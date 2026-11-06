به گزارش خبرنگار مهر، مولوی آرمان آتش‌زبان امام جمعه موقت اهل سنت جاسک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به چراغ‌های هدایت امت اسلامی، اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) خورشید هدایت امت و صحابه ایشان چراغ‌های هدایت هستند که هر یک می‌توانند الگوهای نیکی برای مسلمانان در مسیر صحیح زندگی باشند.

وی با اشاره به ماجرای ثمامه بن اثال پادشاه یمامه، افزود: در سال ششم هجری پیامبر اسلام (ص) نامه‌هایی برای پادشاهان عرب و عجم ارسال کردند و آنان را به اسلام دعوت کردند. یکی از این نامه‌ها به ثمامه از حاکمان و شخصیت‌های بانفوذ منطقه یمامه رسید، اما غرور او مانع از پذیرش دعوت پیامبر شد و حتی دستور حمله و کشتن پیامبر را صادر کرد که با مخالفت و نصیحت عمویش از این تصمیم منصرف شد.

امام جمعه موقت اهل سنت جاسک، ادامه داد: ثمامه با وجود مخالفت با پیامبر اسلام (ص) در مواردی یاران ایشان را دستگیر می‌کرد و به قتل می‌رساند تا اینکه در جریان سفر به مکه برای انجام مناسک عمره در نزدیکی مدینه توسط تعدادی از صحابه دستگیر و به مسجدالنبی منتقل شد.

آتش‌زبان، بیان کرد: پیامبر اسلام (ص) پس از اطلاع از هویت ثمامه به یاران خود سفارش کردند که با احترام و کرامت با او رفتار کنند، شیر شتر برای او بیاورند و از بهترین غذاهای موجود در خانه برای وی تهیه کنند.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) در سه نوبت با ثمامه گفت‌وگو کردند و هر بار او اعلام کرد که اگر پیامبر او را به دلیل خون یاران مسلمان که بر گردن اوست مجازات کند، حق دارد و اگر آزادش کند، سپاسگزار خواهد بود و در صورت درخواست مال نیز هر میزان که بخواهد در اختیار ایشان قرار می‌دهد.

امام جمعه موقت اهل سنت جاسک، خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام (ص) پس از این گفت‌وگوها دستور آزادی ثمامه را صادر کردند و او پس از خروج از مدینه و شست‌وشوی خود به مسجدالنبی بازگشت و با شهادتین، اسلام آورد و اعلام کرد که پیش از آن هیچ دینی به اندازه اسلام نزد او منفور نبود، اما اکنون دین محبوب او شده است.

آتش‌زبان با تأکید بر اینکه پیامبر اسلام (ص) با رفتار و برخورد خود قلب انسان‌ها را تسخیر می‌کردند، تصریح کرد: خداوند متعال نیز در قرآن کریم به پیامبر یادآوری می‌کند که اگر سخت‌دل و بدخلق بود، مردم از اطراف او پراکنده می‌شدند، از این رو مسلمانان باید سیره و رفتار پیامبر را در زندگی خود الگو قرار دهند.

وی با بیان اینکه سه موضوع اساسی در زندگی انسان‌ها کمرنگ شده است، گفت: رحمت و برکت خداوند، نور هدایت در زندگی و قدرت تشخیص درست از نادرست، سه نیاز اساسی انسان هستند و بدون برخورداری از آنها نمی‌توان مسیر فلاح و رستگاری را پیمود.

امام جمعه موقت اهل سنت جاسک با اشاره به آیه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًا»، اظهار کرد: خداوند متعال برای دستیابی به این سه نعمت تقوای الهی را به مؤمنان توصیه کرده است و انسان باید در زندگی خود چارچوب، حدود و معیارهایی داشته باشد و بدون توجه به آنها حرکت نکند.

آتش‌زبان، افزود: خداوند به مؤمنان وعده داده است که با رعایت تقوا، رحمت و برکت خود را نصیب آنان می‌کند، چرا که برخورداری از ثروت، خانه بزرگ و امکانات مادی بدون برکت الهی نمی‌تواند آرامش واقعی را برای انسان به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به وعده الهی درباره قرار دادن نور هدایت برای انسان‌های باتقوا، بیان کرد: انسان در مسیر زندگی کسب روزی، تربیت فرزند، ارتباط با خانواده، انتخاب همسر و دوست و انجام معاملات به چراغ هدایت نیاز دارد تا بتواند انتخاب‌های درستی داشته باشد.

امام جمعه موقت اهل سنت جاسک، ادامه داد: خداوند در قرآن کریم وعده داده است که با رعایت تقوای الهی فرقان را نصیب انسان می‌کند، فرقان به معنای قدرت تشخیص حق از باطل و خوبی از بدی است و انسان با برخورداری از آن می‌تواند در مسائل و چالش‌های زندگی مسیر درست را تشخیص دهد.

آتش‌زبان با تأکید بر ضرورت تدبر در قرآن کریم، گفت: مسلمانان نباید تنها به تلاوت قرآن اکتفا کنند، بلکه باید در آیات آن تفکر و اندیشه کنند و پیام‌های عمیق قرآن را در زندگی خود به کار بگیرند.

وی با اشاره به اهمیت تقوا در زندگی فردی و اجتماعی، افزود: گاهی انسان می‌داند که در مسیر اشتباه حرکت می‌کند و گاهی از اشتباه خود آگاهی ندارد که این وضعیت خطرناک‌تر است، از این رو رعایت تقوای الهی به انسان کمک می‌کند تا اشتباهات خود را بشناسد، مسیر زندگی را بازنگری کند و حق را از باطل تشخیص دهد.

امام جمعه موقت اهل سنت جاسک با اشاره به حدیث پیامبر اسلام (ص) درباره جایگاه تقوا، خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) سه مرتبه به سینه مبارک خود اشاره کردند و فرمودند تقوا اینجاست، بنابراین انسان باید هنگام مواجهه با گناه به پیام قلب خود توجه کند و ببیند پس از انجام یا ترک یک عمل نادرست احساس پشیمانی دارد یا خرسندی.

آتش‌زبان در ادامه با بیان اینکه منبر محل راهنمایی و نصیحت خیرخواهانه برای همه اقشار جامعه است، اظهار کرد: توصیه‌های دینی و اخلاقی شامل همه افراد جامعه اعم از مردم و مسئولان، فقیر و ثروتمند می‌شود و این تذکرات برای گوینده نیز باید مورد توجه باشد.

وی همچنین از اقدامات شهردار و شهرداری جاسک در زمینه بهسازی کوچه‌ها و معابر شهری قدردانی کرد و گفت: مسیری که شهردار و شهرداری آغاز کرده‌اند، مسیر روشنی است و موجب شده شهر جاسک رنگ و چهره تازه‌ای به خود بگیرد.

امام جمعه موقت اهل سنت جاسک، افزود: بهسازی کوچه‌ها، معابر و مسیرهای شهری اقدامات ارزشمندی است و از این عملکرد صحیح شهرداری به نمایندگی از مردم قدردانی می‌کنیم و امیدواریم خداوند به دست‌اندرکاران این اقدامات جزای خیر عنایت کند و آنان بتوانند پروژه بزرگ بهسازی معابر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسانند.