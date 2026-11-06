به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالحمید بلوچ، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت هنزم شهرستان کنارک، با اشاره به آیات ابتدایی سوره قلم، بعثت پیامبر اکرم(ص) را نعمتی بزرگ برای بشریت دانست و اظهار کرد: خداوند متعال برای هدایت جهانیان، به‌ویژه جامعه‌ای که با بحران‌های اعتقادی و اخلاقی روبه‌رو بود، پیامبر اسلام(ص) را همراه با گنجینه عظیم قرآن مبعوث کرد تا الگوی کامل اخلاق، انسانیت و رفتار نیکو را به مردم معرفی کند.

امام جمعه اهل‌سنت هنزم، با اشاره به شرایط جامعه پیش از بعثت پیامبر اسلام(ص) افزود: رسول اکرم(ص) در دورانی که جامعه در تاریکی و ناآگاهی به سر می‌برد، به‌عنوان راهنما و معلم مبعوث شد تا انسان‌ها را به سوی روشنایی، توحید و مکارم اخلاق هدایت کند.

بعثت پیامبر(ص)، دعوت به توحید و مکارم اخلاق

وی استناد به آیات ابتدایی سوره قلم خاطرنشان کرد: مخالفان پیامبر(ص) از روی ناآگاهی ایشان را ساحر، شاعر و کاهن می‌نامیدند و حتی برای قتل آن حضرت گرد هم آمدند؛ اما رسول‌الله(ص) با برخورداری از اخلاق عظیم، تهدیدها و سختی‌ها را برای هدایت مردم تحمل کرد.

مولوی بلوچ ادامه داد: بعثت پیامبر اسلام(ص) رحمتی برای جهانیان بود تا شرک و اختلافات از میان برود و توحید، مکارم اخلاق و رعایت حقوق مردم در جامعه گسترش یابد.

وی تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) در نخستین برنامه‌های اصلاحی خود بر حفظ صله‌رحم، احترام به والدین و رعایت حقوق زنان و افراد ضعیف تأکید داشتند.

امام جمعه اهل‌سنت هنزم با اشاره به آیه «وَإِنَّکَ لَعَلَیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ» گفت: رسول‌الله(ص) در عبادت، تقوا و تمام زمینه‌های اخلاقی و عملی پیشگام بودند و بهترین الگو برای انسان‌ها به شمار می‌رفتند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از تربیت صحابه در مکتب پیامبر(ص)، به جایگاه حضرت ابوبکر صدیق(رض) اشاره کرد و افزود: در روایتی، پیامبر اکرم(ص) درباره روزه‌داری، شرکت در تشییع جنازه، اطعام نیازمند و عیادت بیمار پرسش کردند که حضرت ابوبکر در تمام موارد پاسخ مثبت داد و پیامبر(ص) به کسی که این اعمال در او جمع شود، بشارت بهشت دادند.

احترام به زنان و رعایت حق‌الناس در سیره نبوی

مولوی بلوچ با اشاره به رفتار پیامبر اکرم(ص) با زنان اظهار کرد: رسول‌الله(ص) همواره بر خوش‌رفتاری و رعایت حقوق زنان تأکید داشتند و در برخورد با دیگران، حتی آشنایان و دوستان گذشته، وفاداری و احترام را رعایت می‌کردند.

وی ادامه داد: پیامبر اسلام(ص) برای زنان حرمت و جایگاه قائل شدند و حتی لقمه‌ای که زن و شوهر با محبت در دهان یکدیگر می‌گذارند، عبادت و صدقه محسوب می‌شود؛ بنابراین بدرفتاری با زنان برخلاف سیره و سنت رسول‌الله(ص) است و باید حقوق آنان در جامعه رعایت شود.

امام جمعه اهل‌سنت هنزم در بخش دیگری از سخنان خود، سرقت و تعرض به جان و مال مردم را به‌شدت نکوهش کرد و گفت: اسلام برای تمام انسان‌ها حرمت قائل است و تعرض به مال و ناموس مردم را حرام می‌داند. تصرف زورمندانه در اموال دیگران از زشت‌ترین رفتارهاست و مالی که از این راه به دست می‌آید، فاقد مشروعیت است.

مولوی بلوچ با اشاره به اهمیت حق‌الناس خاطرنشان کرد: حقوق مردم در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به‌گونه‌ای که پیامبر اکرم(ص) در برخی موارد تا زمانی که پرداخت بدهی فرد متوفی بر عهده شخص دیگری قرار نمی‌گرفت، بر جنازه او نماز نمی‌خواندند.

وی با بیان اینکه فاصله گرفتن از قرآن و سیره پیامبر اسلام(ص) زمینه‌ساز مشکلات جوامع اسلامی است، اظهار کرد: مسلمانان برای حل مسائل و مشکلات خود باید به قرآن کریم و روش زندگی پیامبر رحمت(ص) مراجعه کنند؛ چراکه قرآن و سیره نبوی عامل تحول در زندگی انسان هستند و عمل به دستورات الهی، سعادت دنیا و آخرت را به همراه دارد.

امام جمعه اهل‌سنت هنزم در پایان با اشاره به شرایط پیش‌آمده در کشور و قرار داشتن آن در وضعیت جنگی، از شهادت شمار زیادی از هم‌وطنان یاد کرد و بر ضرورت هوشیاری مردم تأکید داشت.

وی افزود: ملت باید در شرایط حساس هوشیار باشند و با وقوع کوچک‌ترین حادثه در کشور، بدون بررسی و آگاهی واکنش نشان ندهند و همسو با بیگانگان عمل نکنند.