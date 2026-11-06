به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالعزیز صمدانی فر، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بگ شهرستان قصرقند با اشاره به سنت مبارزه پیامبران با مستکبران اظهار کرد: مبارزه با استکبار تنها مقابله با یک کشور یا حکومت خاص نیست، بلکه ایستادگی در برابر هر قدرتی است که خود را برتر از دیگران می‌داند و حقوق ملت‌ها را نادیده می‌گیرد.

امام جمعه اهل‌سنت بگ شهرستان قصرقند، با اشاره به عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: این قدرت‌ها با نادیده گرفتن حقوق ملت‌های دیگر، نمونه‌ای از رفتار سلطه‌گرانه را به نمایش گذاشته‌اند.

تقابل حضرت موسی(ع) و فرعون؛ الگویی برای مبارزه با سلطه

وی با استناد به آیه چهارم سوره قصص «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا» بیان کرد: قرآن کریم فرعون را نمونه‌ای از حاکمان مستکبر معرفی می‌کند که با تکیه بر قدرت سیاسی و نظامی، مردم را به گروه‌های مختلف تقسیم کرد و بنی‌اسرائیل را به استضعاف کشاند.

مولوی صمدانی ادامه داد: فرعون برای حفظ سلطه خود، پسران بنی‌اسرائیل را می‌کشت و زنان آنان را زنده نگه می‌داشت، اما حضرت موسی(ع) به پیامبری مبعوث شد تا مردم را از زیر سلطه فرعون رهایی بخشد.

وی خاطرنشان کرد: تقابل حضرت موسی(ع) و فرعون صرفاً نزاع دو حاکم نبود، بلکه رویارویی نظام سلطه با مردمی بود که از حقوق و آزادی خود محروم شده بودند.

تکبر و خودبرتربینی، زمینه‌ساز سقوط مستکبران

امام جمعه اهل‌سنت بگ با اشاره به روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و برگزاری مراسم این مناسبت در سراسر کشور، شهرستان قصرقند و بخش ساربوگ گفت: مردم با حضور در این مراسم، انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

وی با یادآوری سرنوشت ابلیس، نمرود و فرعون بیان کرد: مستکبران از سرنوشت گذشتگان عبرت نگرفته‌اند؛ چراکه تکبر و خودبرتربینی می‌تواند حتی عبادت‌های طولانی را تباه کند. ابلیس نیز به دلیل خودبرتربینی از فرمان الهی سرپیچی کرد.

مولوی صمدانی با تأکید بر اینکه ریشه تکبر، برتر دانستن خود از دیگران است، به سخنی از حضرت علی(ع) درباره سرانجام ستمگران اشاره کرد.

امام جمعه اهل‌سنت بگ در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: آنان با این تصور که ایران نیز مانند ونزوئلاست، برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی اقدام کردند، اما قدرت و ظرفیت ملت ایران را به‌درستی درک نکردند.

وی افزود: امروز آنان در حال درک قدرت ایران هستند و نمی‌دانند که ملت ایران برای دفاع از وطن خود متحد و یکپارچه است.

مولوی صمدانی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو خواست از سرنوشت ستمگران و پیامدهای خونریزی و کشتار کودکان مظلوم عبرت بگیرند.

وی در پایان برای شهدای اسلام و شهدای انقلاب اسلامی علو درجات و رحمت الهی مسئلت کرد و پیروزی جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند خواستار شد.