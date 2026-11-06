خبرگزاری مهر، گروه استان ها: بعضی آمدن‌ها با صدای قدم‌ها خبر نمی‌شوند؛ با عطر خاطره‌ای از سال‌ های دور، با بغضی که بی‌اختیار در گلو می‌نشیند و با دلتنگی نسلی که هنوز روایت مردانی را به یاد دارد که رفتند تا سرزمینشان بماند روایت می شوند. حالا ارومیه در آستانه یکی از همین آمدن‌هاست؛ آمدن چهار مسافر آسمانی که سال‌ها پیش در میدان نبرد، نام و نشان دنیایی خود را گذاشتند و به قافله‌ای پیوستند که مقصدش جاودانگی بود.

قرار است فردا شنبه ۱۶ آبان‌ماه آذربایجان‌غربی در روزهایی که عطر نام و یاد حضرت فاطمه زهرا (س) در کوچه‌ها و محافل شهر جاری است، میزبان چهار شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس باشد؛ چهار جوانی که روزگاری با هزار آرزو از خانه‌هایشان راهی جبهه شدند، اما بازگشتشان سال‌ها به طول انجامید تا امروز، پیکرهای مطهرشان در میان اشک و احترام مردم، به سرزمین مادری بازگردد.

چه کسی می‌داند مادرانشان چند شب چشم‌انتظار ماندند، چند بار صدای در را به امید بازگشت فرزند شنیدند و چند بهار را با جای خالی عزیزشان پشت سر گذاشتند؟ شاید هنوز در گوشه‌ای از این سرزمین، مادری با شنیدن نام شهید، تصویر فرزند جوانش را در ذهن مرور می‌کند؛ فرزندی که رفت و دیگر هیچ‌گاه فرصت نکرد دست‌های مادر را ببوسد. گمنامی این شهدا برای مردم، تنها ناآشنا بودن نام و نشانشان است؛ وگرنه هر کدام قصه‌ای از یک خانه، یک مادر، یک خانواده و آرزویی نیمه‌تمام دارند.

این بار، ارومیه قرار است میزبان روایت همین دلتنگی‌ها باشد. روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه، فرودگاه شهید باکری ارومیه به محل استقبال از پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام تبدیل می‌شود؛ استقبالی که قرار است با حضور مردم و مسئولان و تشریفات نظامی برگزار شود، اما شکوه واقعی آن را دل‌هایی رقم می‌زنند که هنوز در برابر نام شهید سر تعظیم فرود می‌آورند.

از فرودگاه تا قلب مردم؛ روایت یک میزبانی متفاوت

ساعت ۹ صبح شنبه، لحظه ورود این چهار مسافر آسمانی به ارومیه خواهد بود؛ پیکرهایی که پس از سال‌ها دوری، بار دیگر خاک وطن را در آغوش می‌گیرند و به شهری قدم می‌گذارند که قرار است چند روزی میزبان عطر حضورشان باشد.

پس از مراسم استقبال، پیکرهای مطهر شهدا به ستاد معراج شهدا منتقل می‌شوند؛ اما این پایان مسیر نیست. قرار است در روزهای پیش از تشییع، مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی در نقاط مختلف آذربایجان‌غربی میزبان این شهدا باشند؛ تا دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم، فرصت دیدار و تجدید میثاق با مردانی را پیدا کنند که امنیت و آرامش امروز این سرزمین، وامدار ایثار آنان است.

در این روزها، شاید در کلاس درسی، دانش‌آموزی برای نخستین بار از نزدیک با پیکر یک شهید گمنام روبه‌رو شود؛ شاید در گوشه مسجدی، پیرمردی خاطرات روزهای جنگ را برای جوان‌ترها بازگو کند و شاید مادری با چشمانی اشکبار، آرام زیر لب برای این مسافران بی‌نشان دعا بخواند. همین دیدارهاست که خاطره شهدا را از قاب تصاویر و صفحات کتاب‌ها بیرون می‌آورد و به زندگی امروز مردم پیوند می‌زند.

سردار جلیل وحیدی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان‌غربی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی استان از چهار شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: آذربایجان‌غربی امسال نیز همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) توفیق میزبانی از پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام را پیدا کرده است.

۴ شهید گمنام با تشریفات نظامی شنبه از فرودگاه ارومیه وارد استان می شوند

وی با تشریح برنامه استقبال از این شهدا گفت: روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه، رأس ساعت ۹ صبح، مراسم استقبال از پیکرهای مطهر این شهیدان با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان و با تشریفات نظامی در فرودگاه شهید باکری ارومیه برگزار خواهد شد.

سردار وحیدی افزود: پس از برگزاری مراسم استقبال، پیکرهای مطهر شهدا به ستاد معراج شهدا منتقل می‌شوند و بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تا روز تشییع در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی سراسر استان حضور خواهند یافت و مراسم میثاق با شهدا با حضور مردم برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت حضور شهدا در میان اقشار مختلف جامعه خاطرنشان کرد: حضور این شهدا فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدای عزیز و ترویج فرهنگ و روحیه ایثار، مقاومت و ایستادگی در میان نسل امروز است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از این شهدا گفت: جزئیات بیشتر برنامه‌های استقبال، حضور در مراکز مختلف و مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدا متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گمنام‌هایی که نامشان در دل‌ها زنده است

شاید در روزهای آینده، وقتی پیکرهای مطهر این چهار شهید در میان مردم شهر و روستاهای استان تشییع شود، بسیاری از کسانی که سال‌ها پس از پایان جنگ به دنیا آمده‌اند، برای لحظاتی در برابر تابوت‌هایی بایستند که صاحبانشان را هرگز ندیده‌اند؛ اما احساس نزدیکی عجیبی با آنان داشته باشند. این همان راز ماندگاری فرهنگ شهادت است؛ پیوندی که نه به شناخت چهره‌ها نیاز دارد و نه به دانستن نام و نشان‌ها.

چهار شهید گمنام می‌آیند تا بار دیگر یادآور شوند امنیت و آرامش امروز، حاصل روزهایی است که مردانی از همین سرزمین، بی‌آنکه چشم‌داشتی به نام و نشان داشته باشند، از همه داشته‌هایشان گذشتند. آنان شاید برای همیشه در شمار گمنامان تاریخ باقی بمانند، اما در حافظه این مردم، غریب و ناشناخته نیستند.

ارومیه این روزها چشم‌انتظار است؛ چشم‌انتظار چهار مهمانی که قرار نیست با خود چیزی جز خاطره ایثار، عطر ایمان و پیام ایستادگی بیاورند.

چهار مسافر آسمانی که در روزهای فاطمیه، همسایه نام بانویی می‌شوند که خود روایت غربت، مظلومیت و وفاداری است و چه تقارنی زیباتر از این که شهر، در سوگ بانوی آسمان، به استقبال فرزندان گمنام ایران برود.