احتمال بازگشت دوگانگی سیاسی و مدیریتی در اربیل و سلیمانیه ابراز نگرانی کرد و گفت: خبرهایی درباره خودداری برخی احزاب از حضور در جلسات پارلمان و احتمال شکل‌گیری دوباره دو ساختار اداری جداگانه منتشر شده که یادآور تجربه‌های تلخ گذشته است.

وی با یادآوری اختلافات پیشین حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، به دیدار خود با مرحوم جلال طالبانی در سال ۱۳۷۸ در سلیمانیه اشاره کرد و افزود: در آن زمان اختلافات سیاسی به اندازه‌ای عمیق بود که هر حزب منطقه تحت نفوذ خود را به‌صورت جداگانه اداره می‌کرد و حتی رفت‌وآمد میان دو منطقه با نگرانی‌های امنیتی همراه بود.

امام جمعه پاوه ادامه داد: در جریان همان سفر و دیدار با مسعود بارزانی در اربیل، بر ضرورت پایان دادن به اختلافات و تقویت روابط دوستانه و برادرانه با جمهوری اسلامی ایران تأکید شد؛ چراکه تداوم چنددستگی میان جریان‌های سیاسی اقلیم، به سود مردم این منطقه نیست.

ماموستا قادری با بیان اینکه پس از آن دوره، اختلافات تا حد زیادی کاهش یافت و ساختار واحد اقلیم شکل گرفت، اظهار کرد: اکنون پس از حدود دو دهه، زمزمه‌هایی درباره بازگشت اختلافات و دوگانگی اداری شنیده می‌شود که برای ما به‌عنوان همسایه و دوست مردم اقلیم کردستان نگران‌کننده است.

وی از مسئولان دو حزب و بزرگان اقلیم کردستان خواست با دوراندیشی و تدبیر، اختلافات را از مسیر گفتگو حل‌وفصل کنند و اجازه ندهند مردمی که سال‌ها رنج جنگ، ناامنی، بمباران شیمیایی و درگیری‌های داخلی را تحمل کرده‌اند، بار دیگر با بحران و آشوب مواجه شوند.

امام جمعه پاوه در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی امام جمعه کرمانشاه درباره عملکرد برخی نمایندگان مجلس و قضات، اظهار کرد: پس از طرح این تذکرات، واکنش‌ها و برداشت‌های مختلفی در استان و خارج از آن شکل گرفت و برخی انتقادها را به همه نمایندگان و قضات تعمیم دادند.

ماموستا قادری با تأکید بر اینکه چنین تعمیمی منصفانه نیست، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، انتقادهای مطرح‌شده ناظر بر عملکرد تعدادی محدود از قضات و برخی نمایندگان بوده است و نباید رفتار احتمالی چند نفر را به مجموعه قضات و نمایندگان مجلس نسبت داد.

وی با بیان اینکه در میان قضات و نمایندگان افراد شایسته و قابل احترام بسیاری حضور دارند، از تذکرات خیرخواهانه امام جمعه کرمانشاه حمایت کرد و گفت: امیدواریم این یادآوری‌ها زمینه اصلاح امور، توجه به حدود وظایف و مسئولیت‌ها و در نهایت پیشرفت و صلاح استان را فراهم کند.

امام جمعه پاوه در بخش نخست خطبه‌ها نیز با استناد به آیه ۲۹ سوره انفال، تقوا را از مهم‌ترین معیارهای زندگی مؤمنانه دانست و اظهار کرد: خداوند در این آیه سه پاداش برای پرهیزگاران بیان کرده است که از جمله آن‌ها برخورداری از قدرت تشخیص حق از باطل، پاکی درون و آمرزش گناهان است.

ماموستا قادری تقوا را پرهیز از امور زیان‌بار برای دین و دنیای انسان و توجه همیشگی به نظارت خداوند بر رفتار و کردار دانست و افزود: تقوا در آموزه‌های اسلامی جایگاهی بنیادین دارد و بارها در قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام (ص) به آن سفارش شده است.